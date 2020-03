„Pocher vs. Wendler“ im Live-Ticker: 1:0 für den Wendler - jetzt werden Wäscheklammern ins Gesicht getackert

Seit Wochen liefern sich Oliver Pocher und Michael Wendler bei Instagram einen Schlagabtausch. Bei RTL kommt es nun live zum Showdown. Das Duell im Live-Ticker.

Oliver Pocher parodiert Michael Wendler seit Wochen bei Instagram .

parodiert seit Wochen bei . Am Sonntag kommt es zum großen Duell live im TV .

. RTL zeigt „Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!“ zur Primetime.





21:08 Uhr: Disziplin zwei lautet: Wie viele Wäscheklammern können sich die Kandidaten ins Gesicht tackern? Amira sagt 24, Laura denkt 25.

21:07 Uhr: Gut gepokert. Pocher kann sich 10 Gegenstände merken. Disziplin eins gewinnt der Comedian.

21:01 Uhr: In der ersten Disziplin müssen die Frauen tippen, wie viele von 20 Gegenständen sich die Männer innerhalb von 60 Sekunden merken können. Amira sagt zehn, Laura ist vorsichtiger. Sie traut ihrem Wendler lediglich sieben Gegenstände zu. Es geht um Gegenstände in einem Kühlschrank. Der Münzwurf sagt: Pocher spielt.

20:56 Uhr: Spiel zwei heißt „Mein Typ kann‘s besser“. Amira Pocher und Laura Müller sind jetzt gefragt.

20:48 Uhr: „Wendler oder nicht“ geht an den Wendler! Es heißt 1:0.

20:47 Uhr: Schwierige Entscheidung für Wontorra! Der Video-Schiedsrichter muss entscheiden. Und er sagt: Punkt für beide. Es gibt ein Stechen.

20:45 Uhr: Es steht Spitz auf Knopf. Spiel eins entscheidet sich beim letzten Lied.

20:36 Uhr: Pocher und Wendler schlüpfen in Hand-Kostüme. Im 1. Spiel müssen sie rückwärtsgespielte Lieder erkennen. Ist es ein Wendler-Song, oder nicht? Vor ihnen liegen Matten mit Wendler-Köpfen darauf - „ Wendler-Song“ oder „Kein Wendler-Song“. Auf die Matten müssen sich die Kandidaten werfen. Das schwierigste scheint zu sein, in den Kostümen wieder aufzustehen.

20:33 Uhr: Wontorra erklärt die Spielregeln. Neun Spiele werden gespielt, für einen Sieg gibt es einen Punkt. Dazu hat jeder Spieler eine Joker-Karte, mit der er einmalig einen Spieleinsatz verdreifachen kann.

20.30 Uhr: Die Frauen der Kontrahenten werden vorgestellt, Laura Müller und Amira Pocher. Auf Lauras Aussage, sie habe kein Geschenk für Pocher, konterte der Comedian: „Das ist in Ordnung, wenigstens bist du angezogen.“

20.24 Uhr: Pocher erlaubt sich gleich zu Beginn der Show eine Spitze gegen Wendler. Dessen Fans nennt der Comedian „Gläubiger“. Wontorra ermahnt ihn, derartige Aussagen könnten zu einer Strafe führen. Der Wendler nimmt die Attacke stoisch auf.

20:21: Michael Wendler betritt unter gehörigem Applaus das Kölner Studio. Kurz darauf fährt Oliver Pocher auf einem Segway ins Studio.

20.16 Uhr: Laura Wontorra pfeift die Show an. Die Moderatorin freut sich auf einen unterhaltsamen Abend. Sie räumt gleich ein, es sei keine abgesprochene Sache gewesen. Erst letzte Woche am Sonntagmorgen sei entschieden worden, dass es die Show gibt.

19.55 Uhr: Nicht mehr lange, dann geht das große Duell los: Oliver Pocher ist bereit, wie auf seinem Twitter-Profil zu sehen ist.

Update vom 1. März, 9.39 Uhr: Oliver Pocher hat im Vorfeld zum Duell mit dem Wendler vorgelegt. Zusammen mit dem Youtuber Phil Laude hat Pocher eine Version von „Nicht lachen“ gespielt. Bekannt geworden ist dieses Spiel durch Joko und Klaas in „Circus Halligalli“.

In der Pocher-Laude-Version wurden in 4 Minuten und 52 Sekunden gegenseitig „Wendler-Witze“ erzählt. Der Verlierer musste dann eine Stunde die kurze Version „Egal“ von einem Wendler-Song anhören.

So lief das Spiel ab:

ACHTUNG SPOILER

Der Pocher hat diesen Wettkampf gewonnen. Und ja, Phil Laude hat sich eine Stunde „Egal“ angehört. Da gibt es sogar ein Beweisvideo.

Update 29. Februar, 13.07 Uhr: Oliver Pocher und Michael Wendler lieferten sich bei „Let‘s Dance“ einen Schlagabtausch. Eine extrem freizügige Laura Müller erntete Kritik.

News vom 28. Februar, 16.00 Uhr: Köln - Am Sonntagabed kommt es zum Showdown: Bei RTL steigt das große Duell zwischen Michael Wendler und Oliver Pocher. Der Privatsender zeigt die Show mit dem Namen „Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!“ zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

Seit Wochen liefern sich der Wendler und der Comedian einen Instagram-Krieg. Pocher legte mit zahlreichen Parodien vor, Wendler konterte. In seinem neuesten Anti-Wendler-Beitrag bei Instagram* gießt er nochmal ordentlich Öl ins Feuer.

Mit dem Bild nimmt er offenbar den großen Altersunterschied zwischen Laura Müller und dem Wendler, der offenbar einen Heiratsantrag vor laufenden Kameras plant, aufs Korn.

Oliver Pocher gegen Michael Wendler: Das große Duell live bei RTL

Nun soll der Streit in einem Fernsehduell live entschieden werden. RTL gab bereits erste Details zur Show bekannt: So messen sich die beiden zunächst in neun Spielrunden, in denen sie Punkte sammeln können. Um das Konto aufzustocken, spielen in einigen Runden auch die Partnerinnen mit: Wendlers Freundin Laura Müller, die mit Playboy-Fotos nachlegte, und Pochers Frau Amira. Der Schlagabtausch gipfelt im großen Finale, wo den Kontrahenten eine Überraschung erwartet, wie es auf rtl.de heißt.

Durch die Show führt Laura Wontorra als Moderatorin. Der Sender versichert: Sollten der Wendler und Pocher das Duell nicht erst nehmen, darf Wontorra gelbe und rote Karten verteilen. Bei Rot gibt es Punktabzug.

Rubriklistenbild: © Tv Now