GNTM im Live-Ticker: Schock-Auftritt! Kandidatin zieht plötzlich obenrum blank

Am Donnerstag bekommen die Kandidatinnen eine schräge Anweisung. Kandidatin Vanessa zieht blank. Wer kann Heidi Klum überzeugen? Der Live-Ticker zu GNTM.

Die beste Folge (das GNTM-Umstyling) ist vorbei - das hält uns aber nicht davon ab, weiterhin Topmodel zu schauen.

In Folge sechs müssen sich die Meeedchen „wirklich sehr gerade hinstellen“.

Außerdem schickt Heidi Klum ihre Kandidatinnen in die Wüste.

Den GNTM-Ticker zur letzten Folge findet ihr hier.

+++AKTUALISIEREN+++

21.02 Uhr: Wie oft kann ProSieben innerhalb von 60 Sekunden das Klumquamperfekt einblenden? #schnapschallengeaccepted

20.59 Uhr: „Melissa war ein bisschen mehr auf die Kamera fokussiert.“ Ja, Jasmin, das war der verdammte Job!

GNTM 2019 im Live-Ticker: Heidi Klum mit spezieller Motivation

20.48 Uhr: Motivation à la Heidi Klum: „Ihr seid beide schlecht.“

20.46 Uhr: Erinnert euch dieses Shooting auch an das Kindergarten-Spiel mit diesem riesigen Schwungtuch?

20.44 Uhr: „Ich würd‘ jetzt gerne bisschen auf Abstand. Aber wir können schon gemeinsam aufs Foto.“ Worte von einem alten Ehepaar. Oder Jasmin.

„Gib mal deine Hand.“

„Ich würd grad gern ein bisschen auf Abstand.“



Wie heißt sie bei Twitter? #GNTM — anredo (@anredo) 14. März 2019

20.41 Uhr: GNTM-Produzent: „Uns fällt nichts mehr ein, wie wir die Sendung spannender machen können.“ Heidi Klum: „Ich hätte da eine Idee für ein völlig sinnloses Punktesystem.“

20.40 Uhr: Da war es wieder, das Klumquamperfekt: „Du warst auch super gewesen.“ Schnaps!

20.38 Uhr: Es ist nicht ok, dass Heidi Klum für diesen schrecklichen Fummel Tigger um die Ecke gebracht hat.

20.34 Uhr: Wer ist denn diese Miss Sony?

20.30 Uhr: PS: Sayana und Simone kriegen den Job.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Vanessa zieht bei Casting obenrum blank

20.27 Uhr: WHAT??? Was macht denn Vanessa da? Zieht einfach obenrum blank. „Das hat keinen Pluspunkt gegeben“, sagt der „About You“-Mensch - puh, da sind wir aber froh.

20.24 Uhr: Stimmt, Cäcilia. Der Spiegel ist beinahe auf dich drauf gefallen. Waren quasi nur Millimeter, die hier über Leben und Tod entschieden haben.

20.23 Uhr: Wir sagen auch immer, dass wir kein Make-up mögen - und schmieren uns dann sieben Kilo Lippenstift ins Gesicht. #simone

20.21 Uhr: Jasmin schafft es, sogar gestandene Männer einzuschüchtern. Und den „About You“-Typen.

20.19 Uhr: „Ich möchte, dass mich Heidi ernst nimmt.“ Sprach Jasmin und sprühte sich ihre Brüste mit Farbe an ...

20.17 Uhr: Oh! Der “About You“-Typ sucht Persönlichkeit. Um es für alle Fans ins GNTM-Deutsch zu übersetzen: personality!

20.17 Uhr: About You? Finden wir strange ... haha

20.16 Uhr: Wir können uns nicht helfen - Theresia sieht einfach immer noch so aus wie ...:

20.15 Uhr: Hat Jasmin gerade ihr eigenes Spiegelbild getreten? Solange sie nicht davon abprallt, ist es laut Theresia ja nicht sooooo schlimm.

20.11 Uhr: Das ist Werbung, die wir direkt vor GNTM sehen wollen: PIZZAAAAAAAA!

20.04 Uhr: Gleich geht‘s looooos. Wir füllen noch mal unsere Gläser auf, dann heißt es: Let the (Joy-)show begin!

+++ Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von GNTM. Was hält dieser Donnerstag für uns bereit? Zickenkrieg? Rausschmeiß-Überraschungen? Neid? Weitere GNTM-Kandidatinnen, die wir noch nie im Leben gesehen haben? Wir sind gespannt.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Kandidatinnen bekommen in Folge sechs merkwürdige Anweisungen

Aus. Vorbei. Schicht im Schacht. Das Umstyling ist vorbei und eigentlich gibt es nur noch wenig Grund, am Donnerstagabend GNTM einzuschalten. Oder? Nun gut, wir sind ehrlich: Wir opfern uns gerne und schauen es dennoch. Schließlich ist immerhin auf Zickenkrieg bei GNTM Verlass.

Am Donnerstag müssen die Meeedchen sich beweisen. So richtig. Also: so RICHTIG richtig. Dann müssen sie sich nämlich „wirklich sehr gerade hinstellen, ein bisschen mehr zurücklehnen als sonst und schöne große Schritte machen“, wie Gast-Jurorin und Topmodel Toni Garrn erklärt. Wenn ihr euch fragt, was diese merkwürdigen Anweisungen sollen: willkommen in unserer Welt. Gut, dass Toni Garrn noch ein bisschen mehr erklärt. Denn am Donnerstag geht es um Haute Couture und da „geht es sehr um Haltung“. Ob Vanessa, Theresia, Jasmin und Co. das beim Wüsten-Shooting dann auch noch brauchen werden? Wir werden sehen.

+ Zum Foto-Shoot geht‘s in die Wüste. © ProSieben

Wer sich am Donnerstag bei GNTM 2019 am geradesten hinstellen kann und wer von Heidi Klum nicht nur in die Wüste, sondern auch nach Hause geschickt wird, lest ihr hier in unserem Live-Ticker zu GNTM.

mes