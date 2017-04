Wer kommt in die Top 10? Das große Wackeln beginnt

München - Die GNTM-Champions-League stand heute an: In sauteurer Abendgarderobe, der Königsklasse der Mode, mussten die Meeedchen über ein Schachbrett marschieren. Wer fliegt, erfahren Sie sofort im Couch-Ticker.

Die Meeedchen mussten heute schauspielern - Fremdschämen inklusive.

Das Thema der Woche ist Haute Couture.

Und sonst? Giuliana bekommt wohl mal wieder eine aller-aller-aller-aller-aller-letzte Chance - diesmal war‘s echt die letzte: Giuliana ist raus.

+++ Trommelwirbel: Sabine ist weiter (obwohl sie immer nur lächelt). Giuliana ist raus, Brenda hat noch eine Chance. Und wir klopfen uns auf die Schulter, das mit dem Orakeln können wir. Check.

+++ Letzte Werbung, dann Entscheidung.

+++ Fact: Wenn Giuliana heute raus fliegt, sind in beiden Teams noch fünf Meeedchen. Würde passen.

+++ Giuliana und Sabine wackeln - haben wir das richtig verstanden?

+++ Ganz schön fies: Giuliana soll sagen, wen sie nicht in den Top 10 sieht und dann wird sie von Heidi und Michael belehrt, dass das Meeedchen, das Giuliana genannt hat (Carina) aber total super ist. Muss echt toll sein, da vor der Jury zu stehen.

+++ Es geht ans Wackeln: Brenda wackelt.

+++ Wo ist diese Woche eigentlich Wolfgang Joop? Kommt der nicht nochmal?

+++ Wir werfen mal wieder einen Blick in die „Ich habe heute leider kein Foto für dich“-Glaskugel und orakeln: Giuliana fliegt. Endgültig.

+++ „Ich hätte dich persönlich nicht als Turm gesehen. Für mich ist Lynn eher ein Turm als du.“ Bei GNTM fallen immer noch die besten Sprüche.

GNTM 2017: Schachbrettlauf wie bei Harry Potter

+++ Erinnert uns irgendwie an das hier:

+++ „Anh ist der einzige Bauer.“ Will man jetzt ja auch nicht so über sich hören, wa?

+++ Carina wird übrigens immer sympathischer. Was ist das los bei GNTM?

+++ Team Michael hat Team Thomas nicht „Hallo“ gesagt, als sie aus London zurückkamen, erzählt Anh. „Dicke Luft bei meinen Models“, säuselt Heidi.

+++ Gleich müssen die GNTM-Kandidatinnen sich gegenseitig benennen: „Wen siehst du nicht in den Top 10?“, fragt Heidi. Das verspricht natürlich jede Menge Stress und Konfro.

GNTM 2017: Kennen sich die Meeedchen etwa auch untereinander nicht?

+++ Okay, die Meeedchen kennen sich auch untereinander nicht:

"Mit Leti und Ahn und Dings telefonieren."



Ich wusste, die Dings heißt wirklich Dings. Ha! #gntm — Gewetterhixe⚡ (@tyffi82) 13. April 2017

+++ Oh, hören wir da etwa Eifersucht zwischen den Teams?

+++ Korrektur: Brenda ist gar nicht das dritte Meeedchen, sondern Romina. Sehen alle gleich aus. Leticia hat den Job übrigens bekommen, es ist ihr erster.

+++ Anh macht das ganz gut beim Casting.

+++ Drei Kandidatinnen dürfen nach London zu einem Casting, Michalsky hat ein Call Sheet für sie. Sein Tipp: „Streng dich an, keine Attitude, gib alles.“ Leticia und Anh dürfen fahren. Und noch eine dritte, Namen schon wieder vergessen. Ach ja, Brenda, oder? Dieses Jahr fehlen echt so Typen, die herausstechen, so wie zum Beispiel Jasmin vergangenes Jahr...

GNTM 2017: „Du bist zu sexy“

+++ Die Meeedchen müssen sich selbst Schachfiguren zuordnen. Schon da gibt es Streit. Puh. Echt jetzt?

+ Die Meeedchen müssen nach einer Choreografie laufen. © ProSieben/MIcah Smith

+++ „Du bist zu sexy. Du musst viel androgyner werden.“ Sagt die Choreographin. Ah ja.

+++ James Franco macht wieder Werbung für Männer. Und wir fragen uns jedes Mal: Wieviele Männer sitzen jetzt tatsächlich vor dem Fernseher?

+++ Heute läuft wieder die Europa League parallel, oder?? Die Werbung erlöst uns erstmal vom Fremdschämen.

+++ Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. (Giuliana)

+++ So richtig spannend isses noch nicht. Wie heißt eigentlich das Meeedchen, das gerade shootet? Noch nie gesehen. Danach ist Giuliana dran, die angeblich so eine lustige Frisur hat. Immerhin hat sie die beste Begrüßung drauf: Heidi sagt „Heiß siehst du aus“ - Giuliana : „Du auch“.

