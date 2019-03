GNTM im Ticker: Kandidatin sorgt für hüllenlosen Skandal-Auftritt – Eine muss gehen

Am Donnerstag bekamen die Kandidatinnen eine schräge Anweisung bei GNTM. Außerdem zog ein Meeedchen plötzlich blank. Heidi Klum schickte eine Dame nach Hause. Der Ticker zum Nachlesen.

Die beste Folge (das GNTM-Umstyling) ist vorbei - das hält uns aber nicht davon ab, weiterhin Topmodel zu schauen.

In Folge sechs mussten sich die Meeedchen „wirklich sehr gerade hinstellen“.

Außerdem schickte Heidi Klum ihre Kandidatinnen in die Wüste.

22.31 Uhr: Und was lernen wir aus dieser Folge? Wenn man ernst genommen werden möchte, sprüht man sich am besten Farbe auf den BH, Lippenstift ist quasi „ohne Make-up“ und bei einem Paar-Shooting bringt es besonders viel, wenn man „etwas auf Abstand gehen“ möchte. In diesem Sinne: Bis nächste Woche wenn es wieder heißt: „Nur eine kann ‚Germany‘s Next Topmodel‘ WERden.“

22.30 Uhr: Waaaaaah! Nächste Woche passiert etwas, das gab es noch NIE bei GNTM. Und es wird nackt. Hurra, das ist genau Vanessas Ding.

22.30 Uhr: Wir sollten das hier in Live-Zicker umbenennen ...

22.29 Uhr: Und Hater-Attacke gegen Jasmin in drei ... zwei ... eins ...

GNTM 2019 im Live-Ticker: Und gehen muss Kandidatin ...

22.28 Uhr: Und das war‘s für Luna. War ja klar. Dafür ist Justine weiter. Wer generell noch dabei ist bei GNTM, erfahrt ihr hier.

22.25 Uhr: Enisa und Vanessa sind weiter. Vielleicht erhofft sich ja ProSieben, dass Vanessa noch mal blank zieht? #bittenicht #wirfrauensindmehrwertalsdas

22. 21 Uhr: Vier Kandidatinnen wackeln. Aber da Vanessa, Enisa und Justine aus dramaturgischen Gründen nicht fliegen können: Das war‘s gewesen für Luna. Wetten?

22.11 Uhr: Jasmin kann nicht laufen. Ist unkonzentriert. Macht ein mittelmäßiges Foto. Ist aggro gegenüber der anderen Kandidatinnen. Schmeißt Tausend-Euro-Klamotten durch die Gegend. Niemand mag sie. Und ist natürlich weiter.

22.07 Uhr: Fun-Fact: Das Outfit ist mehr als 10.000 Dollar wert. Also mehr als das, was Simone seit letzter Woche in den Haaren hat.

Wenn ich nach Hause komme und sofort meine Klamotten wechsle, damit ich meine Chiller-Sachen und Jogginghose anziehen kann. #GNTM pic.twitter.com/97XAL2bJ4U — anredo (@anredo) 14. März 2019

GNTM 2019 im Live-Ticker: Respektlos! Jasmin schmeißt Outfit auf den Boden

22.06 Uhr: „Dieses Outfit ist bestimmt mehr als 1000 Euro wert.“ Sprach Jasmin, und warf das Bolero-Jäckchen durch die Luft.

22.00 Uhr: Theresia, die einzige, die uns runterzieht, bist Du!

21.57 Uhr: Wer will nicht Markengesicht von Michalsky und Palmoliv werden? Nächstes Jahr bekommt die Gewinnerin bestimmt einen Deal mit Hakle-Feucht.

21.55 Uhr: Simone ist bestimmt nur deshalb so gut gelaufen, weil sie etwas von Enisas Ruhm und Followern abhaben will. *hust*

"Bis jetzt die Beste." Simone innerlich zu den anderen Mädels so: #gntm pic.twitter.com/V4bzRyY7Zy — Cady Lin (@cady_lin) 14. März 2019

21.37 Uhr: So - und jetzt noch eine Stunde Entscheidungswalk (thanks, ProSieben ...). Wir sind bereit.

21.33 Uhr: Wir wollen auch immer, dass sich Leute erstmal rechtfertigen, wenn sie Schmerzen haben.

Simone musste die Sendung aus gesundheitlichen Gründen abbrechen und wurde ärztlich versorgt. #GNTM - die #tagesschau der Zuschauer unter 60. — anredo (@anredo) 14. März 2019

21.30 Uhr: Der „About You“-Typ so: „Die beiden müssen miteinander agieren.“ Gut, dass Jasmin den Job nicht gekriegt hat.

21.28 Uhr: Jasmin hat die Frisur von Tingeltangel Bob und läuft, als müsste sie einfach krass aufs Klo.

21.12 Uhr: Dieses (einstellige) Punktesystem erinnert uns hart an die Abi-Zeit.

21.11 Uhr: Habt ihr auch das Gefühl, dass Justine Probleme mit ihrem Selbstbewusstsein hat? Das sollte ProSieben noch viel häufiger erwähnen.

