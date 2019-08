Judith Williams: Ärger um neue ZDF-Show - Es hat mit Pietro Lombardi zu tun 

Judith Williams tanzt auf vielen Hochzeiten. Im deutschen Privatfernsehen scheint die Ex-Opernsängerin omnipräsent. Genau das sorgt nun für Ärger.

Mainz - Sie tanzt auf RTL bei „Let‘s Dance“, berät bei Vox in der „Höhle der Löwen“ Investoren, und vor allem bewirbt Judith Williams ihre eigenen Produkte auf dem Shopping-Kanal HSE24. Laut „Bild“ sind beim Deutschen Patent- und Markenamt 15 Marken auf ihren bürgerlichen Namen registriert.

Bisher war die Ex-Opernsängerin nur in den privaten TV-Sendern omnipräsent, jetzt steigt die 46-Jährige in die Königsklasse auf: Sie soll die neue ZDF-Show „Mein Lied für dich“ moderieren.

Judith Williams: „Name ist laufende Dauerwerbesendung“

Diese Entscheidung sorgt nun offenbar für Ärger, wie „Bild“ berichtet. Das Blatt zitiert einen Mitarbeiter: „Das ist, als wenn Claus Hipp beim ZDF eine Sendung moderieren würde. Bei seinem Namen denkt jeder an den Babybrei. Genauso ist es bei Judith Williams in einem anderen Kontext.“ Und weiter: „Beim ZDF darf noch nicht mal ein BMW ohne verpixeltes Logo gezeigt werden. Jetzt soll aber eine Moderatorin von links nach rechts laufen, deren Name eine laufende Dauerwerbung ist.“

Hintergrund: Beim ZDF herrscht Werbeverbot, was kürzlich erst Pietro Lombardi zu spüren bekam.

Dem Sänger wurde wegen eines Logos auf seiner Mütze der Auftritt im ZDF-Fernsehgarten verweigert. Auf „Bild“-Nachfrage erklärte ein ZDF-Sprecher, die Moderatorin stehe in keinem Zusammenhang mit ihren kommerziellen Tätigkeiten.

