Fast schon nicht mehr jugendfrei: GNTM-Kandidatinnen shooten in heißen Alm-Outfits

Es ist Donnerstag - GNTM-Tag! Und heute wird es „extrem heiß“, wie Heidi Klum verspricht. Die Meeeedchen shooten nicht nur leicht bekleidet - sondern auch noch mit einem Male Model:

Donnerstag ist wieder Topmodel-Tag. Yay!

Und dieses Mal wird es richtig heiß - die Meeeedchen dürfen zum Dessous-Shoot.

An ihrer Seite: ein Male Model - und eine Kuh.

Uiuiui - es heißt ja so schön: „Auf der Alm, da gibt‘s koa Sünd.“ Das hat sich wohl auch Heidi Klum gedacht - und drapiert ihre Meeedchen für das Shooting der dritten Folge direkt in knappen Dessous in ein Alpen-Ambiente. „Diese Woche wird es extrem heiß bei GNTM“, kündigt die Klum an, „und das trotz eisiger Temperaturen.“ Was für ein Wortspiel! Aber im Ernst: Was uns eher so ein bisschen an ein Shooting für ein ... tja, nennen wir es ruhig beim Namen: nicht jugendfreies Erotik-Filmchen erinnert, soll den Kandidatinnen alles abverlangen. Denn die müssen sich nicht nur auf sich selbst konzentrieren, sondern auch noch auf ein Male Model. Kreeeiiisch! Wie das enden kann, wissen wir ja noch von Klaudia mit K.

GNTM 2018: Meeedchen shooten mit Male Model Jordan Barrett

Ach, bei dem Male Model handelt es sich übrigens um Jordan Barrett. Jordan wer? Ja, genau, so ging es uns im ersten Moment auch. Aber zum Glück haben wir ja Heidi Klum die erklärt: „Er ist das aktuell erfolgreichste Male Model der Welt und ich bin gespannt, wie meine Mädchen auf ihn reagieren werden.“ Wir auch. Und Sayana ist nervös: „Ich habe gemischte Gefühle, weil das schon ein bisschen freizügig ist.“ Damit konnte die 20-Jährige aber auch wirklich nicht rechnen - denn bekanntlich zeigen sich Models ja nie in knappen Outfits. Schon gar nicht bei GNTM!

+ Sayana findet das Shooting freizügig. © ProSieben/Richard Hübner

Und dann kommt es auch noch zum Catwalk-Training im Kuhstall. Quasi Kuhwalk-Training. „Ein sexy Walk muss vor allem eins sein: selbstbewusst“, erklärt Heidi Klum. Ok. Das akzeptieren wir. Gast-Jurorin ist übrigens Star-Fotografin Ellen von Unwerth, die die Kandidatinnen zuvor auch auf der Alm geknipst hat.

+ Kandidatin Theresia mit Male Model Jordan Barrett, Kuh und Gast-Jurorin Ellen von Unwerth. © ProSieben/Richard Hübner

Ihr habt die vergangene Topmodel-Folge verpasst? Macht nichts - hier könnt ihr die letzte GNTM-Folge im Ticker nachlesen.