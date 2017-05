Vor GNTM-Halbfinale: Welche Kandidatin hat das Zeug zum Sieg?

München - Halbfinale bei GNTM: Noch sind sechs Meeedchen im Rennen um das Topmodel-Krönchen. Wir machen den Check: Welche Kandidatin hat die größten Sieg-Chancen?

Maja, Lynn, Céline, Serlina, Leticia und Romina - das sind die Namen der Meeedchen, die vor dem GNTM-Halbfinale heute Abend noch übrig sind. Zugegeben, keine sticht in diesem Jahr so wirklich heraus. In den vergangenen Jahren war so kurz vorm Ziel meist schon ziemlich klar, wer gewinnt. Kim zum Beispiel 2016 oder Luisa 2012. In diesem Jahr hat man als treuer GNTM-Couch-Tickerer schon ein bisschen das Gefühl, als würde Heid Klum absichtlich die Favoritinnen schon frühzeitig nach Hause schicken - ob nun Giuliana (die als Transgender-Model herausstach), Carina (die den begehrten Opel-Job einsackte, der eigentlich immer ein Sieg-Garant war) oder erst vergangene Woche Anh im Shootout (die als erste Asiatin der Show heimliche Favoritin war).

Im Internet ging natürlich auch 2017 wieder eine geheime GNTM-Liste um, die schon Ende April die Top 6 vorhersagte - und Recht behielt. Da die Dreharbeiten schon etwa zwei Monate zurückliegen, ist das allerdings auch keine so große Überraschung. Wer letztendlich gewinnt, dafür umso mehr: Wir wollen deswegen vor dem Halbfinale wissen, welches Meeedchen das größte Model-Potential hat und wem wir - in unseren Couch-Tickerer-Augen versteht sich - den Sieg am meisten gönnen würden.

GNTM-Kandidatin Céline

+ Celine. © Screenshot Instagram

Instagram-Follower: 255.000

Facebook (Likes und Abonnenten): 14.098

Stach raus durch: Venus-Shooting

Wie war sie? Eher unauffällig - nahmen wir ganz zu Beginn, dann aber erst wieder gegen Ende von GNTM wahr. Sie wirkt wie ein typisches „Victoria‘s Secret“-Model: Strahlendes Lächeln, Sommersprossen, Walle-Mähne. Nur der Pep fehlt ihr. Muss dringend aus dem Quark kommen, wenn sie wirklich Erfolg haben will.

Gewinnchancen: hoch

Unser Couch-Ticker-Tipp: Platz 1

GNTM-Kandidatin Serlina

+ Serlina. © Screenshot Instagram

Instagram-Follower: 231.000

Facebook (Likes und Abonnenten): 19.495

Stach raus durch: ihr fast herausragend hübsches Gesicht, außerdem verpasste ihr Wolfgang Joop den Spitznamen „Alpenziege“. Räumte den „About You“-Job ab.

Wie war sie? Sympathisch - hat sie je gelästert? Hielt sich aus den Zickereien zum Großteil raus und konzentrierte sich lieber darauf, ihren Job zu erledigen: das Modeln. Eine Sache könnte ihr allerdings zum Verhängnis werden: Immer wieder wurde erwähnt, dass sie eigentlich eher das Gesicht einer Schauspielerin hat. Naja, da gibt es Schlimmeres - den Sieg gönnen wir ihr auf jeden Fall.

Gewinnchancen: hoch

Unser Couch-Ticker-Tipp: Platz 2

GNTM-Kandidatin Lynn

+ Lynn. © Screenshot Instagram

Instagram-Follower: 87.400

Facebook (Likes und Abonnenten): 4234

Stach raus durch: Ja, wodurch eigentlich? Durch ihre völlig überzogene Reaktion aufs Umstyling! Krokodilstränen waren ein Witz dagegen. Und natürlich ihr loses Mundwerk - niemand kann innerhalb kürzester Zeit so oft „Scheiße“ sagen wie sie. Respekt!

Wie war sie? „War stets bemüht“, würde wohl in einem Schulzeugnis stehen. Das war sie aber wirklich. Nachdem sie wackelte, riss sie sich zusammen und gab plötzlich ihr Bestes. Dadurch schaffte sie es in die Top 6.

Gewinnchancen: Sie war zwar bei der Amfar-Gala in New York dabei, ihre Chancen dürften aber dennoch eher niedrig sein

Unser Couch-Ticker-Tipp: Platz 4/5

GNTM-Kandidatin Leticia

+ Leticia. © Screenshot Instagram

Instagram-Follower: 63.100

Facebook (Likes und Abonnenten): 1813

Stach raus durch: ihre Fähigkeit, eine halbe Flasche Wein in einem Zug zu leeren.

Wie war sie? Ihr Sympathiegrad variierte stark zwischen „sau-cool“ und „geht‘s grad noch???“ In Sachen Model-Qualitäten hat sie physisch bestimmt was zu bieten. Doch den Durchbruch schaffte sie in der GNTM-Ära nicht wirklich.

Gewinnchancen: Eigentlich nicht sonderlich hoch, allerdings war sie bei der Amfar-Gala in New York mit dabei.

Unser Couch-Ticker-Tipp: Platz 4/5

GNTM-Kandidatin Maja

+ Maja. © Screenshot Instagram

Instagram-Follower: 74.900

Facebook (Likes und Abonnenten): 2602

Stach raus durch: Puh - keine Ahnung! Vielleicht ihren Dread-Lock-Freund? Und ihre „Natürlichkeit“ - Stichwort: Achselhaare.

Wie war sie? Eher unauffällig. Schnupperte hier und da an einem Job, der ihr dann aber stets von einer Konkurrentin vor der Nase weggeschnappt wurde.

Gewinnchancen: gering

Unser Couch-Ticker-Tipp: Platz 6

GNTM-Kandidatin Romina

+ Romina. © Screenshot Instagram

Instagram-Follower: 48.600

Facebook (Likes und Abonnenten): 1531

Stach raus durch: ihre Größe. Hat wohl die eindeutigsten Model-Maße aller Kandidatinnen.

Wie war sie? Sympathisch bis unauffällig. Setzte sich mit einem traumhaften Heul-Bild im Shootout gegen Anh durch. Ach ja, und da war ja noch was: Sie durfte bei der Berliner Fashion Week für Marcel Ostertag laufen.

Gewinnchancen: Eher gering, da sie schon als Model arbeitet - und dafür kam am Ende dann doch eher wenig bei rum.

Unser Couch-Ticker-Tipp: Platz 3

(alle Zahlen Stand: 17. Mai)