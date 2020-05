Netflix im Mai: Neue Serien und Filme - Beliebtes Musik-Drama endlich im Stream

Die Corona-Pandemie bescherte Netflix noch größere Nachfrage. Wir liefern eine Übersicht zu den neuen Filmen und Serien im Mai 2020 - mit einem beliebten Musik-Drama.

Offenbach - Jeden Monat erneuert Netflix sein Streaming-Angebot mit neuen Serien, Filmen und Dokumentationen. Darunter befinden sich auch regelmäßig exklusive Inhalte wie Eigenproduktionen von Netflix - Haus des Geldes lässt grüßen. Dabei werden von Netflix mittlerweile monatlich derart viele neue Inhalte hinzugefügt, dass man als User gerne mal die Übersicht verliert. Wir liefern Ihnen eine Übersicht zu den neuen Serien und Filmen bei Netflix.

Netflix: Neue Filme im Mai 2020 - 8 Mile endlich verfügbar

Lange hat's gedauert, jetzt ist er da: 8 Mile findet den Gang zu Netflix. Ab 22. Mai können Fans das Musik-Drama beim Streaming-Dienst genießen. Und wer genug von Eminem hat, darf sich auf weitere Blockbuster gefasst machen.

Ab 1. Mai 2020 bei Netflix:

All Day and a Night (Drama, 2020)

Begabt - Die Gleichung eines Lebens (Drama, 2017)

Das Leuchten der Erinnerung (Komödie, 2017)

Fred 2: Night of the Living Fred (Horror-Komödie, 2011)

GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia (Gangster-Epos, 1990)

Kind 44 (Historien-Krimi, 2015)

Mrs. Serial Killer (Drama, 2020)

Nur die halbe Geschichte (Komödie, 2020)

St. Vincent (Komödie, 2014)

Super Mario Bros. (Videospielverfilmung, 1993)

The Untouchables - Die Unbestechlichen (Gangster-Biopic, 1987)

Wilson - Der Weltverbesserer (Komödie, 2017)

Ab 4. Mai 2020 bei Netflix:

Eleanor & Colette (Biopic, 2017)

Ab 8. Mai 2020 bei Netflix:

12 Strong - Die wahre Geschichte der US-Horse-Soldiers (Action, 2018)

18 Geschenke (Drama, 2020)

Ab 10. Mai 2020 bei Netflix:

The Nun (Horror, 2018)

Ab 13. Mai 2020 bei Netflix:

The Wrong Missy (Komödie, 2020)

Ab 15. Mai 2020 bei Netflix:

Ich liebe dich, Spinner! (Komödie, 2019)

Ab 22. Mai 2020 bei Netflix:

8 Mile (Musik-Drama, 2002)

E.T. - Der Außerirdische (Sci-Fi-Abenteuer, 1982)

Die Turteltauben (Krimi-Komödie, 2020)

Late Night - Die Show ihres Lebens (Komödie, 2019)

Ted (Komödie, 2012)

Ab 27. Mai 2020 bei Netflix:

I'm No Longer Here (Drama, 2019)

Netflix: Neue Serien im Mai 2020 - Snowpiercer geht an den Start

Serientechnisch braucht sich Netflix im Mai 2020 nicht zu verstecken. So geht etwa die Dystopie Snowpiercer an den Start. Die Serien in der Übersicht:

Ab 1. Mai 2020 bei Netflix:

Beinahe glücklich (Comedy, 2020)

Hollywood (Historien-Drama, 2020)

Into the Night (Tragikomödie, 2020)

Ab 6. Mai 2020 bei Netflix:

Workin' Moms, Staffel 4 (Comedy, 2017-)

Ab 7. Mai 2020 bei Netflix:

Scissor Seven, Staffel 2 (Anime, 2020)

Ab 8. Mai 2020 bei Netflix:

Dead to Me, Staffel 2 (Comedy, 2019-)

The Eddy (Musik-Drama, 2020)

Valeria (Drama, 2020)