+++ Müssen wir bei Lynn schon weg schauen? Sie muss als zweite ein Gangster-Pärchen mit dem Schauspieler Schaun Ross spielen und macht es eigentlich so ähnlich wie Heidi vorhin bei ihren aufmunternden Worten - wunderbar abgelesen. Süß, das Abschiedsbussi, das sie ihrem Clyde gibt, als der sagt: „Give me one last kiss.“

GNTM 2017: Heidi muntert auf

+++ Puh, Heidis aufmunternde Worte („Ich weiß genau, wie Lynn sich fühlt. Ich muss auch mit Paparazzi klar kommen.“) klingen ganz schön auswendig gelernt.

+++ Ohhhhhhhhhhhhh mein Gott!!!!!!!! Fotos von Paparazzi sind SOGAR IN DEUTSCHLAND gelandet! Was ist das nur für eine Welt, wo alles im Internet zu sehen ist? Das geht doch nicht!

+++ Warum wird eigentlich immer ein Bitch Fight angeteasert, wenn es dann doch nicht dazu kommt?

+++ Seid ihr bereit? Gleich geht‘s los.

+++ Heute geht‘s übrigens darum, welche Meeedchen in die Top 10 einziehen - vielleicht wird es dann ja leichter, sich die Gesichter zu merken, wenn es nicht mehr ganz so viele Anwärterinnen sind. Denn, wir geben zu: Wir stellen uns jede Woche bei mindestens einem Meeedchen die Frage „Wer ist das eigentlich?“.

+++ Da sind wir uns doch einig, oder? Dieser GNTM-Staffel fehlt eindeutig ein Honey. Doch der echte Honey, der selbsternannte Beau der vergangenen Staffel, ist immer noch präsent, nicht zuletzt wegen seiner Teilnahme am Dschungelcamp 2017. Jetzt soll er eine neue Freundin haben - mit der postete er kürzlich ein Foto in den sozialen Netzwerken, auf dem die Blonde allerdings nur von hinten zu sehen war. Mittlerweile ist das Foto dort übrigens nicht mehr auffindbar. Ob wohl schon wieder Schluss ist? Honeys Ex-Freundin Kim Hnizdo, die GNTM ja vergangenes Jahr gewonnen hat, gab den beiden nun Beziehungstipps. In der neuesten Ausgabe der „In“ sagte sie: „Ich freue mich immer, wenn Liebende sich finden.“ Klingt ein bisschen nach Phrase. Doch der zweite Teil des Satzes ist der viel interessantere: „Ansonsten sollte er einfach vieles anders machen als beim letzten Mal.“ Was genau sie damit meinte, ließ sie leider offen...

GNTM 2017: Königsklasse auf einem Schachbrett

Die Meeedchen tragen heute Abend gehobene Schneiderei, die „Königsklasse der Mode“, wie Michael Michalsky das nennt. Da kostet ein Kleid mal locker so viel wie ein Auto oder eine Eigentumswohnung. Und was würde dazu besser passen, als das Spiel der Könige? Die GNTM-Kandidatinnen müssen deswegen in ihren sauteuren Roben in einer einstudierten Choreographie über ein Schachbrett marschieren - die einen sind weiß angezogen, die anderen schwarz. Der Spielmacher hinter Germany‘s Next Topmodel müsste man sein, dann könnte man sich jede Woche solch sensationellen Dinge ausdenken und mit denen das GNTM-Publikum erfreuen.

+ Der Entscheidungswalk findet auf einem Schachbrett statt. © ProSieben/MIcah Smith

Serlina sagt darüber: „Das ist ein richtiger Gänsehaut-Moment. Wir alle mit den Outfits, mit der Musik und in dieser Kulisse. Ich glaube, ich bekomme noch Gänsehaut, wenn ich das später im Fernsehen sehe.“ Wir eh.

Ein Fotoshooting gibt es diese Woche nicht, viel besser: Die Meeedchen müssen zeigen, ob sie Schauspieltalente besitzen. In den vergangenen GNTM-Staffeln war das meist ein schmaler Grat zwischen „richtig gut“ und „man kann kaum noch hinschauen, so furchtbar ist das Ganze“. Mal sehen also, was heute Abend passiert. Heidi Klum erklärt: „Dabei müssen sie sich in verschiedenen Szenen in das Leben eines Gangstercouples hinein versetzen.“ Also so à la Bonnie und Clyde. Clyde wird von dem Schauspieler und Model Schaun Ross dargestellt, der laut Heid für seinen „außergewöhnlichen Look weltweit bekannt“ ist. Aha. Carina hat natürlich auch wieder was loszuwerden: „Ich finde Schauspielern richtig geil. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu viel mache und zu viele Emotionen zeige.“ Giuliana hingegen könnte wieder mit so ziemlich allem Probleme bekommen, was sie machen muss. Sie sagt aber nur: „Mein einziges Problem ist es, mir den Text zu merken. Ich muss ihn behalten. Ansonsten ist alles gut.“ Vielleicht wird es ja heute ihre aller-aller-aller-aller-aller-aller-aller-aller-aller-aller ... Sie wissen schon.

pak