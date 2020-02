GNTM 2020: Tränen beim großen Umstyling - Heidi sorgt mit Ekel-Schock für Novum bei Entscheidung

In jeder GNTM-Staffel ist diese Folge die Dramatischste: die Umsytling-Folge. Wenn es um ihre Haare geht bricht für die „Meedchen“ eine Welt zusammen - und dann gibt es noch nicht einmal eine Villa - der Ticker.

GNTM* Folge 5 kommt am 27. Februar.

Das große Umstyling ist heute an der Reihe.

ist heute an der Reihe. Welche Kandidatinnen erfahren die heftigsten Veränderungen?

22.50: Nichtsdestotrotz: Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben! Die Entscheidung ist nämlich nur um eine Woche vertagt. So zittern die Model-Anwärterinnen jetzt schon vor der nächsten Entscheidung mit Heidi, es soll nämlich ein „Horror-Shooting“ geben und ein „gnadenloses Shoot-Out“! Na da sind auch wir schon so richtig gespannt!

22.49: So ein Glück - alle Meeedls dürfen weiter, denn niemand kann - oder darf - den Satz „Ich habe heute leider kein Foto für dich“ so gut sagen wie Heidi.

22.47: Showdown: Die Wackelkandidatinnen treten gemeinsam vor die Jury - beziehungsweise heute vor den Juror Christian. Sein Srpüchlein kann der aber so gut wie Heidi: „Nur eine kann Germany‘s Next Topmodel werden....“

22.45: Weiter geht‘s mit dem entscheidenden Catwalk: Auch Marie muss wackeln - und das lag nicht nur an der sich drehenden Plattform am Anfang des Laufstegs.

GNTM: Die Entscheidung steht an - und die ersten Kandidatinnen dürfen sich bereits freuen

22.27: Wenn man vom Teufel spricht: Johanna muss Kritik einstecken - alles war zu steif. Christian glaubt, es wird nix.. aber erstmal muss sie noch auf die finale Entscheidung warten. Die gibt‘s gewohnheitsmäßig erst nach der Werbung.

22.26: Wieder dürfen sich viele Modelanwärterinnen freuen - Heidi-Ersatz Christian ist bislang noch recht spendabel mit den Fotos. Wann fliegt die erste Kandidatin?

22.19: Die nächsten Fotos werden verteilt - einige der Kandidatinnen dürfen sich bereits freuen. Umso spannender die Frage, wer gehen muss. Das muss jetzt erstmal aber Cassandra, allerdings noch auf dem Catwalk.

22.09: Und er hat gleich zwei Fotos für sie: Kandidatin Maureen ist schon mal weiter. Doch die Freude währt nur kurz - schon wieder Werbung.

22.02: Schock für die Kandidatinnen: Modelmama Heidi kann das erste Mal nicht bei der Entscheidung dabei sein: Sie hat sich einen Parasiten eingefangen! Nun muss Fotograf Christian ran - und die Models auf den Catwalk.

GNTM: Das Setcard-Shooting fordert so manche ganz schön heraus

21.51: Schnief - nicht alle sind zufrieden mit ihrem Setcard-Shooting. Aber es gibt ja noch den Entscheidungswalk - und vorher natürlich wieder ganz viel Werbung.

21.43: Jaja, gut, dass es Spickzettel gibt: „Power, Personality und positive Vibes“ ist schon viel zu merken. Mit den Fotos der Mädls läuft es dann aber wieder besser. Ein Model ist hald nicht immer auch Moderatorin. „Mach nicht den Mund so auf“, kritisiert auch Heidi - das gilt aber nur für die Mimik auf den Bildern.

21.41: „Besser wird‘s jetzt nicht mehr!“ - zwischen Maribel und dem Fotografen hat es nicht sonderlich gefunkt. Geknipst wurde trotzdem.

21.36: Und da haben wir‘s: Tamara vergisst ihre zwei Sätze Text - aber sie tut ihr Bestes. Und trotzdem gibt es Backstage wieder Trääänenalarm.

