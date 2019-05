ESC 2019 in Israel: Alle Teilnehmer und Lieder beim Eurovision Song Contest heute

Der ESC 2019 findet am Samstag in Tel Aviv (Israel) statt. Hier finden Sie alle Teilnehmer mit allen Liedern beim Eurovision Song Contest 2019.

Zum dritten Mal findet in diesem Jahr der Eurovision Song Contest in Israel statt. 1979 und 1999 wurde der ESC in Jerusalem ausgetragen, 2019 findet der Wettbewerb im Tel Aviv Convention Center in Tel Aviv statt. Fun Fact: Somit wurde der ESC immer im 20-Jahres-Rhythmus in Israel ausgetragen.

Warum findet der ESC 2019 in Israel statt?

„Dare To Dream!“ (Deutsch.: Trau dich zu träumen!) lautet das schwülstige Motto des ESC, den Vorjahressiegerin Netta mit ihrem Siegertitel „Toy“ nach Israel holte. Gemäß den Regeln des ESC findet der aktuelle Eurovision Song Contest immer im Land des Vorjahressiegers statt - also in Israel.

Wer singt für Deutschland beim ESC 2019?

Aus deutscher Sicht ist natürlich interessant, wie „S!sters“ beim ESC 2019 abschneiden werden. Das Damen-Duo (Laura Kästel und Carlotta Truman) setzte sich im Februar beim deutschen Vorentscheid „Unser Lied für Israel“ mit dem Song „Sister“ durch.

S!sters mit „Sister“: Der deutsche Song für den ESC 2019

Und dann gibt es beim diesjährigen Eurovision Song Contest noch einen Interpreten, der für viele deutsche TV-Zuschauer sogar noch prominenter ist, als die eigenen Kandidatinnen:Luca Hänni, der die RTL-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewonnen hat, wird für die Schweiz mit dem Song „She Got Me“ in Israel antreten. Luca Hänni hat sich im Semi-Finale am Donnerstag durchgesetzt. Er ist auch beim ESC am 18. Mai 2019 dabei.

Deutschland darf bekanntlich automatisch ins ESC-Finale einziehen. Wir gehören zu den sogenannten „Big Five“ (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien), die mit dem Gastgeberland Israel direkt für das Finale am 18. Mai 2019 im Tel Aviv Convention Center qualifiziert sind.

Deutschland und die vier anderen Länder des „Big Five“-Kreises sind jedes Jahr automatisch beim ESC dabei. Nach dem Motto: „Wer zahlt, schafft an!“ Als wichtigste Geldgeber finanzieren die „Big Five“-Länder den Eurovision Song Contest maßgeblich. Und die großen Geldgeber will man sich ja nicht durch Abwesenheit vergraulen. Diese Regelung hat uns schon oft Interpreten für das ESC-Finale beschert, die ansonsten mit ziemlicher Sicherheit schon im Halbfinale krachend gescheitert wären. Sie halten das für bösartig? Gut: Sagen Ihnen die Namen Jamie-Lee Kriewitz oder Levina noch was? Na, sehen Sie!

Für Österreich wäre beinahe das musikalische Satire-Projekt Hyäne Fischer beim ESC 2019 an den Start gegangen. Allerdings bekam der ORF angesichts des Fascho-Looks der Gruppe kalte Füße. Eva-Braun-Lookalikes in Israel? Das war der Rundfunkanstalt dann doch zu gewagt. Und so entschied man sich für die Elektro-Pop-Musikerin Pænda. Laut Kathrin Zechner, der Programmchefin des ORF, soll Pænda ein „ausdrucksstarkes Zeichen für das moderne, kraftvolle Musikland Österreich“ setzen. Tatsächlich ist sie eine Mainstream-Kandidatin, die beim Eurovision Song Contest möglichst skandalfrei auftreten soll. Der Schuss ging nach hinten los: Pænda ist im zweiten ESC-Halbfinale am Donnerstag ausgescheiden.

Gut, dass die Queen of Pop Madonna außer Konkurrenz läuft. Nach einigen Reibereien tritt sie mit einem brandneuen Song und einem Evergreen als Special-Guest auf.

