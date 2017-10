Es hat sich ausgeturtelt: Bachelorette Jessica Paszka ist wieder Single

Mit der großen Liebe scheint es schon wieder vorbei zu sein: Ex-Bachelorette Jessica Paszka und Kurzzeitlover David Friedrich haben sich offiziell getrennt.

Jessica Paszka ist wieder Single! Das heißt, alle ehemaligen Verehrer dürfen sich wieder Hoffnungen machen. Obwohl - ob sie so viel Chancen haben, mit Jessica eine erfolgreiche Beziehung zu führen, ist fraglich - schließlich hat es nicht mal mit ihrem vermeintlichen Traumprinzen geklappt. Der wiederum verkündete das Liebes-Aus laut Gala per Instagram-Story, die nach einigen Stunden automatisch gelöscht wird, nachdem schon vorher Trennungsgerüchte in den Medien kursierten. Unter ein Bild von sich mit Hund schrieb Jessica Paszka beispielsweise kürzlich: Heute mache ich einen kleinen Spaziergang mit meiner tollen Begleitung, um den Kopf frei zu bekommen.“ Manch einer wollte darin bereits einen nachdenklichen Unterton der Noch-glücklich-Verliebten erkennen. Mittlerweile steht fest: Möglich wär‘s.

Ich wünsche Euch einen tollen Start in den TagManchmal sind es die einfachsten Dinge im Leben die einen glücklich machen☀️Heute mache ich einen kleinen Spaziergang mit meiner tollen Begleitung , um den Kopf frei zu bekommen und Energie zu tankenWas macht ihr um euch zu motivieren? • #love #vibes #dogs #nature #enjoying #the #little #things #smile #bestrong Ein Beitrag geteilt von J e s s i c a P a s z k a (@jessica_paszka_) am 23. Aug 2017 um 1:07 Uhr

Denn nur wenige Tage später ließ Boyfriend Friedrich die Bombe platzen: „Dinge laufen leider nicht so, wie man sie sich gewünscht hätte“, schrieb er seinen Fans, denen er die Nachricht ausdrücklich zuerst überbringen wollte. Schließlich seien die von Anfang an dabei gewesen. Tatsächlich fieberten bei der RTL-Show „Die Bachelorette“, bei der sich Jessica Paszka als Single-Frau anbot, und bei deren Finale, zahlreiche Fans mit, die die Trennungs-Nachricht durchaus schockieren dürfte.

