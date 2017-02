GNTM: Die Kandidaten im Instagram-Check

München - Heidis Meeedchen laufen wieder: Am 23. Februar wird bereits die dritte Folge der 12. Staffel „Germany‘s next Topmodel“ ausgestrahlt. Aber welches Mädchen hat wirklich Chancen auf den Titel?

Endlich ist sie wieder da, die TV-Show, die an herrlich amüsanten Heul- und ausufernden Lästerattacken kaum zu überbieten ist: Am Donnerstag, 23. Februar 2017, läuft um 20.15 Uhr bereits die dritte Folge der 12. Staffel „Germany‘s next Topmodel“ (GNTM).

Heidis neuester Coup bei GNTM: Das „Shoot Out“

Schon jetzt zeichnet sich ab, wer in diesem Jahr die üblichen Rollen übernehmen wird - doch neben der „Zickigen“, der „Heulsuse“ und der „Braven“ wartet Heidi Klum im Jahr 2017 tatsächlich mit ein paar echten Highlight-Kandidatinnen auf: Die beiden Transgender-Models Giuliana und Melina dürfen weiter an Bord bleiben.

Eine ganz besonders böse Überraschung erlebten außerdem die beiden Kandidatinnen Claudia und Neele: Im Rahmen des sogenannten „Shoot Outs“ müssen die beiden Wackelkandidatinnen in der nächsten Folge noch einmal gegeneinander antreten, die Verliererin dieses direkten Zweikampfs muss GNTM schließlich endgültig verlassen.

Noch ein wenig schlimmer traf es ein paar Kandidatinnen, die zu echten Publikumslieblingen und Quotenbringern hätten avancieren können - neben Saskia und Christina mussten nämlich auch die Rapperin Victoria und das Küken Elisa den Tanker bereits wieder verlassen.

Welche Kandidatin hat die größten Chancen?

Für 24 Kandidatinnen ist der Traum von der großen Modelkarriere noch nicht zerplatzt - aber welches Mädchen hat wirklich die Chance, den Titel zu gewinnen? Die meisten von ihnen haben neben ihrem privaten Instagram-Account auch einen offiziellen GNTM-Account - in der Vergangenheit zumeist ein sicheres Zeichen dafür, dass jene Kandidatin besonders weit kommen wird.

In diesem Jahr scheinen sich deshalb so gut wie alle Kandidatinnen möglichst schnell um einen offiziellen Instagram-Account bemüht haben - um also zu erkennen, ob eine Kandidatin wirklich als Favoritin bezeichnet werden kann, sollte man zusätzlich einen Blick auf ihre Abonenntenanzahl werfen.

Demnach haben die meisten Teilnehmerinnen auf Instagram nicht mehr als 15.000 Fans - selbst äußerst auffällige Kandidatinnen wie die quirlige Anh, Leticia (deren Namen mit einem kurzem i ausgesprochen wird, wie wir dank Heidis investigativen Recherchen aus Folge 2 endlich wissen) sowie Maja, die äußerst nah am Wasser gebaut ist können diese Marke nicht überschreiten.

Ganz im Gegensatz zu den folgenden Kandidatinnen, die mit ihrer immens hohen Abonenntenanzahl geradezu abgeschlagen vor den andere Teilnehmerinnen liegen und damit zurecht als heißeste Anwärter auf den begehrten Posten als „Germany‘s next Topmodel“ gelten. Wir stellen die beliebtesten Kandidaten der neuen GNTM-Staffel vor.

Carina (19), 25,7 Tausend Abonennten auf Instagram

Repost @carischa ich freue mich so auf morgen!! Feiert ihr morgen eigentlich #altweiber oder schaut ihr lieber #GNTM sagt es mir in den Kommentaren ⬇️⬇️ P.S.: Die Folge wird !!!#fancommunity #carinalove #teamcarina #gntm2017 Ein Beitrag geteilt von Carina OFFICIAL ACCOUNT (@2017.topmodel.carina) am 22. Feb 2017 um 5:18 Uhr

In der Schule wurde sie „Mrs. Arrogance“ genannt, doch bei den Topmodel-Fans scheint die selbstbewusste Art der Studentin anzukommen: Die markenverliebte Carina, die im Vorstellungsvideo bei ProSieben mit ihrer „Personality“ und „Attitude“ prahlt, hat schon jetzt eine stolze Follower-Anzahl von rund 26.000 zu verzeichnen.

