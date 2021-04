Happy End beim Bachelor: Niko Griesert und Michèle de Roos ein Paar

Nach Versteckspiel

Darauf haben die Fans schon lange gewartet: Bachelor Niko Griesert und Finalistin Michèle de Roos machen ihre Beziehung mit Fotos bei Instagram offiziell.

Köln – Sind sie jetzt ein Paar oder nicht? Diese Frage ist jetzt endgültig geklärt. Nachdem sich der diesjährige Bachelor Niko Griesert im Finale noch für Kandidatin Mimi Gwozdz entschieden hatte, sah es zunächst nicht so aus, als könnte aus ihm und der Zweitplatzierten Michèle de Roos ein Paar werden.

Mit Mimi hatte es allerdings auch nicht geklappt, wie Niko Griesert beim großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig offenbarte. Seitdem brodelte es in der Gerüchteküche, mehrfach wurde Bachelor Niko mit Michèle in Köln gesichtet. Jetzt machten die beiden Nägel mit Köpfen und posteten gegenseitige Liebeserklärungen bei Instagram, wie nordbuzz.de* zeigt. Abseits der Kameras hat es also doch noch gefunkt! * nordbuzz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.