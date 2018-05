Vorsicht, Spoiler! Panne bei GNTM: Hat ProSieben verraten, wer als nächstes fliegt?

Acht junge Frauen machen sich noch Hoffnung auf den Titel der GNTM-Siegerin 2018. Allerdings hat ProSieben wohl schon verraten, wer in der nächsten Folge gehen muss.

Köln - Was waren die Zuschauer enttäuscht! In der letzten Folge von „Germany‘s Next Topmodel“ musste keine Kandidatin ihre Koffer packen und aus der Villa in Los Angeles ausziehen, alle acht Meeedchen schafften es eine Runde weiter, davon sind übrigens nur noch zwei aus Team Thomas und sechs aus Team Michael übrig.

Allerdings werden sich diese Verhältnisse in der nächsten Folge wieder anpassen, weil offenbar gleich drei Models aus dem Team von Michael Michalsky bei GNTM rausfliegen werden.

GNTM 2018: Wilde Markierungen bei ProSieben

Wie bitte, es fliegen gleich drei raus? So könnte es tatsächlich kommen! ProSieben ist nämlich ein großer Fehler unterlaufen, der genau das nahelegt. Auf der Homepage wurden drei der noch verbliebenen Kandidatinnen mit „raus“ markiert, obwohl sie offiziell noch gar nicht raus sind.

Mittlerweile hat der Sender die Markierungen wieder gelöscht. Die Namen der Streichkandidatinnen, die mutmaßlich in der nächsten Folge GNTM am Donnerstag gehen müssen, wurden trotzdem geleakt.

Drei aus „Team Michael“ müssen gehen

Wie gesagt sind alle drei Mitglieder des „Team Michael“. Jennifer und Christina, die im Team von Thomas Hayo sind, können also durchatmen. Jennifer steht zwar im Shoot-Out, soll aber wohl eine Runde weiterkommen.

Auch wie die drei Meeedchen gehen müssen, soll schon bekannt sein. Dass es im Shoot-Out, in dem diese Woche gleich vier der acht Mädels stehen, zwei erwischen wird, war schon klar. Dass am Ende der Folge aber noch jemand die Show verlassen muss, überrascht etwas.

Drei Meeedchen gingen bisher nur in Folge 2, wobei Ivana freiwillig die Segel strich. Die Tatsache, dass das Finale schon am 24. Mai stattfindet, spricht aber dafür, dass gleich mehrere der acht verbliebenen Kandidatinnen ihre Koffer packen müssen.

Zwei plus eine macht fünf

Laut den geleakten Infos - von der Panne gibt es Screenshots - soll es zunächst Sara erwischen, die im Shoot-Out rausfliegen wird. Während Toni das Shoot-Out ebenso wie Jennifer überstehen wird, wird wohl auch Klaudia mit K die Show verlassen müssen.

+ © Screenshot Youtube It-Girl-Agenten

+ © Screenshot Youtube It-Girl-Agenten Da aber nicht nur zwei, sondern gleich drei Meeedchen bei GNTM die Koffer packen sollen, muss am Ende wohl noch jemand gehen. Dabei soll es sich um Sally handeln, die das Trio komplettieren würde, das die Villa in LA verlassen muss. Für sie soll der Traum vom GNTM-Finale also geplatzt sein - bleiben fünf Kandidatinnen, die sich noch Hoffnung aufs Model-Krönchen machen dürfen.

Beim Finale in Düsseldorf könnte übrigens auch Tokio Hotel auftreten. Zwischen Gitarrist Tom Kaulitz und GNTM-Moderatorin Heidi Klum soll es seit Längerem funken. Zuletzt postete Klum ein Foto von sich und Kaulitz in ihrer Instagram-Story, das die beiden knutschend zeigt.

sh