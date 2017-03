„Ich will fair zu den Büchern sein“

Berlin - Sie ist die Neue im „Literarischen Quartett“: Die Schriftstellerin Thea Dorn ersetzt Maxim Biller, der sich aus dem Ensemble verabschiedet hat. Als die Anfrage kam, habe sie kurz gezögert, wie die Autorin im Interview erzählt.

Heute Abend ist ihre Premiere als Kritikerin in der Literatursendung.

Wie fanden Sie das Literarische Quartett, als sich Marcel Reich-Ranicki mit Hellmuth Karasek gestritten hat?

Vergessen Sie Sigrid Löffler nicht! Bisweilen war der Unterhaltungswert immens – und bisweilen wurden sehr kluge Dinge über Literatur gesagt. Im Rückblick habe ich allerdings den Verdacht: Leider ging das eine zumeist auf Kosten des anderen und umgekehrt. Wobei dieses Missverhältnis vermutlich eine der größten Gefahren solcher Formate überhaupt darstellt. Mal sehen, ob uns die Quadratur des Kreises gelingt, sowohl unterhaltsam, als auch klug und vor allen Dingen fair zu den Büchern zu sein.

Haben Sie gezögert, als Sie gefragt wurden, künftig regelmäßig dabei zu sein?

Ein paar Tage Bedenkzeit habe ich mir schon erbeten. Die Frage, die ich vor allem mit mir klären musste: Will ich an einer Sendung teilnehmen, die das Missverständnis befeuert, ich sei auch eine Literaturkritikerin? Letztere bin ich nicht, war ich nie und will ich nie sein. Ich bin seit über 20 Jahren Schriftstellerin und seit über 40 Jahren leidenschaftliche Leserin. Überzeugt hat mich dann, dass das die Sendung in seiner Neuauflage durchaus eine offenere Besetzung hat.

Würden Sie Lesen unter Ihren Hobbys aufzählen?

Da kann ich nur Adorno zitieren, der auf die Frage eines Journalisten nach seinen Hobbys entsetzt antwortete: „Ich habe keine Hobbys!“ Was er meinte: Alles, was er tut, tut er mit einer solchen Leidenschaft und Ernsthaftigkeit, dass der Begriff „Hobby“, der ja immer auch den Aspekt der Zerstreuung beinhaltet, unstatthaft wäre. Dem kann ich mich aus vollem Herzen anschließen.

Im „Literarischen Quartett“ bekommt schnell jeder eine Rolle, Maxim Biller war oft der Provokateur, der über seine Langeweile bei der Lektüre klagt. Welche Rolle möchten Sie auf keinen Fall übernehmen?

Ich halte von diesen Rollenüberlegungen nicht viel, weder im positiven noch im negativen Sinne. Die Sendung ist dann am spannendsten, wenn alle Beteiligten so unverstellt wie möglich miteinander diskutieren. Schließlich sind wir keine Schauspieler.

Sprechen Sie während der Sendung das erste Mal über Ihre Lektüreeindrücke oder tauschen Sie sich vorher schon aus?

Aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen kann ich sagen: Vorherige Absprachen der vier Mitstreiter gibt es nicht. Wir tauschen uns jeweils mit der Redaktion aus, aber nicht untereinander. Was ich für eine extrem sinnvolle Spielregel halte. Es ist doch auch für mich viel aufregender und verlangt eine ganz andere Geistesgegenwart von mir, wenn ich nicht vorher schon weiß, was die anderen in der Runde zu den Büchern sagen werden.

Wer gibt vor, welche Bücher gelesen werden?

Auch hier gibt es eine klare, sehr sinnvolle Spielregel: Jeder der Teilnehmer darf sich das Buch, das er vorstellt, aussuchen. Damit übernimmt er für diesen Titel gewissermaßen die Patenschaft. Ausnahmen von dieser Regel gibt es nur ab und zu, wenn die Redaktion den Eindruck hat, dass ein Buch zu einem solchen Phänomen geworden ist, dass auch das „Literarische Quartett“ diesem Erfolg kritisch nachgehen sollte, wie es etwa bei Elena Ferrante der Fall gewesen ist.

Wie ist das, wenn andere ein Buch zerfetzen, das Ihnen viel bedeutet?

Das hängt davon ab, ob es ein Verriss ist, der sich auf Argumente stützt – oder ob er bloß aus einer Aversion heraus geschieht. Der Fehler von vielen Verrissen ist: Sie tragen einzig und allein die eigenen Erwartungen an ein Buch heran – und hassen dann das Buch dafür, dass es diese Erwartungen nicht erfüllt. Ich kann beispielsweise Franz Kafka nicht vorwerfen, dass er nicht wie Thomas Mann schreibt. Triftige, faire Kritik vollzieht sich immer in drei Stufen: Erst einmal muss ich mich bemühen, das Werk so genau wie möglich darzustellen. Dann muss ich mich fragen: Ist es dem Autor gelungen, seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden? Und erst in einem dritten Schritt kann ich dann anmerken, dass ich es richtiger fände, sich literarisch mit anderen Themen zu befassen, dass ich andere Erzählweisen bevorzuge oder dass ich die dem Buch zugrundeliegende Weltsicht für falsch halte.

Ist es ein Vorteil, selbst zu schreiben, wenn man über Literatur reden soll?

Ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, aber sicher hat ein Autor einen anderen Blick auf Literatur als ein Kritiker, der eben immer nur von außen auf Werke schaut. Das heißt nun nicht, dass ich jedes Buch bewundern würde, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie viel Arbeit und im Idealfall Herzblut darin stecken. Aber ich hoffe, dass ich nie versuchen werde, mich auf Kosten eines Buchs zu profilieren. Das Werk eines Kollegen für eine schnelle, oberflächliche Pointe zu opfern, halte ich für unredlich. ‘ heute Abend, 23 Uhr, ZDF

Quelle: op-online.de