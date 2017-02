GNTM 2017: Die zweite Folge heute Abend im Couch-Ticker

München - In einem Selfie-Shooting auf dem Kreuzfahrtschiff müssen die „Meeedchen“ heute Abend ihre erste „Challenge“ bei GNTM 2017 bestehen. Wir sind live im Couch-Ticker dabei.

Müssen die ersten „Meeedchen“ heute schon ihre Sachen packen?

Davor dürfen sie ein Shooting an Deck des Kreuzfahrtschiffes absolvieren, das ans Dschungelcamp erinnert.

Wir sind beim Model-Casting bis zum großen Finale im Couch-Ticker live dabei, also von der heimischen Couch aus.

GNTM 2017: Der Kampf muss besser werden

Zwölf Jahre Germany‘s Next Topmodel - da haben wir alles schon mal gesehen. Und so war es dann auch bei der Auftaktsendung von GNTM 2017 vergangenen Donnerstag: Die war vor allem vorhersehbar. Heidi Klum ist, klar, wieder diejenige, die die Models auswählt und auch knallhart heimschickt, wenn ihr eine Nase nicht passt. Dabei hat sie erneut ihre beiden Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky, die die angehenden Models in Teams einteilen - „Team weiß“ für Michalsyk, „Team schwarz“ für Hayo. Der „Kampf“ zwischen den Juroren wird „Battle“ genannt und auch das offizielle Poster von GNTM 2017 zeigt Heidi Klum mit Boxhandschuhen. Nix für Weicheier also, die Modelsuche. Jedenfalls auf dem Papier.

Konkret hat sich in 12. Staffel GNTM nicht viel geändert. Die Macher müssen sich also vielleicht ein bisschen was einfallen lassen, um die Model-Suche weiterhin spannend zu gestalten. Die beiden Transgender-Models Melina und Giuliana sorgten vergangene Woche wenigstens für etwas Aufregung - beide wurden als Mann geboren, ließen sich später umoperieren und wollen nun die eine sein, die auf das Cover der deutschen Cosmopolitan kommt. Eine der beiden, Melina, musste möglicherweise schon ihre Sachen packen und wird diesen einen Satz („Du bist Germany‘s Next Topmodel“) vielleicht nie hören.

Es könnte also passieren, dass heute Abend das erste „Meeedchen“ (oder die ersten „Meeedchen“) schon nach Hause geschickt wird (werden). Aktuell sind noch 28 Teilnehmerinnen im Model-Rennen. Sie dürfen in der zweiten Sendung einen Catwalk auf dem Kreuzfahrtschiff absolvieren. Wir freuen uns jetzt schon auf die seekranken Models, die vor Heidi, Michael und Hayo am Ende um Fassung ringen werden. Davor dürfen sie aber bei einem ersten Kreuzfahrt-Stopp vor Mallorca Haltung beweisen: Sie werden in einer kleinen Bucht beim Stand-up-Paddling fotografiert.

Und etwas, das ein bisschen nach Dschungelcamp klingt, kommt auch vor: Wer sich beim Selfie-Shooting gut in Szene setzt, darf in ein Luxuszimmer mit Meerblick ziehen, wer die „Challenge“ nicht gut umsetzt, wird ins unterste Deck verfrachtet. In diesem Artikel können Sie nachlesen, welche der GNTM-Kandidatinnen schon nach Hause fliegen mussten.

Heidi Klum könnte derweil ganz anderer Ärger ins Haus stehen - nämlich mit Donald Trump. Damit Sie wissen, wann Sie heute Abend einschalten müssen, hattz.de für Sie zusammengefasst, wie Sie GNTM 2017 live im TV und im kostenlosen Live-Stream anschauen können.

