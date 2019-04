„Verhandlungen mit ARD und ZDF“: Neue Helene-Fischer-Show mit GANZ anderem, überraschendem Star?

Die Helene-Fischer-Show soll auch 2019 wieder zu Weihnachten laufen. Doch eine Art Ableger könnte es nun mit einem ganz anderen Star geben.

Köln - David Hasselhoff (66) ist zurück in Deutschland. Im März bereicherte er die 90er-Open-Air-Party in der Schalke Arena in Nordrhein-Westfalen, und ab Oktober ist er auf Tour. Unter dem Motto „Freedom! The Journey returns“ steht er dann wieder auf den großen Bühnen Deutschlands. Aber er erhofft sich noch etwas ganz anderes. Und das hat so eigentlich nur Schlagerstar Helene Fischer (34). So berichtet es der Express.

„Ich hätte gerne hier gerne eine TV-Show, so eine wie Helene Fischer. Mit deutschen und internationalen Gästen, mit denen ich sprechen und Musik machen kann“, sagte er im Interview mit dem Express. Und behauptet: „Die Verhandlungen mit ARD und ZDF laufen.“

Die Helene-Fischer-Show wird auch 2019 ausgestrahlt - doch gut möglich, dass es ein zweites, ähnliches Spektakel mit David Hasselhoff gibt.

Helene Fischer hat das, was sich David Hasseloff wünscht

Es gibt die Legende, dass der Kultsänger mit „Looking for Freedom“ den Sturz der Berliner Mauer herbeigesungen habe. Auf Vergleichbares kann nicht einmal Helene Fischer zurückblicken - zumindest bisher. Und das, obwohl die Schlagersängerin mit mehr als 13 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Stars Deutschlands zählt und ihr Erfolgssong „Atemlos“ bestimmt jedem in Deutschland schon mal als Ohrwurm durch den Kopf gegeistert ist. Selbst in den Cover-Versionen ging der Song durch die Decke.

Hasselhoff zumindest zeigt sich in der Regel stolz über die deutsche Legende um seinen Song. Er habe eine besondere Beziehung zu Deutschland, berichtet er dem Express. Er habe deutsches Blut - schließlich sei seine Urgroßmutter eine Deutsche gewesen, die aus Bremen nach Amerika ausgewandert ist. Deshalb sei es für ihn jedes Mal wie ein „nach Hause kommen“, wenn er in Deutschland sei.

Hasselhoff war also wahrscheinlich nicht nur für das Konzert in der Schalke Arena in Deutschland. Mit seiner Frau Hayley Roberts habe er auch seinen Anwalt und Freund Jörg Fischer in Köln besucht, schreibt der Express. Wie viel der Besuch mit den Verhandlungen mit den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern zu tun hatte, ist nicht klar. Dafür scheint aber eindeutig: Der Sänger und Schauspiel-Star aus der 1990er Serie Baywatch will nicht mehr nur für Tourneen nach Deutschland kommen.

Die Helene-Fischer-Show: Was David Hasselhoff gerne hätte

Die Helene-Fischer-Show läuft traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF - und etwa jeder fünfte Deutsche setzt sich dafür am 25.12. ab 20.15 Uhr vor den Fernseher. In der Show beweist Helene Fischer, dass sie nicht nur singen kann. Das Multitalent gestaltet den Show-Abend zusammen Gastmusikern den Abend musikalisch aber auch akrobatisch.