Streich bei der Goldenen Kamera: Wird das Rätsel um Ryan Gosling gelüftet?

Berlin - Bei der Verleihung der Goldenen Kamera haben die Fernsehkomiker Joko und Klaas mit einem Double des Schauspielers Ryan Gosling Verwirrung gestiftet. Nun wollen sie den Streich auflösen.

Schon an diesem Dienstag wollen Joko und Klaas verraten, wie ihr Doppelgänger-Streich bei der Goldenen Kamera funktioniert hat. In ihrer Late-Night-Show „Circus HalliGalli“ werde das Rätsel gelüftet.

Die Ankündigung sei kein Witz, versicherte ein ProSieben-Sprecher am Montag auf Anfrage. „Das wird definitiv aufgeklärt.“ Bei der Verleihung der Goldenen Kamera am Samstagabend in Hamburg war statt des US-Schauspielers Ryan Gosling (36) ein Double auf die Bühne gekommen, um den Preis für „La La Land“ als Besten Internationalen Film entgegenzunehmen. Auf Englisch sagte er vor dem verdutzten Publikum: „Ich bin Ryan Gosling. Und ich widme diesen Preis Joko und Klaas.“

Ein Tweet auf dem Account von „Circus HalliGalli“ zeigt einen „Ausschnitt aus den Proben“: In dem kurzen Video sind Joko und Klaas zu sehen, wie sie sich prächtig amüsieren, als das Gosling-Double, das dem Star entfernt ähnlich sieht, ans Mikro tritt und die Auszeichnung probehalber entgegennimmt. Dazu heißt es „alles Weitere Dienstag“. Die Show des Duos, „Circus Halligalli“, läuft um 22.15 Uhr bei ProSieben.

alles weitere - dienstag 22:10 bei #HalliGalli - hier ein ausschnitt aus den proben. pic.twitter.com/WET21j004x — klaas heufer-umlauf (@damitdasklaas) 4. März 2017

Bei dem Gosling-Double handelt es sich um Ludwig Lehner aus München, der schon mehrfach als Gosling aufgetreten ist.

dpa