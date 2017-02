GNTM 2017: Zeigt dieses Foto schon die Siegerin?

Heidi Klum mit GNTM-Kandidatinnen Leticia (l.) und Lynn (r.) auf der amfAR-Spendengala in New York. Die hübsche Dame in weiß ist übrigens Alessandra Ambrosio, die ihre Zeiten als Model-Küken längst hinter sich hat.

New York - Endlich geht es wieder los: Germany‘s Next Topmodel startet mit der zwölften Staffel. Wer am Ende gewinnt, steht noch in den Sternen - oder etwa doch nicht?

Zum Start der New-York-Fashionweek findet traditionell die so genannte amfAR-Spendengala statt. Alles, was in der US-Modewelt Rang und Namen hat, versammelte sich also dieses Jahr am 8. Februar, um Spenden für AIDS-Forschung zu sammeln. Ein Glamour-Schwergewicht wie Heidi Klum darf da natürlich nicht fehlen. Viel spannender als der Auftritt des deutschen Supermodels dürfte für GNTM-Fans allerdings wieder dessen Begleitung sein: Die zwei hochgewachsenen Frauen an Heidi Klums Seite sind nämlich Kandidatinnen der laufenden Staffel von Germany‘s Next Topmodel! Die junge Dame ganz links auf dem Foto heißt Leticia Wala-Ntuba, ist 18 Jahre alt, kommt aus Ingolstadt und stellt sich in ihrem Vorstellungsvideo bei Pro7 als selbstbewusste Kämpferin vor.

GNTM 2017: Rätselhafte Kandidatin

Über Lynn Petertonkoker, die ganz rechts auf dem Bild zu sehen ist, gibt es auf der Model-Vorstellungs-Seite von Pro7 interessanterweise keinerlei Informationen. Ob sie erst im Laufe der Staffel dazustoßen wird? Das Online-Portal Die Glocke veröffentlichte am Tag des Starts der aktuellen GNTM-Staffel einen Bericht über die 18-Jährige aus Beckum bei Münster, die demnach durch ganz normale Castings für die Sendung ausgewählt worden ist. Dass die hübsche Rothaarige es jedenfalls ganz schön weit geschafft haben muss, ist seit dem Auftritt neben Heidi Klum in New York klar - denn nichts macht einen Sieg bei GNTM wahrscheinlicher.

Kim Hnizdo, Lovelyn Enebechi, Barbara Meier und Luisa Hartema - sie alle durften Heidi in den vergangenen Jahren zu diesem ganz besonderen Abend begleiten und sie haben noch etwas gemeinsam: Alle wurden am Ende zur Siegerin ihrer jeweiligen Staffel gekürt! Für Leticia und Lynn stehen die Chancen also nicht schlecht, bald noch öfter unter Blitzlichtgewitter über rote Teppiche zu stolzieren.

GNTM 2017: Mit uns verpassen Sie kein Highlight

Wer außer den beiden noch vom Titel träumen kann, sehen Sie heute Abend, wenn die erste Folge der zwölften Staffel bei Pro7 ausgestrahlt wird - tz.de hat für Sie die wichtigsten Infos zusammengefasst. Dann erfahren Sie auch, wie sich Giuliana und Melina schlagen werden, die beiden wohl außergewöhnlichsten Kandidatinnen, die es je gab. Oder Sie lesen einfach unseren GNTM-Couch-Ticker. Wir sind jedenfalls live dabei

GNTM 2017: Diese Models lassen Heidi Klum auf der amfAR-Gala alt aussehen

lg/video: SnackTV