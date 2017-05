GNTM 2017 im Couch-Ticker: Heute fließen Tränen

München - Es ist das Finale vor dem Halbfinale! Wer fliegt im Shootout - Anh oder Romina? Und wer kann auf Knopfdruck Tränen vergießen, dass selbst eine Sabine vor Neid erblassen würde? All das erfahren wir in der 14. Folge von GNTM. Unser Couch-Ticker:

Noch acht Meeedchen können Germany‘s Next Topmodel werden. Moment, falsch - nur EINE kann Germany‘s Next Topmodel werden.

Die BFFs werden getrennt: Anh und Romina treten im Shootout gegeneinander an.

Wir schauen uns die Trennung der siamesischen Zwillinge ganz entspannt von der Couch an.

GNTM 2017: Meeedchen sollen Emotionen zeigen

Diese Woche wird‘s extrem. Und zwar extrem schwierig. Mal wieder. Zumindest, wenn man der Pressemitteilung von ProSieben Glauben schenken darf. Diese Wochen sollen die Mädchen nämlich - oh Schreck - Emotionen zeigen. Das verlangen die Fotografen ja sonst auch nie von den Models. Also: Heute wird‘s also extrem. Warum? Weil die Mädchen nämlich auf Knopfdruck weinen sollen (wo ist Sabine, wenn man sie mal braucht?).

Lichtblick: Fotograf ist diese Folge Yu Tsai, der quasi schon zur Topmodel-Familie weltweit zählt, sowohl bei America‘s Next Top Model mehrfach shootete und selbst in der Jury von Asia‘s Next Top Model sitzt - und in beiden Formaten schon diverse Damen zum Weinen brachte. Aber nicht, weil er so nett ist, sondern weil er es frei Schnauze sagt, wenn er ein Meeeedchen so gar nicht modelesque findet. Wir sind also gespannt, ob die Girls überhaupt auf Knopfdruck weinen müssen, oder ob sich das ganz von selbst erledigt.

„Das Shooting ist wirklich wichtig, denn es steht eine große Entscheidung an“, sagt Heidi Klum. Warum? Weil Anh (25) und Romina (20) im Shootout gegeneinander antreten müssen. Wer‘s verkackt, der fliegt. Auf der Stelle. Knallhart, dieses GNTM. Knallhart auch deshalb, weil ausgerechnet die BFFs gegeneinander antreten müssen. „Das Shootout ist das Schlimmste, das mir hätte passieren können und das geht mir auch wirklich nahe. Ich bin hier, um ganz weit zu kommen“, sagt Romina. Und wir dachten immer, die Kandidaten machen mit, um Germany‘s Next Topmodel zu werden. Aber „ganz weit kommen“ ist natürlich auch ok.

Und wer ein Déjà-vu erlebt: Ja, Heidis Busenfreund Philipp Plein hat schon wieder einen Cameo-Auftritt bei GNTM. Beziehungsweise dieses Mal ein bisschen mehr, denn der Glitzer-Glitzer-Designer kleidet die angehenden Models für die entscheidende Fashion-Show ein. „Ich erwarte natürlich, dass die Models Ausstrahlung mitbringen, toll ausschauen und die Kleider richtig wirken lassen“, sagt Plein. Is‘ klar, alles andere wäre ja auch ein bisschen komisch.

Wer fliegt beim Shootout? Wer vergießt die schönsten Tränen? Und wer schaffte es ins Halbfinale? Wir sind gespannt - und verfolgen das ganze Drama wieder gemütlich von der Couch aus.

GNTM 2017: Unsere Couch-Ticker zum Nachlesen