ESC 2019: 41 Länder wollen ins Finale - 26 kommen am Ende rein

Insgesamt haben sich 41 Länder für den ESC 2019 angemeldet. Zunächst waren es 43. Ende 2018 sagte Bulgarien aus finanziellen Gründen ab, dann zog sich die Ukraine Ende Februar aus dem Wettbewerb zurück. Sängerin MARUV hatte zwar den Vorentscheid gewonnen, wollte aber nicht den Vertrag unterschreiben, den der übertragende ukrainische Sender ihr vorlegte.

Ansonsten gibt es ein paar wiederkehrende Interpreten: Tamara geht zum vierten Mal für Nordmazedonien beim ESC an den Start. Offenbar gibt es dort keine anderen Sänger. Litauen schickt Pop-Sänger Jurijus zu seiner dritten Teilnahme. Sergey Lazarev (Russland), Serhat (San Marino), Nevena Božović (Serbien) und Joci Pápai (Ungarn) sind zum zweiten Mal dabei.

17 Nationen gingen am 14. Mai 2019 ins erste Halbfinale, 18 weitere Länder traten am 16. Mai im 2. Halbfinale an. Wer in welches Halbfinale musste, wurde im Januar per Los bestimmt.

Bei den Wettquoten liegt aktuell der Holländer Duncan Laurence mit seiner Nummer "Arcade“ in Führung, gefolgt von der Australierin Katie Miller-Heidke (“Zero Gravity“) und vom Schweden John Lundvik (“Too Late for Love“).

Die deutschen Teilnehmerinnen „S!sters“ rangieren bei den Wettquoten aktuell auf dem letzten Platz - auf Platz 26. Und so droht Deutschland beim ESC 2019 mal wieder ein Debakel. Zur Erinnerung: 2015 und 2016 landeten wir auf dem letzten Platz, 2017 auf dem vorletzten. Vermutlich dürfen wir uns beim diesjährigen Eurovision Song Contest wieder auf die Rote Laterne einstellen.

ESC 2019: Die Startreihenfolge der Länder am Samstag im Finale

ESC 2019: Diese Länder sind im zweiten Halbfinale ausgeschieden

ESC 2019: Diese Länder sind im ersten Halbfinale ausgeschieden

Wird beim ESC 2019 live gesungen? Oder läuft Playback?

Die Regeln des Eurovision Song Contest besagen eindeutig: Der Titel muss live mit Halbplayback vorgetragen werden. Was bedeutet: Die Interpreten singen beim ESC 2019 tatsächlich live, nur die Musik im Hintergrund ist Playback vom Band.

ESC 2019 in Israel: Diese Länder sind nicht dabei

Andorra wird beim ESC 2019 nicht dabei sein. Zuletzt war das Land 2009 vertreten. Andorra nahm bisher insgesamt sechs Mal am ESC teil, schaffte es jedoch nie ins Finale. Seit 2010 verzichtet das Land auf die Teilnahme.

Bosnien und Herzegowina war 2016 zuletzt beim ESC dabei. 2019 wird Bosnien und Herzegowina aufgrund finanzieller Probleme auf die Teilnahme am Eurovision Song Contest verzichten. Das Land lehnte Ralph Siegels Angebot ab, die komplette Teilnahme 2019 von ihm übernehmen zu lassen.

Bulgarien nimmt aufgrund der hohen Kosten nicht am ESC 2019 teil.

Kasachstan: War 2018 erstmals beim Eurovision Song Contest dabei. 2019 findet der ESC ohne Kasachstan statt. Die Rundfunkvereinigung EBU will - abgesehen von Australien - keine weiteren assoziierten Mitglieder zum ESC einladen.



Kosovo will beim ESC mitmachen. Die EBU betont, dass der kosovarische Sender RTK aktuell nicht alle Bedingungen für eine volle Mitgliedschaft erfülle, es aber weiterhin Gespräche mit RTK gäbe.



