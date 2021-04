Kampf der Realitystars 2021: Andrej Mangold meldet sich endlich zu Wort 

Lebenszeichen

Ex-Bachelor Andrej Mangold meldet sich nach „Kampf der Realitystars“ auf Instagram zurück. Er genoss seinen Digital Detox.

Phuket – Andrej Mangold ist Teilnehmer der zweiten Staffel von „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" und die Zeit ohne Handy hat er scheinbar genossen. Im März gab er seinen Followern bekannt, eine Social Media-Pause einzulegen, doch die meisten Fans spekulierten bereits richtig, dass Andrej an einem weiteren Reality-Format teilnahm. Nun hat er sich auf Instagram zurückgemeldet. Während der Produktion in Thailand verzichtete er auf sein Handy und genoss die Zeit ohne Instagram, auch wenn es definitiv kein entspannter Urlaub war. Der Ex-Bachelor musste gegen die anderen Kandidaten jede Minute um sein Weiterkommen kämpfen und nach seiner Rückkehr nach Deutschland, musste er sich erst einmal davon erholen. Besonders seine Mama sei allerdings so neugierig, dass er die meiste Zeit mit dem Beantworten ihrer Fragen verbringe. Seinen Followern darf er allerdings noch nichts verraten. Die müssen auf die Folgen im TV warten.