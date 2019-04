GNTM 2019: Transgender Tatjana weiß, wie ihr Traummann sein soll

Das Transgender-Model Tatjana hat bei GNTM 2019 spannende Details verraten. Beim Shooting hat sie offenbar schon den Mann ihrer Träume getroffen.

Tatjanas großer Traum ist es, als Model die Welt zu bereisen. Bis jetzt hat es die 22-Jährige kaum aus Deutschland rausgeschafft. Am Modeln schätzt Tatjana besonders die Abwechslung, das Reisen und die interessanten Menschen. Hier geht‘s zur aktuellen Folge GNTM im Live-Ticker.

GNTM-Model Tatjana trifft beim Shooting ihren Traummann

Update vom 28. Februar: In Woche 3 bekamen die Zuschauer zu sehen, wie sich die GNTM-Models mit einem männlichen Model sexy in Szene setzten. Natürlich war es der Plan, dass sich die Topmodel-Anwärterinnen voll auf ihre Aufgabe vor der Kamera konzentrieren. Dass einige Mädchen von dem attraktiven Begleiter abgelenkt werden, war trotzdem zu erwarten. Nach der Sendung wird klar, dass der Shooting-Partner einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

Offenbar gehört Tatjana zu den GNTM-Models, die sich ganz besonders in das Male-Model verguckt haben. Zumindest kommt sie in Gedanken überhaupt nicht mehr von ihm weg, während sie versucht, eine scheinbar einfache Frage zu beantworten. „Wie sieht dein Traummann aus?“, will ProSieben wissen - und in Tatjanas Gedanken scheint es nur einen zu geben. Der Mann, mit dem sie an diesem Tag gemeinsam posierte, scheint total ihr Typ zu sein.

„Ich muss wirklich sagen, es geht schon so in seine Richtung“, fasst sie mit Blick auf den Lederhosen-Adonis zusammen. „Ich finde einen Bart sehr attraktiv. Die Haarlänge war auch schon gut, blond war eigentlich auch nicht verkehrt.“ Und was ist sonst noch entscheidend? „Im Endeffekt ist immer das Gesicht sehr wichtig“, meint die GNTM-Kandidatin ganz allgemein und kommt am Ende sogar noch darauf, dass der Charakter eine Rolle spielen sollte.

Was Tatjana und andere Models sonst noch über ihre Traummänner erzählen, erfahren Sie im folgenden Video.

Große Herausforderung für Tatjana bei GNTM 2019 in den Bergen

Update vom 21. Februar: Besonders für Tatjana dürfte das Shooting in der dritten Folge GNTM eine Herausforderung werden. Das Trans-Model soll dabei nämlich nicht nur sexy posen - sondern soll das auch noch gemeinsam mit einem Male Model machen. „Ich hab‘ noch nie mit einem Male Model geshootet. Er war ja auch Oberkörper frei und nur in Lederhose. Und ich auch halbnackt in Unterwäsche. Klar war‘s erst mal komisch“, erzählt Tatjana. Kann sie Heidi Klum überzogen? Zunächst nicht - die fordert nämlich: „Ein bisschen heißer! Du kannst ihn schon richtig ran nehmen.“ Schafft es Tatjana? Das sehen Sie heute Abend bei GNTM.

Vor GNTM 2019: Tatjana ließ sich zur Frau umoperieren

Update vom 10. Februar: Doch für Tatjana war es ein langer Weg, bis sie bei GNTM als Frau teilnehmen konnte, denn sie war mal ein Junge. Das brachte einige Hürden mit sich, wie sie bild.de im Interview erzählte.

Das Gefühl, eigentlich ein Mädchen und kein Junge zu sein, begann bei Tatjana in der Mittelschule: „Früher war ich einfach ich selbst. Ich war Kind, ich war Danny. Als Kind ist es dir egal, was Jungs- oder Mädchen-Sache ist, du hast einfach Spaß. Dann ging es los mit: ‚Jungs machen das und Mädchen machen das‘. Wenn du als ‚Junge‘ nur Mädcheninteressen hast und dich feminin verhältst, wird es schwierig. Ich hatte nur Freundinnen, schnatterte wie ein Mädchen, liebte Mädchen-Kleidung, interessierte mich für Make-up und war in einen Jungen verschossen. Ab da fing ich an, über mich und meine Situation nachzudenken.“

Vor allem der Selbstfindungsprozess bis hin zur angleichenden Operation, die Tatjana mittlerweile durchführen hat lassen, waren das Schwerste für sie. Sie lebte sehr alleine und zurückgezogen in dieser Zeit, denn eine normale Jugend, wie sie andere Teenager erleben, war für Tatjana - oder damals noch Danny - nicht möglich. Auch viele Arztbesuche gehörten für sie mit dazu. „Es ist definitiv kein leichter Weg, aber umso glücklicher und stolzer ist man, wenn man es geschafft hat und endlich man selber sein und sich entdecken kann“, so Tatjana.

Alles zu GNTM 2019: Das ändert sich, alle Teilnehmerinnen, alle Juroren

GNTM-Tatjana wurde von ihrer Familie unterstützt

Eine wahnsinnig große Stütze bildete vor allem ihre Familie für sie: „Ich liebe meine Familie, denn sie hat mich immer so akzeptiert, wie ich bin. Besonders danke ich meiner Mama, denn ohne ihre Hilfe und Liebe würde ich jetzt nicht da sein, wo ich jetzt bin. Von Anfang an war sie für mich da, baute sie mich auf, wenn es mir mies ging, begleitete mich zu allen Arztterminen, unterstützte mich bei der Arztsuche und stand mir einfach zur Seite – genau wie auch der Rest meiner Familie.“ Die Beziehung zur ihrer Mama ist auch heute noch sehr stark und die beiden wohnen sogar in Leipzig in einer Zweizimmerwohnung zusammen.

Heute ist sie sehr zufrieden mit sich und mag ihren sportlich durchtrainierten Körper und ihren Po. Nur ihre Stimme würde sie sich etwas weiblicher wünschen. Klingt so, als wäre das große GNTM-Umstyling 2019 für Tatjana überhaupt nicht nötig.

„Außerdem mag ich an mir, dass ich ein sehr reflektierter Mensch bin. Ich denke viel über mich als Person und meine ganze Umwelt nach“, erzählt Tatjana. Und genauso sehr liebt sie Mode und das Modeln, weshalb sie hofft, mit GNTM 2019 Fuß in der Branche fassen zu können. Die Entscheidung, diesen Weg zu gehen, haben definitiv frühere Transgender-Models erleichtert. Dennoch holt sie ihr Abitur nach, um einen Plan B zu haben.