Ab 11. Mai 2020 bei Netflix:

Bordertown, Staffel 3 (Krimi, 2016-)

Ab 15. Mai 2020 bei Netflix:

Der unscheinbare Juanquini (Comedy, 2020)

White Lines (Krimi, 2020)

Ab 16. Mai 2020 bei Netflix:

Die Königin und der Eroberer (Historien-Drama, 2020)

Ab 19. Mai 2020 bei Netflix:

Süße Magnolien (Drama, 2020)

Ab 20. Mai 2020 bei Netflix:

Blood & Water (Drama, 2020)

Ab 22. Mai 2020 bei Netflix:

Trailer Park Boys: The Animated Series, Staffel 2 (Zeichentrick-Comedy, 2020)

Control Z (Drama, 2020)

Ab 23. Mai 2020 bei Netflix:

Der Denver-Clan, Staffel 3 (Soap-Opera, 2017-)

Ab 28. Mai 2020 bei Netflix:

Dorohedoro (Anime, 2020)

Intuition (Krimi, 2020)

Ab 29. Mai 2020 bei Netflix:

Space Force (Comedy, 2020)

Noch ohne genauen Termin:

Snowpiercer, wöchentlich neue Episoden (Dystopie, 2020) - in den USA startet die Serie am 17. Mai

Netflix im Mai 2020: Neuheiten für Kinder

Ab 1. Mai 2020 bei Netflix:

Tut Tut Cory Flitzer: Tanzt den Chrissy (Animation, 2020)

Ab 8. Mai 2020 bei Netflix:

Whitestar (Pferde-Abenteuer, 2019)

Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werkzeuggürtel (Wissenserie, 2020)

The Hollow, Staffel 2 (Mystery, 2018-)

Ab 12. Mai 2020 bei Netflix:

True: Magische Märchen (Märchenserie, 2020)

Ab 15. Mai 2020 bei Netflix:

She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen, Staffel 5 (Zeichentrick-Serie, 2018-)

Ab 22. Mai 2020 bei Netflix:

Die kleinen Superstrolche (Komödie, 1994)

Netflix im Mai 2020: Neue Dokumentationen, Shows und Stand-Up-Comedy

Ab 5. Mai 2020 bei Netflix:

Jerry Seinfeld: 23 Hours To Kill (Stand-Up-Comedy, 2020)

Ab 8. Mai 2020 bei Netflix:

Restaurants am Abgrund, Staffel 2 (Reality-TV, 2020-)

Rust Valley Restorers, Staffel 2 (Reality-TV, 2018-)

Ab 11. Mai 2020 bei Netflix:

Psychedelische Abenteuer: Have a good trip! (Doku, 2020)

Gerichtsverfahren in den Medien (Doku, 2020)

Ab 15. Mai 2020 bei Netflix:

Magie für die Menschen, Staffel 3 (Zaubershow, 2018-)

Ab 18. Mai 2020 bei Netflix:

Der große Blumenkampf (Reality-TV, 2020)

Ab 19. Mai 2020 bei Netflix:

Patton Oswalt: I Love Everything (Stand-Up-Comedy, 2020)

Ab 20. Mai 2020 bei Netflix:

Ben Platt: Live From Radio City Music Hall (Doku, 2020)

ARASHI’s Diary -Voyage-, Folge 7 und 9 (Doku, 2020)

Ab 22. Mai 2020 bei Netflix:

Geschichtshappen (Doku, 2020)

Selling Sunset, Staffel 2 (Reality-TV, 2020)

Ab 26. Mai 2020 bei Netflix:

Hannah Gadsby: Douglas (Stand-Up-Comedy, 2020)

Ab 29. Mai 2020 bei Netflix:

Somebody Feed Phil, Staffel 3 (Reise- und Koch-Doku, 2018-)

Hinweis: Die genauen Start-Termine für Serien und Filme können sich bei Netflix zwischendurch noch ändern. Die offiziellen Informationen dazu finden Sie auf der jeweiligen Netflix-Seite.