Luxemburg ist eines der Gründungsländer des Eurovision Song Contest. Fünfmal konnte das Land den Wettbewerb für sich entscheiden. 1993 zog sich Luxemburg - aus Kostengründen - aus dem Wettbewerb zurück und nimmt seitdem nicht mehr am Eurovision Song Contest teil.

Marokko trat 1980 beim ESC in Den Haag mit "Bitakat hob" an und holte den 18. Platz. Seitdem boykottiert Marokko den Wettbewerb. Der Grund: Die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest.

Monaco nimmt nicht am ESC 2019 teil. Gründe dafür wurden nicht angegeben.

Slowakei: Das Land nahm bislang sieben Mal am ESC teil. Beste Platzierung: 1998 holte die Slowakei mit Marcel Palonder und seinem Song "Kym Nas Mas" den 18. Platz. Seit 1999 ist das Land nicht mehr beim Eurovision Song Contest dabei.

Die Türkei boykottiert den ESC weiterhin: Im August schloss der Intendant des türkischen Fernsehens, İbrahim Eren, eine Rückkehr zum Eurovision Song Contest aus. Als Gründe nannte er das Abstimmungsverfahren und den Auftritt von Conchita Wurst beim ESC 2014.

Die Ukraine konnte sich mit Sängerin MARUV nicht über einen Vertrag für den ESC 2019 einigen. Daraufhin zog das Land seine Teilnahme zurück.

Wer moderiert den ESC 2019?

+ Die Moderatoren beim ESC 2019 in Israel: Von links Assi Azar, Bar Refaeli, Erez Tal und Lucy Ayoub. © AFP / JACK GUEZ

Der israelische Fernsehsender Kan, der den ESC 2019 in Tel Aviv ausrichtet, hat ein internationales Topmodel für die Moderation gewonnen. Daneben gibt es drei weitere Moderatoren für den diesjährigen Eurovision Song Contest:

Supermodel Bar Refaeli sorgt für Glamour auf der ESC-Bühne. Im Rest der Welt ist sie vor allem für ihre Auftritte auf den internationalen Laufstegen bekannt. Auf ProSieben moderierte sie die Modelshow “Million Dollar Shootingstar„. In ihrer Heimat Israel ist Bar Refaeli auch als Moderatorin tätig, sie präsentierte eine eigene Castingshow und die israelische Version von "The Factor X".

sorgt für Glamour auf der ESC-Bühne. Im Rest der Welt ist sie vor allem für ihre Auftritte auf den internationalen Laufstegen bekannt. Auf ProSieben moderierte sie die Modelshow “Million Dollar Shootingstar„. In ihrer Heimat Israel ist Bar Refaeli auch als Moderatorin tätig, sie präsentierte eine eigene Castingshow und die israelische Version von "The Factor X". Moderator Erez Tal ist einer der bekanntesten Männer der TV-Landschaft in Israel: Er entwickelt und produziert Sendungen, ist Gastgeber einer beliebten Spielshow und war bereits als Co-Kommentator 2018 beim ESC dabei.

ist einer der bekanntesten Männer der TV-Landschaft in Israel: Er entwickelt und produziert Sendungen, ist Gastgeber einer beliebten Spielshow und war bereits als Co-Kommentator 2018 beim ESC dabei. Auch Assi Azar ist in Israel ein bekanntes TV-Gesicht. Er ist unter anderem Gastgeber vom nationalen ESC-Vorentscheid "Rising Star".

ist in Israel ein bekanntes TV-Gesicht. Er ist unter anderem Gastgeber vom nationalen ESC-Vorentscheid "Rising Star". Lucy Ayoub ist eine israelische Moderatorin, Slam-Poetin und erfolgreiche YouTuberin. Beim vergangenen ESC verlas sie die Punkte der israelischen Jury.

ESC 2019: Erstes Halbfinale live im TV und im Live-Ticker

Am Dienstag, 14. Mai, fand in Tel Aviv der erste Vorentscheid für das Finale des Eurovision Song Contest statt. Wir hatten bereits zusammengefasst, wie Sie das erste ESC-Halbfinale 2019 live im TV und im Live-Stream sehen können. Und wir boten Ihnen einen Live-Ticker zum ersten ESC-Halbfinale 2019.

