Markus Lanz (ZDF): Corona ist der Brennstoff für die Show

Die Lockdown-Verlängerungen sind für Markus Lanz ein Segen. Das Corona-Thema befeuert Abend für Abend seine Talkshow – und bescheren dem ZDF verlässliche Quoten.

Hamburg – Corona, Corona, Corona: Die Pandemie ist der Dauerbrenner für die ZDF-Talkshow von Markus Lanz. Seit nunmehr einem Jahr hält das totbringende Virus Deutschland und die Welt fest im Griff. Deshalb kommt auch kaum eine Sendung ohne das Thema aus. Unablässig passen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer die Regeln und Beschlüsse für den Lockdown an. Und immer wieder gibt es dazu einen großen Redebedarf.

Glücksfall für Markus Lanz: Das Corona-Thema birgt viel Streitpotenzial

Wie lange soll der nächste Lockdown gelten? Wann dürfen Kitas und Schulen wieder in den Normalbetrieb? Wie sehr schadet der Shutdown Kindern und Jugendlichen? All das sind Fragen, die Lanz mit seinen Gästen Abend für Abend in seinem Studio in Hamburg-Bahrenfeld einordnet. Zu Gast sind dann Politiker, Ärzte, Künstler oder andere Promis wie Tim Mälzer und Co. Oft genug prallen dann unterschiedliche Meinungen aufeinander.

Generell blüht der ZDF-Talkmaster im Rahmen seiner Coronavirus-Berichterstattung regelrecht auf. Der Hamburger Moderator schlägt aus seinen vermeintlichen Schwächen Kapital und nutzt diese zu seinem Vorteil. Nur so ist es Markus Lanz möglich, Herr der Lage zu bleiben und ausufernde Diskussionen und Debatten weitestgehend im Griff zu behalten. War die Sendung in früheren Jahren von unterschiedlichen Themen geprägt, sind mittlerweile viele Ausgaben des Quotenhits monothematisch konzipiert. In einem Interview gestand Lanz kürzlich, dass er das Corona-Thema als einen Segen für das TV-Format sehe. Durch die gesellschaftliche Relevanz des Themas habe sich die Sendung nach vielen Jahren quasi neu erfunden, sagte er.

Sendungen von „Markus Lanz“ (ZDF) im Überblick: Lanz beißt bei Röttgen auf Granit, Moderator stutzt Söder zurecht

Markus Lanz vom Dienstag, 16. Februar 2021: „Laschet-Kritik – Moderator beißt bei Röttgen auf Granit" – Im Mittelpunkt der Sendung stand jemand, der gar nicht in der Hamburger Runde dabei war: der neue CDU-Chef Armin Laschet. Moderator Markus Lanz konfrontierte Laschets Parteifreund Norbert Röttgen mit den jüngsten Aussagen des NRW-Ministerpräsidenten. Der hatte zuvor erklärt, man könne „nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass das Leben wieder stattfindet." Für Lanz ein Unding. Dies sei eine „Kampfansage an die eigene Politik. Das, war wir alle gemeinsam beschlossen haben, das war gar nicht so gemein." In seinen Augen, so Lanz weiter, „verwirrt das die Leute doch komplett." Auch, wenn er sich redlich mühte, konnte der ZDF-Talker den CDU-Politiker nicht zu einer Kritik an Parteifreund Laschet bewegen, sondern biss bei Röttgen auf Granit.

Markus Lanz vom Donnerstag. 11. Februar 2021: „Corona-Eigenlob – Moderator stutzt Söder zurecht" – Die Beschlüsse des Corona-Gipfels und die Wirksamkeit der Lockdown-Maßnahmen standen im Mittelpunkt der Sendung, in der Markus Söder (CSU) mehrfach in den Fokus von Markus Lanz geriet. Der ZDF-Moderator hielt dem bayerischen Ministerpräsidenten vor, dass in dessen Bundesland im Jahr 2020 Pannen bei Corona-Tests geschahen und sich Söder mit seinem Eigenlob, er und sein Bundesland Bayern würden vieles richtig machen, zurückhalten solle. Im weiteren Verlauf gerieten Lanz und Söder auch in Sachen neuer Corona-Beschluss aneinander. Söder erklärte nach einem Lanz-Vorwurf, dass der Öffnung der Friseursalons mehr Platz eingeräumt wird als Schutzmaßnahmen für Alte, dass dies nicht stimme und Friseurbesuche etwas mit Würde und Hygiene zu tun haben. Lanz konterte Söders Aussage damit, dass er den Begriff „Würde" im Zusammenhang mit Haareschneiden als „zu hoch ins Regal gegriffen" einstuft.

Markus Lanz vom Mittwoch, 10. Februar 2021: „Neuer Lockdown – Philosophin giftet gegen Tschentscher – Nach der erneuten Lockdown-Verlängerung stand Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in der Sendung von Markus Lanz Rede und Antwort. Ein Auftritt, der an Aktualität nichts zu wünschen übrig ließ. Erst drei Stunden zuvor hatte Tschentscher zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den anderen Ministerpräsidenten beim Corona-Gipfel zusammengesessen und die bestehenden Kontaktverbote und Maskenregeln verlängert. Für Tschentscher gab es keine Alternative. Mantramäßig verteidigte er den strikten Kurs gegen Kritik. Das war keine leichte Aufgabe, so warf ihm Philosophin Svenja Flaßpöhler die Verletzung von Grundrechten vor. Für einen Politiker wie Tschentscher ein harter Vorwurf. Doch der Mediziner ließ sich auch nach einem stundenlangen Arbeitstag nicht zu sehr reizen.

Markus Lanz vom Dienstag, 9. Februar 2021: „Lockdown-Tipps vom Welten-Bummler verpuffen" – 80 Tage lang segelte Boris Herrmann einmal rund um die Welt. Als erster Deutscher hat er an der Vendée Globe teilgenommen und das härteste Solo-Segelrennen der Welt als Fünfter beendet. Eigentlich ist das Grund genug für eine Einladung als Talk-Gast von Markus Lanz. Doch der Wahl-Hamburger kann nicht nur über die Abenteuer auf See sprechen. Nein, denn immerhin verbrachte er 80 Tage im Dauerstress und in Isolation. Das macht ihn natürlich zu einem Experten in Sachen Corona-Quarantäne. Doch seine Ideen gegen Einsamkeit zündeten bei den anderen Gästen wie Jugendmedizinerin Tanja Brunnert und Münsters CDU-Oberbürgermeister Markus Lewe nicht so richtig.