21.33: Das Setcard-Shooting ist in vollem Gange und die Models bekommen Lob von Heidi - wer sorgt als erster für einen Aufreger?

21.19: Oh oh, schlechte Stimmung bei Lucy - sie fühlt sich nicht wohl mit ihrer neuen Frisur - und der neuen Farbe.

21.11: Auch das noch: Die Mädls müssen ihre Persönlichkeit für ein kleines Video in ein paar ganzen Sätzen beschreiben - und fühlen sich jetzt schon „überfordert“.

GNTM: Das Umstyling ist überstanden und die Mädls haben die Haare schön - oder auch nicht

21.07: Die Mädls dürfen ihren neuen Looks ihren Familien per Video-Chat präsentieren - und die sind zum Teil geschockter als die Models selber. Aber keine Zeit zur Panik, das Setcard-Shooting steht an.

20.59: Der magische Spiegel ist abgehängt, die Mädls dürfen ihren neuen Look bewundern. „Oha“ und „mega“, bis jetzt sind alle noch ganz zufrieden.

20.57: Aber jetzt sind die Dämme gebrochen; die Tränen fließen aber auch oft aus Schmerz, denn teilweise werkeln gleich mehrere Hände an den Meeedls rum.

20.54: Heidi war schon mit einem Rasierer bewaffnet, aber der kommt wohl doch nicht zum Einsatz. Gefahr gebannt - zumindest vorerst!

20.53: „What the f***“ - auch bei Marie kommt die Schere zum Einsatz.

20.50: Julia F. darf sich zwei Perücken aussuchen - es bleibt wohl keine so, wie sie war.

20.46: Upsi- Nastya wollte keinen Pony - jetzt hat sie ihn.

20.43: Als erstes sieht sich Nastya auf dem heißen Umstyling-Stuhl mit der Schere konfrontiert - und dann gehts ganz schnell: Der Pferdeschwanz fällt, die Tränen fließen - noch nicht! Nastya ist tapfer!

20.40: Die Werbepause ist vorbei - und wir sitzen wieder gebannt vorm TV.

20.26: Schnibbeldischnapp - Heidi freut sich schon aufs Umstyling. Zeit zum Federn-Lassen - nach der Werbung!

20.23: Das neue Model-Loft ist bezogen - und das Umstyling angekündigt. „Man ist wie so auf einem Schlachtfeld“, meinen die Topmodelanwärterinnen. Na dann auf in den Kampf!

20.20: Die Mädchen sind in Los Angeles angekommen - doch erstmal geht es nicht wie erhofft in die Luxus-Villa, sondern zu einer Lagerhalle. Drama vorprogrammiert!

20.15: Jetzt geht`s endlich los - und „es ist jedes Jahr dasselbe“, wie Heidi bereits ankündigt. So steht heute nämlich wieder das große Umstyling an, Taschentücher am besten also schon mal bereit liegen, denn die Tränen werden fließen.

Update vom 27. Februar, 19.21 Uhr: Noch knapp eine Stunde, dann geht‘s endlich los! Wer kann das große Umstyling auch kaum noch abwarten?

Update vom 27. Februar, 13.52 Uhr: Trifft es eine Kandidatin heute vielleicht sogar so schlimm wie Zoe Saip aus der GNTM-Staffel 2018? Sie bekam einen hellblonden Vokuhila, den nicht nur sie, sondern auch viel GNTM-Zuschauer furchtbar fanden. Ihre Reaktion damals - neben Tränen natürlich: „Ich sehe ja aus wie ein Fußballer aus den 80ern“. So unglücklich sie auch war, so schnell konnte sie sich dann doch damit anfreunden. „Ich habe den Schnitt tatsächlich relativ lange behalten, weil er nur schwierig rausgewachsen ist, und doch ziemlich cool und einzigartig war“, so Zoe gegenüber Promiflash.

Tränen und noch mehr Tränen? Was bedeutet das bei GNTM? - Das große Umstyling!