Céline (18), 36 Tausend Abonnenten auf Instagram

#flowerpower Habt einen tollen Sonntag meine Hübschen! Knacken wir heute noch die #30k? Das wäre der Wahnsinn!!!☺ #teamceline #gntm2017 Foto: © ProSieben/ Martin Bauendahl Ein Beitrag geteilt von CÉLINE ❤ (@2017.topmodel.celine) am 19. Feb 2017 um 6:17 Uhr

Obwohl sich die achtzehnjährige Céline in der Show bislang eher im Hintergrund hielt, gilt sie schon jetzt als große Favoritin auf den Titel: Nicht nur die beiden Juroren, Thomas Hayo und Michael Michalksy, wollten sie unbedingt für ihr Team gewinnen, auch Heidi Klum schickte Céline in der ersten Folge ohne Umschweife in die nächste Runde. Auch die Abonnentenzahl der Kandidatin, die über sich selbst sagt, dass sie unfassbar tollpatschig sei, kann sich sehen lassen: Schon jetzt folgen der 18-Jährigen 36.000 Instagram-User.

Transgender-Model Giuliana (20), 25,5 Tausend Abonennten auf Instagram

13k meine Güte ihr seid der #HAMMER #fanbaseatitsbest #germanysnexttopmodel #fotoshooting #gntm2017 #teamgiuliana Foto: © ProSieben/ Richard Huebner Ein Beitrag geteilt von Giuliana Farfalla Official (@giuliana.topmodel.2017) am 17. Feb 2017 um 6:39 Uhr

Ausgerechnet das Model, das in der zweiten Folge ernsthaft überlegte, auszusteigen, unterhält auf Instagram mittlerweile einen der beliebtesten Accounts. Mehr als 25.000 Fans folgen der 20-Jährigen, die als Junge auf die Welt kam und den Namen Pascal trug. Im Interview mit der BILD sprach die GNTM-Kandidatin Giuliana Radermacher sehr offen über ihr Leben im falschen Körper. Demnach zeichnete sich schon im Kindesalter ab, dass sie anders war: „Als ich im Kindergarten war, habe ich oft mit den Mädchen gespielt und hatte Barbies. Zudem habe ich lieber Mädels-Klamotten angezogen. Mit sieben oder acht Jahren habe ich meiner Mutter gesagt, dass ich doch lieber ein Mädchen sein möchte.

In der Show überzeugte Giuliana bislang mit herausragenden Leistungen, beim Fotoshooting war sie laut Heidi Klum sogar eine der Besten. Falls Giuliana also scheitert, dann wohl nur an ihren Selbstzweifeln, den zu Beginn der zweiten Episode vertraute sie ihrem Mentor Michael Michalksy an, dass sie sich dem Ganzen nicht gewachsen fühle.

Greta (20), 39,6 Tausend Abonennten auf Instagram

Die 20-jährige Kandidatin Greta hat schon jetzt Topmodel-Geschichte geschrieben: In der zweite Folge forderte Heidi die Kandidatin tatsächlich auf, mehr zu essen und weniger zu rauchen, weil sich das äußerst negativ auf ihr äußeres Erscheinungsbild auswirke. Gretas Fans scheinen das offenbar anders zu sehen: Mit ihren fast 40 Tausend Fans erfährt Greta enorme Zustimmung von ihren Instagram-Followern.

Und auch die Kandidatin selbst scheint mit dem Vorwurf ganz cool umzugehen - es entspricht offenbar nicht ihrem Naturell, Kritik allzu sehr an sich heranzulassen "Ich bin eigentlich eine ziemlich Lässige, Coole. Ich lasse mich von nichts runterziehen", erzählt sie im Interview mit der BILD. "Ich bin ein Gute-Laune-Paket und versuche auch andere in meine Aura reinzuziehen."

GNTM 2017: Alle Infos, Kandidatinnen und Sendezeiten

Wir bieten alle Infos, die Sie brauchen, um über GNTM mitreden zu können: In unserer Übersicht können Sie stets nachlesen, welche Models ihre Koffer schon packen mussten. Wo Sie die Sendungen live oder in der Wiederholung anschauen können, haben wir ebenfalls zusammengefasst.

