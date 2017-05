Lena besiegt Lena bei längster „Schlag den Star“-Folge 

Köln - Vor dieser Fernsehshow war am Anfang nur eines klar: Lena wird gewinnen. Nur welche? Es war das erste Frauen-Duell bei „Schlag den Star“. Die ProSieben-Zuschauer mussten genauso durchhalten wie die zwei Lenas: Erst um kurz nach 2 Uhr nachts stand die Siegerin nach 15 Spielen fest: Lena Meyer-Landrut mit 68 zu 52 Punkten. Sie gewinnt 100.000 Euro. Die Sängerin hatte sich geschickter angestellt als das Topmodel, auch wenn Lena Gercke am Ende sogar noch aufgeholt hatte und es noch einmal spannend machte.

+ Dieses Duell zwischen Lena Meyer-Landrut und Lena Gercke geht in die Fernsehgeschichte ein. © ProSieben/Willi Weber Fotografie

Die Frauen brauchten Kraft, um sich zum Beispiel von Liane zu Liane zu schwingen – Lena Meyer-Landrut gewann. In einem weiteren Duell las Moderator Elton (der diesmal nicht in Bestform war) Namen wichtiger Rollen einer Fernsehserie vor und ließ die Lenas raten, welche Serie er meinte. Lena Meyer-Landrut schaut offenbar ein bisschen mehr Fernsehen (zumindest Netflix) – oder die frühere „Germany‘s Next Topmodel“-Gewinnerin Lena Gercke merkt sich einfach nur schwer Namen. Beide schwächelten massiv.