GNTM 2018: Wer ist schon raus? Wer ist noch beim Model-Casting dabei?

Das gab‘s noch nie bei GNTM: 50 Möchtegern-Models durften diesmal zu Beginn der 13. Staffel darauf hoffen, Deutschlands nächstes Topmodel zu werden. Wer beim Casting schon raus ist und wer noch im Rennen, erfahren Sie hier.

Karibik, Cover von Harper‘s Bazaar, 50 Models zu Beginn der Staffel: Es gab so viel noch nie bei GNTM wie in diesem Jahr. Was aber nach wie vor immer noch gleich ist, ist die Tatsache, dass jede Woche mindestens ein Meeedchen seine Koffer packen muss. Gerade zu Beginn der Staffel, wenn die Möchtegern-Mannequins noch nicht so bekannt sind, verliert der treue GNTM-Zuschauer da leicht den Überblick. Wer ist schon raus? Wer musste den Satz „Ich habe heute leider kein Foto für dich“ schon hören? Und wer ist noch dabei?

Heidi Klum hat in diesem Jahr so viele Meeedchen wie noch nie direkt mit in die Karibik genommen. Der Sinn und Zweck dieser Aktion wurde nicht so ganz deutlich, weil gleich in der ersten Folge fast die Hälfte der angehenden Models wieder heimgeschickt wurde - da freut sich die Umwelt ob so vielen Herumfliegens. Aber Model-Mama Klum kann es sich offenbar leisten.

Wie auch immer. Hier gibt es den ultimativen Überblick über alle noch verbliebenen 29 Meeedchen bei GNTM 2018 - hier erfahren Sie auf einen Blick, wer nicht mehr im Rennen um das Topmodel-Krönchen ist. Im vergangenen Jahr konnten die Nachwuchs-Models übrigens jederzeit zum Gehen gezwungen werden. Ob das in diesem Jahr auch so ist?

GNTM 2018: Wer ist schon raus? Wer ist noch dabei?

Team schwarz:

Diese Nachwuchs-Models aus Team Thomas sind noch dabei Abigail (Team Thomas) Bruna (Team Thomas) Christina (Team Thomas) Franziska (Team Thomas) Jennifer (Team Thomas) Lis (Team Thomas) Shari (Team Thomas) Stephanie (Team Thomas) Trixi (Team Thomas) Valerie (Team Thomas) Victoria (Team Thomas) Zoe (Team Thomas)

Team weiß:

Diese Nachwuchs-Models aus Team Michael sind noch dabei Anne (Team Michael) Gerda (Team Michael) Isabella (Team Michael) Julianna (Team Michael) Karoline (Team Michael) Klaudia (Team Michael) Pia (Team Michael) Sally (Team Michael) Sara (Team Michael) Sarah (Team Michael) Toni (Team Michael) Viktoria (Team Michael)

GNTM 2018: Wer ist schon raus?

Nachwuchs-Model GNTM verlassen am Freiwillig gegangen oder kein Foto bekommen? Selma (Team Michael) 15. Februar 2018 im Shoot Out rausgeflogen Ivana (Team Michael) 15. Februar 2018 freiwillig gegangen Lania (Team Thomas) 15. Februar 2018 kein Foto bekommen Liane (Team Thomas) 22. Februar 2018 im Shoot Out rausgeflogen Julia (Team Michael) 22. Februar 2018 kein Foto bekommen

