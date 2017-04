GNTM-Couch-Ticker: Haute Couture auf dem Schachbrett

München - Champions League bei den GNTM-Meeedchen: In sauteurer Abendgarderobe, der Königsklasse der Mode, müssen sie heute über ein Schachbrett marschieren. Das begleiten wir natürlich wieder im GNTM-Couch-Ticker.

Die Meeedchen müssen heute schauspielern - da ist das Fremdschämen vorprogrammiert.

Das Thema der Woche ist Haute Couture.

Und sonst? Giuliana bekommt wohl mal wieder eine aller-aller-aller-aller-aller-letzte Chance.

GNTM 2017: Königsklasse auf einem Schachbrett

Die Meeedchen tragen heute Abend gehobene Schneiderei, die „Königsklasse der Mode“, wie Michael Michalsky das nennt. Da kostet ein Kleid mal locker so viel wie ein Auto oder eine Eigentumswohnung. Und was würde dazu besser passen, als das Spiel der Könige? Die GNTM-Kandidatinnen müssen deswegen in ihren sauteuren Roben in einer einstudierten Choreographie über ein Schachbrett marschieren - die einen sind weiß angezogen, die anderen schwarz. Der Spielmacher hinter Germany‘s Next Topmodel müsste man sein, dann könnte man sich jede Woche solch sensationellen Dinge ausdenken und mit denen das GNTM-Publikum erfreuen.

Serlina sagt darüber: „Das ist ein richtiger Gänsehaut-Moment. Wir alle mit den Outfits, mit der Musik und in dieser Kulisse. Ich glaube, ich bekomme noch Gänsehaut, wenn ich das später im Fernsehen sehe.“ Wir eh.

Ein Fotoshooting gibt es diese Woche nicht, viel besser: Die Meeedchen müssen zeigen, ob sie Schauspieltalente besitzen. In den vergangenen GNTM-Staffeln war das meist ein schmaler Grat zwischen „richtig gut“ und „man kann kaum noch hinschauen, so furchtbar ist das Ganze“. Mal sehen also, was heute Abend passiert. Heidi Klum erklärt: „Dabei müssen sie sich in verschiedenen Szenen in das Leben eines Gangstercouples hinein versetzen.“ Also so à la Bonnie und Clyde. Clyde wird von dem Schauspieler und Model Schaun Ross dargestellt, der laut Heid für seinen „außergewöhnlichen Look weltweit bekannt“ ist. Aha. Carina hat natürlich auch wieder was loszuwerden: „Ich finde Schauspielern richtig geil. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu viel mache und zu viele Emotionen zeige.“ Giuliana hingegen könnte wieder mit so ziemlich allem Probleme bekommen, was sie machen muss. Sie sagt aber nur: „Mein einziges Problem ist es, mir den Text zu merken. Ich muss ihn behalten. Ansonsten ist alles gut.“ Vielleicht wird es ja heute ihre aller-aller-aller-aller-aller-aller-aller-aller-aller-aller ... Sie wissen schon.

