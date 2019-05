„Let‘s Dance“: Diese Aktion war auf RTL nicht zu sehen - und sie begeistert viele

Passend zum Motto „Lovesongs“ lag bei der letzten Folge der beliebten RTL-Show „Let‘s Dance“ tatsächlich Liebe in der Luft. Eine Aktion begeisterte sogar schon vor dem eigentlichen Showbeginn.

Köln - Freitagabend, kurz nach 20 Uhr: Während Profis und Promis die Muskeln für ihren bevorstehenden Auftritt bei „Let‘s Dance“ lockern, die Choreografie nochmal durchgehend oder nervös versuchen, die letzten Tanzschritte zu perfektionieren, hat die Nervosität bei Zuschauerin Billie ganz andere Gründe. Auch ihr steht nämlich ein unvergesslicher Moment bevor - und das, obwohl sie nicht beim Wettbewerb antritt. Stattdessen verfolgt sie einen ganz anderen Plan.

„Let‘s Dance“ mit Motto „Lovesongs“: Liebe ist schon vor Showbeginn zu erleben

Das Motto der letzten „Let‘s Dance“-Folge hieß Lovesongs. Doch nicht nur die verbliebenen Kandidaten sorgten mit ihren Performances dafür, dass am vergangenen Freitag ganz viel Liebe in der Luft lag. So hatte sich auch „Let‘s Dance“-Fan Billie aus Neumünster etwas ganz besonderes überlegt .

Gemeinsam mit ihrem Freund Zeljko sitzt sie im Publikum - allerdings nicht nur, um die Show zu genießen. Das Paar kennt sich schon seit 14 Jahren, wie die 32-Jährige im Interview mit RTL erzählt. Da kommt natürlich auch mal das Thema Hochzeit zur Sprache: „Wir reden ja immer über Heiratsanträge. Ständig sagt er, es wär ja natürlich toll gewesen, aber ein Heiratsantrag bei ‚Let‘s Dance‘ ist unmöglich, da braucht man Kontakte.“

Und genau an die ist Billie gekommen. Denn um in Sachen Hochzeit endlich etwas voranzubringen, kontaktiert sie RTL und heckt einen zwar romantischen, wenn auch etwas dreisten Plan aus. Während Zeljko vor Showbeginn an das noch leere Jurypult gelockt wird, schwebt seine Freundin Billie gemeinsam mit Profitänzer Robert Beitsch zum Elton-John-Klassiker „Can you feel the love tonight“ über die Bühne. Und die Liebe ist nach diesem besonderen Tanz tatsächlich zu fühlen. So erklärt Billie ihrem Freund: „Ich wollte dir einfach eine Liebeserklärung machen. [...] Und wir reden ja schon länger übers Heiraten. Angeblich warten wir auf den perfekten Moment. Und es war dir immer wichtig, dass du mich fragst, nicht ich dich. Und wie der Zufall so will, hätt ich auch noch n Ringchen, der mir passen würde.“

Liebeserklärung bei „Let‘s Dance“-Traumpaar

Zu diesem Zeitpunkt applaudieren die Zuschauer bereits, denn jeder im Publikum ahnt, worauf das Ganze hinausläuft. Und auch Zeljko hat verstanden: „Ja was bleibt mir anderes übrig?!“, fragt er noch, um dann tatsächlich die Frage aller Fragen zu stellen - allerdings nicht, weil er jetzt gezwungen worden wäre, sondern weil das der passende Moment dafür gewesen sei. „Deswegen möchte ich dich hier vor versammelter Mannschaft fragen, ob du mich heiraten möchtest?!“.

Billie muss da natürlich nicht mehr überlegen: „Ja na klar!“, strahlt sie ihren Liebsten an, bevor das frisch verlobte Paar in den Armen einander in den Armen liegt - und das ganze Studio jubelt.

Auf ihrem Instagram-Account präsentiert die baldige Braut auch schon ganz stolz ihren Verlobungsring und schreibt: „Und dann ging es doch so schnell! Ich hatte gestern 1000 Emotionen!“

Für 1000 Emotionen sorgte allerdings nicht nur dieser Heiratsantrag der ganz besondern Art, sondern selbstverständlich auch die Tänze der Promis und Profis. Einer hingegen schoss mit einer, in den Augen vieler, geschmacklosen Äußerung jedoch über die Ziellinie.

lros