Los Angeles - In Folge fünf von GNTM geht es für die Models endlich von Costa Rica nach Los Angeles. Darauf haben die Kandidatinnen schon lange hingefiebert - vor allem auf die berühmte Modelvilla. Doch Heidi Klums GNTM Top 20* erlebt erst einmal eine große Überraschung nach der Ankunft in L.A. Statt in die Außenbezirke mit großen Villen zu fahren, bringen die Fahrer sie direkt nach Downtown, was erst einmal für großes Erstaunen sorgt. Doch dann die Auflösung: Die „Meedchen“ beziehen ein Loft in L.A.

GNTM-Kandidatinnen erwartet das große Umstyling - und die Nervosität steigt

Kurz nach dem Bezug des Lofts dann die Nachricht: Das Umstyling steht am nächsten Tag an und die „Meeedchen“ werden richtig nervös. Wer bekommt die Kurzhaarfrisur? Diese Angst treibt die GNTM-Kandidatinnen* jedes Jahr aufs Neue um. Heidi Klum* dagegen findet es super lustig und kann die Aufregung nicht nachvollziehen, denn jedes Jahr ist es das Gleiche bei GNTM*: Tränen, Tränen und Drama! Aber Heidi sieht das ganze etwas pragmatischer: „Heute steht das große Umstyling an – mein Lieblingstag! Ich versuche, aus diesen wunderschönen Rohdiamanten Models zu machen, da gehört natürlich auch der richtige Schliff dazu.“ Immerhin gibt Heidi ihre „Meeedchen“ für die sie Heidi, laut einer ehemaligen Kandidatin leider nur zu interessieren* scheint, wenn die Kamera läuft, in stadtbekannte Hände. Die Stylisten machten bereits Stars wie Beyoncé, Jennifer Lopez, Khloé Kardashian, Angelina Jolie, Britney Spears und Mariah Carey schön.

GNTM 2020: Welches „Meedchen“ trifft die Kurzhaarfrisur?

So wie jedes Jahr entscheidet Heidi mit dem Stylisten-Team, welche neue Frisur und Haarfarbe die „Meedchen“ bekommen. Wer muss sich mit einer komplett neuen Haarfarbe anfreunden? Wer bekommt einen Pony? Wer muss sich von seinen langen Haaren trennen? Und welche Kandidatin erhält Extensions? Diese Frage stellt sich auch dieses Jahr wieder. Marie* bangt beispielsweise um ihre dunklen, hüftlangen Haare: „Ich bin mit der Einstellung hierher gegangen, dass ich alles machen lasse, was passieren wird. Trotzdem habe ich ein bisschen Angst.“ Und auch Anastasia* wirkt unsicher: „Ich vertraue Heidi und ich vertraue dem Team, aber es ist trotzdem ein komisches Gefühl.“ Die Kandidatinnen sehen erst nachdem der Look fertig ist, wie sie aussehen.

Das Sedcard-Shooting folgt auf das große GNTM-Umstyling

Danach werden - so wie immer - die Sedcard Fotos geshootet. „Das Sedcard-Shooting ist das wichtigste Shooting der ganzen Staffel“, sagt Heidi Klum. Die Fotos dafür macht Christian Anwanderer, der schon zum siebten Mal bei GNTM dabei ist. Auch ein Video wird zum selben Thema „Power, Personality and Positive“ gemacht. Damit sollen die „Meedchen“ sich dann für die kommenden Modeljobs bewerben. Wobei eine ehemalige Kandidatin gesteht, dass „Germany‘s Next Topmodel“ in keinerlei Hinsicht den wirklichen Modelalltag spiegelt*. Auch ein Grund, warum Heidi Klum, die „Meedchen“ nicht in eine Modelvilla hat einziehen lassen, um sie etwas mehr auf die Realität vorzubereiten? Wer weiß. Vielleicht kommt die Villa ja doch noch.

Wann die große-Umstyling-Folge heute kommt und wann Sie wiederholt wird, lesen Sie in unserer GNTM-Sendeterminübersicht nach.