21.02 Uhr: Wie oft kann ProSieben innerhalb von 60 Sekunden das Klumquamperfekt einblenden? #schnapschallengeaccepted

20.59 Uhr: „Melissa war ein bisschen mehr auf die Kamera fokussiert.“ Ja, Jasmin, das war der verdammte Job!

GNTM 2019 im Live-Ticker: Heidi Klum mit spezieller Motivation

20.48 Uhr: Motivation à la Heidi Klum: „Ihr seid beide schlecht.“

20.46 Uhr: Erinnert Euch dieses Shooting auch an das Kindergarten-Spiel mit diesem riesigen Schwungtuch?

20.44 Uhr: „Ich würd‘ jetzt gerne bisschen auf Abstand. Aber wir können schon gemeinsam aufs Foto.“ Worte von einem alten Ehepaar. Oder Jasmin.

„Gib mal deine Hand.“

„Ich würd grad gern ein bisschen auf Abstand.“



Wie heißt sie bei Twitter? #GNTM — anredo (@anredo) 14. März 2019

20.41 Uhr: GNTM-Produzent: „Uns fällt nichts mehr ein, wie wir die Sendung spannender machen können.“ Heidi Klum: „Ich hätte da eine Idee für ein völlig sinnloses Punktesystem.“

20.40 Uhr: Da war es wieder, das Klumquamperfekt: „Du warst auch super gewesen.“ Schnaps!

20.38 Uhr: Es ist nicht ok, dass Heidi Klum für diesen schrecklichen Fummel „Tigger“ um die Ecke gebracht hat.

20.34 Uhr: Wer ist denn diese Miss Sony?

20.30 Uhr: PS: Sayana und Simone kriegen den Job.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Vanessa zieht bei Casting obenrum blank

20.27 Uhr: WHAT??? Was macht denn Vanessa da? Zieht einfach obenrum blank. „Das hat keinen Pluspunkt gegeben“, sagt der „About You“-Mensch - puh, da sind wir aber froh.

+ Vanessa berief sich etwas zu deutlich auf ihre „inneren Werte“. © Screenshot ProSieben

20.24 Uhr: Stimmt, Cäcilia. Der Spiegel ist beinahe auf dich drauf gefallen. Waren quasi nur Millimeter, die hier über Leben und Tod entschieden haben.

20.23 Uhr: Wir sagen auch immer, dass wir kein Make-up mögen - und schmieren uns dann sieben Kilo Lippenstift ins Gesicht. #simone

20.21 Uhr: Jasmin schafft es, sogar gestandene Männer einzuschüchtern. Und den „About You“-Typen.

20.19 Uhr: „Ich möchte, dass mich Heidi ernst nimmt.“ Sprach Jasmin und sprühte sich ihre Brüste mit Farbe an ...

20.17 Uhr: Oh! Der “About You“-Typ sucht Persönlichkeit. Um es für alle Fans ins GNTM-Deutsch zu übersetzen: personality!

20.17 Uhr: About You? Finden wir strange ... haha

20.16 Uhr: Wir können uns nicht helfen - Theresia sieht einfach immer noch so aus wie ...:

20.15 Uhr: Hat Jasmin gerade ihr eigenes Spiegelbild getreten? Solange sie nicht davon abprallt, ist es laut Theresia ja nicht sooooo schlimm.

20.11 Uhr: Das ist Werbung, die wir direkt vor GNTM sehen wollen: PIZZAAAAAAAA!

20.04 Uhr: Gleich geht‘s looooos. Wir füllen noch mal unsere Gläser auf, dann heißt es: Let the (Joy-)show begin!

+++ Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von GNTM. Was hält dieser Donnerstag für uns bereit? Zickenkrieg? Rausschmeiß-Überraschungen? Neid? Weitere GNTM-Kandidatinnen, die wir noch nie im Leben gesehen haben? Wir sind gespannt.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Kandidatinnen bekommen in Folge sechs merkwürdige Anweisungen

Aus. Vorbei. Schicht im Schacht. Das Umstyling ist vorbei und eigentlich gibt es nur noch wenig Grund, am Donnerstagabend GNTM einzuschalten. Oder? Nun gut, wir sind ehrlich: Wir opfern uns gerne und schauen es dennoch. Schließlich ist immerhin auf Zickenkrieg bei GNTM Verlass.

Am Donnerstag müssen die Meeedchen sich beweisen. So richtig. Also: so RICHTIG richtig. Dann müssen sie sich nämlich „wirklich sehr gerade hinstellen, ein bisschen mehr zurücklehnen als sonst und schöne große Schritte machen“, wie Gast-Jurorin und Topmodel Toni Garrn erklärt. Wenn ihr euch fragt, was diese merkwürdigen Anweisungen sollen: willkommen in unserer Welt. Gut, dass Toni Garrn noch ein bisschen mehr erklärt. Denn am Donnerstag geht es um Haute Couture und da „geht es sehr um Haltung“. Ob Vanessa, Theresia, Jasmin und Co. das beim Wüsten-Shooting dann auch noch brauchen werden? Wir werden sehen.

+ Zum Foto-Shoot geht‘s in die Wüste. © ProSieben

Wer sich am Donnerstag bei GNTM 2019 am geradesten hinstellen kann und wer von Heidi Klum nicht nur in die Wüste, sondern auch nach Hause geschickt wird, lest ihr hier in unserem Live-Ticker zu GNTM.

mes