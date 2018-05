Heute geht es endlich los, das erste Eurovision-Song-Contest-Halbfinale startet! Die zehn besten Acts qualifizieren sich für das Finale am 12. Mai in Portugal. Wird Israel der Favoritenrolle gerecht, und wie schlägt sich die heißblütige Kandidatin aus Zypern?

Endlich wieder ESC-Time: Twelve points go to ... Germany!!! (oder auch nicht, wir werden sehen ... ). Im Halbfinale ist Deutschland nicht dabei, sondern gleich fürs Finale am Samstag qualifiziert.

Bei den Buchmachern haben laut eurovisionworld.com die israelische Sängerin Netta mit ihrem Song „Toy“ sowie Eleni Foureira aus Zypern die Nase vorn, Deutschland liegt im vorderen Mittelfeld.



Für Furore sorgt die Zypern-Kandidatin, die ihre Fans mit freizügigen Fotos beglückt.



Bricht Michael Schulte, unser Mann für Lissabon, endlich den deutschen ESC-Fluch der letzten Jahre? Das zeigt sich am Samstag.



17.01 Uhr: Noch vier Stunden. Um 21 Uhr beginnt das erste Halbfinale zum Eurovision Song Contest. Wir berichten hier im Ticker.

Vorbericht: Wer übersteht das 1. Halbfinale beim ESC 2018

Wir erinnern uns: Salvador Sobral verzauberte mit seiner Jazz-Ballade „Amar Pelos Dois“ beim ESC 2017 in Kiew die Zuschauer. Tragisch: Der inzwischen 28-jährige Sänger litt in der Folge unter Herzproblemen, 2017 musste ihm ein neues Herz transplantiert werden. Der deutsche Beitrag der Pop-Sängerin Levina (27) landete damals mit sechs dünnen Punkten auf dem vorletzten Platz.

In diesem Jahr ist Portugal Austragungsland des 63. Eurovision Song Contest, am heutigen Dienstag findet das erste Halbfinale in der Hauptstadt Lissabon statt. Moderatorinnen der Show sind Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah und Catarina Furtado. Der ARD-Digitalsender One strahlt laut tz.de die Sendung ab 21 Uhr aus, auf eurovision.de gibt es einen Livestream sowie Social TV zum Mitdiskutieren.

Für Deutschland wird es erst am Samstag ernst: Die Hoffnungen ruhen auf Michael Schulte (27), der sich mit seinem sehr persönlichen Song "You Let Me Walk Alone" qualifizierte. Die Favoritenrolle haben die israelische Sängerin Netta Barzilai sowie ihre Kollegin aus Zypern inne.

ESC 2018: So funktioniert die Quali-Runde

19 Länder müssen durch die erste Qualifikationsrunde am Dienstag. Die zehn Bestplatzierten qualifizieren sich für das Finale am 12. Mai, in dem insgesamt 26 Länder antreten. Am Donnerstag findet das zweite Halbfinale mit 18 Ländern statt. Auch hier qualifizieren sich zehn.

Die Startreihenfolge in den Halbfinals hat der Fernsehsender RTP festgelegt. In welchem Halbfinale die sogenannten Big Five sowie Gastgeber Portugal abstimmen dürfen, entschied ebenfalls das Los. Großbritannien, Gastgeber Portugal und Spanien stimmen im ersten Halbfinale ab. Im zweiten Halbfinale sind es Deutschland, Frankreich und Italien.

Wissenswertes zum ESC 2018

Die deutsche Fachjury für den ESC besteht aus Max Giesinger, Mike Singer, Lotte, Mary Roos und Revolverheld-Manager Sascha Stadler

Die Teilnehmerin für San Marino kommt aus Lauingen bei Ulm und studiert internationale Betriebswirtschaft - und nahm mit 16 selbst bei „Deutschland sucht den Superstar“ teil.

Nach einem Jahr Zwangspause aus politischen Gründen ist Russland wieder am Gesangwettbewerb dabei.

Nicht dabei sind 2018: Monaco, die Slowakei, Andorra, Bosnien-Herzegowina und Luxemburg.

Alexander Rybak vertritt Norwegen bereits zum zweiten Mal beim ESC

Deutschland kostete die Teilnahme 2017 laut „Musikexpress“ 380.000 Euro, 2018 wird es nicht billiger.

ESC 2018:So sehen Sie das Halbfinale und Finale live im TV und Live-Stream

