Wegen Schießerei in Halle: 15 Minuten Sendezeit von Joko und Klaas kurzfristig abgesagt

Joko und Klaas wollte am Mittwoch, den 9. Oktober, ihre 15 Minuten Sendezeit nutzen, doch das haben sie kurzfristig abgelassen. Grund ist die Schießerei in Halle.

Update vom 9. Oktober: „Da hat heute etwas stattgefunden, was uns hindert, heute Abend um 20.15 Uhr groß inszenierten Blödsinn stattfinden zu lassen. Es ist nicht der richtige Tag dafür“, erklären Klaas und Joko in einem Video-Statement. Beide TV-Stars wirken in der Aufnahme ziemlich schockiert. Die beiden spielen auf den grausamen Anschlag in Halle (Sachsen-Anhalt) an.

Hintergrund der Sendung ist, dass sich Joko und Klaas 15 „Freiminuten“ an Live-Sendezeit in der Show „Joko und Klaas gegen ProSieben“ erspielt haben.

Alle Infos zu der Situation in Halle finden Sie in unserem News-Ticker. Auch in der Nähe von Halle, nämlich in Landsberg, sind offenbar Schüsse gefallen.

Peinliche TV-Panne bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“: „Was für ein Fail“

Originalmeldung vom 8. Oktober, 14 Uhr:

Köln - Wenn man sich mit einer Sache bei vielen Menschen schnell unbeliebt machen kann, dann vermutlich mit Spoilern. Das bekam auch ProSieben zu spüren, nachdem dem Sender am Dienstagabend ein peinlicher Fehler während der Ausstrahlung einer neuen Episode von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ unterlaufen ist. Achtung Spoiler: Der Sender verriet den Sieger des Abends schon vor dem anstehenden Finale - Joko und Klaas.

„Joko und Klaas gegen ProSieben“: Peinliche TV-Panne kurz vor Finale

Nachdem das TV-Format Ende Mai das erste Mal im Fernsehen erschienen ist, haben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihren Arbeitgeber erneut zu einem Duell herausgefordert. Die Sendung wurde jedoch nicht live übertragen, sondern bereits fertig gedreht am Dienstagabend ausgestrahlt. Joko und Klaas gewannen im Laufe des Abends fünf von sechs Spielen, danach stand das Finale an: Die beiden sollten innerhalb von zehn Minuten einen Autoreifen wechseln, ohne den Boden zu berühren.

Das letzte Spiel sollte entscheiden, ob die beiden eine von ProSieben ausgedachte, nicht selten unangenehme Aufgabe verrichten müssen oder - bei einem Sieg - fünfzehn Minuten Sendezeit zur Primetime erhalten. Doch vor dem spannenden Finale erwartete die Zuschauer noch einmal eine Werbung. Und ausgerechnet da sah man plötzlich, wie die zwei auf dem Autodach liegen und jubeln. Es war also klar: die zwei haben das Spiel gewonnen.

Peinlicher Fehler von ProSieben - so reagierten die Zuschauer

Die Spannung war dahin, die Zuschauer vermehrt entgeistert. So schrieb eine Zuschauerin beispielsweise: „Wow... ProSieben spoilert das Ergebnis des Finales in der Werbung vor dem Finale“. „Kann dann ja jetzt ausschalten“, kommentierte eine andere die Panne. Oder: „Was für ein Fail! ‚Joko und Klaas gegen ProSieben‘ zeigt den Trailer zu nächster Woche und verrät dabei das Ergebnis von heute. Intelligent. Nicht.“

Wow....Pro7 spoilert das Ergebniss des Finale in der Werbung vor dem Finale ‍♀️#JKvsP7 — Crazy Cat Lady (@RegenUndApplaus) 8. Oktober 2019

Wenn die letzte Werbung vor @jokoundklaas gegen @ProSieben das Ergebnis verrät, weil sie die Werbung für den kommenden Dienstag schon einspielen.

Kann dann ja jetzt ausschalten.#dankemerkel #JKvsP7 — Phielleicht (@Phielleicht_) 8. Oktober 2019

Was für ein #fail! #JKvsP7 zeigt den Trailer zu nächster Woche und verrät dabei das Ergebnis von heute. Intelligent. Nicht. — Hoschi (@HoscheitTina) 8. Oktober 2019

Alles in einem war die Show aber erneut ein großer Erfolg, ProSieben war laut eigener Aussage Marktführer am Dienstag. Und so gab es trotz der Panne am Ende auch viel positive Kritik: „Die Spiele von ‚Joko und Klaas gegen ProSieben‘ wären bei jeder anderen Show ne Katastrophe, aber durch Joko, Klaas, Steven und die Promis wird es so unterhaltsam“, fasste ein begeisterter Zuschauer die Sendung zusammen.

Die Spiele von #JKvsP7 wären bei jeder anderen Show ne Katastrophe, aber durch Joko, Klaas, Steven und die Promis wird es so unterhaltsam. — Niklas (@NiKlaasmitK) 8. Oktober 2019

Video: Wie motiviert sind Joko und Klaas?

Der erste peinliche Fehler des Senders war das jedoch nicht. So kam es schon einmal in der gleichen Sendung zu einem Fehler, der die Zuschauer ärgerte. Als Joko und Klaas im Juni nach einem gewonnenen Duell zur Primetime 15 Sendeminuten von ProSieben geschenkt bekamen, sorgten sie für Gänsehaut.

nz