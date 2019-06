Neuer Free-TV-Sender in Deutschland gestartet - doch viele Zuschauer wütend: „Eine Zumutung“

Deutschland ist seit wenigen Tagen um einen neuen Free-TV-Sender reicher. Doch eines macht diverse Zuschauer wütend.

München - Seit 6. Juni ist Home & Garden TV (HGTV) in Deutschland auf Sendung - möglicherweise der letzte große Free-TV-Sender, der noch an den Start gehen wird. Er soll eine der letzten Nischen im deutschen TV-Markt bedienen und „könnte eine Art letzter Paukenschlag werden“, lautete etwa die Einschätzung der SZ.

HGTV: Erste Zuschauer-Reaktionen fallen gemischt aus

Die ersten Zuschauer-Reaktionen, die auf der offiziellen Facebook-Seite eingetrudelt sind, fallen gemischt aus. „Ich liebe den Sender, hab den schon im Amerika immer geschaut. Alles so relaxed“, schreibt ein Zuschauer. Ein anderer jauchzt: „Meine Frau und ich sind total begeistert von dem Sender und könnten das den ganzen Tag sehen. Wir konnten den Start des Senders um 20:15 Uhr kaum erwarten und es wird unser absoluter Lieblingssender werden.“ Und noch jemand schreibt: „Ich mag den Sender total, gerade House Makeover Vegas“.

HGTV: Bildqualität verärgert viele Zuschauer

Doch dieser schließt gleich mit einem „Aber“ an. „Ihr müsst dringend in HD senden. Das Bild auf meinen Flatscreen sieht echt gruselig aus.“ Es hagelt einige Beschwerden, wie bereits erwartet. Denn schon frühzeitig hatten die Macher angekündigt, dass der Sender erst mal nur in SD an den Start geht, hochauflösend in HD soll dann erst 2020 folgen.

„Eure Bildqualität bei Netcologne ist ne Zumutung sorry aber das macht keinen Spaß zu schauen“, schreibt ein weiterer enttäuschter Zuschauer.

Viele haben auch noch Probleme, den neuen Sender zu empfangen. „Wir würden euch auch gerne sehen. Aber leider ist HGTV auch nach gefühlt 100 Sendersuchläufen nicht zu finden“, lautet nur einer von zahlreichen Beiträgen. Mehrere User klagen, auf solche Anfragen keine Hilfe vom Sender bekommen zu haben.

Man darf gespannt sein, ob sich HGTV auf Dauer in Deutschland etablieren wird. Der Start scheint noch Kinderkrankheiten mit sich zu bringen. Aber das ist ja auch normal.

