Die Party am Rockballermann geht weiter

NÜRBURG - Wir sind nervös. Die Angst vorm Terror verfolgt uns wie ein Schatten. Irgendetwas wird passieren, die Frage ist nur wann und wo. Der Anschlag auf das Ariana-Grande-Konzert in Manchester war ein Schock, die Nerven liegen blank. Von Lisa Berins

Am Freitagabend wurde das Riesenfestival Rock am Ring unterbrochen, wegen einer „terroristischen Gefährdungslage“.

„Keine Durchfahrt mehr, auch nicht für Sondergenehmigungen“, ruft die Polizei über Megafon, als ich am Freitagabend mit meinem vollgepackten Seat zum Campingplatz abbiegen will. Die Bundesstraße vor dem Nürburgring ist gesperrt. Menschenmengen kommen mir auf dem Weg ins Pressecenter entgegen, eilig scheint es aber keiner zu haben. „Die haben das Festival abgebrochen“, ruft mir ein junger Mann zu. „Da kommt man nicht mehr rein.“ „Terroralarm“, sagt mein Kollege, während er mir den Presseausweis in die Hand drückt. „Gleich gibt’s ‘ne Pressekonferenz.“ Zwei leicht gestresst aussehende Polizisten versuchen, die Sachlage zu erklären. Marek Lieberberg, Veranstalter des Festivals, ist außer sich. Dass man so den „Schwanz einziehe“, unerklärlich. Seines Wissens habe es keine „Terrorwarnung“ gegeben. Er selbst wisse von möglichen Gefährdern, die beim Aufbau des Festivals mitgeholfen hätten. Aber deshalb ein solches Riesenevent auf ungewisse Zeit abbrechen? Eine Massenpanik riskieren? Vom Balkon des Pressecenters sieht man direkt auf die Hauptbühne. Dort unten, wo an diesem Abend der ehemalige „Oasis“-Sänger Liam Gallagher und „Rammstein“ auftreten sollten, ist kein Mensch mehr zu sehen. Die Besucher haben einen Teppich aus Müll hinterlassen, bevor sie das Gelände verlassen und auf ihre Campingplätze zurückgekehrt sind. Weshalb es dort sicherer sein sollte, können die Security-Leute übrigens nicht sagen. Es ist seltsam: Die Polizei bläst ein Festival auf unbestimmte Zeit ab – und auf dem Campingplatz herrscht Feierstimmung. An einem Zelt dreht sich eine Diskokugel zu 90er Jahre Eurodance-Hits.

Es ist eine merkwürdige Mischung aus Trotz, Verdrängung und jeder Menge Alkohol. Am nächsten Morgen bei der Pressekonferenz sitzt Veranstalter Lieberberg mit Sonnenbrille und deutlich zahmerer Miene neben Polizisten und dem rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz (SPD). Gegen drei Männer aus Hessen mit Verbindung zur islamistischen Szene werde ermittelt, heißt es. Das Gelände sei nun abgesucht worden. Das Festival kann weitergehen. Kurz danach strömen die ersten Besucher wieder durch den strengen Sicherheitscheck. Ich drehe eine Runde über das Gelände: Weiter hinten tanzen Leute zu Partymusik eines DJs, es gibt ein Riesenrad, einen Bungee-Kran. Ein Gruppe feiert Junggesellenabschied. Der Rockballermann geht weiter, als habe es nie einen Zwischenfall gegeben. „Joa, ein bisschen Panik hatten wir schon“, gibt einer aus dem Männergrüppchen zu. Er habe direkt vor der Bühne gestanden, als die Durchsage über die Lautsprecher kam, dass alle das Gelände verlassen sollen. „Aber was soll man machen?“, fügt er schulterzuckend hinzu.

Es sind neue Zeiten angebrochen, die Illusion absoluter Sicherheit ist geplatzt. Was können wir tun? Gelassen reagieren, Stellung beziehen und aufpassen, dass die Leichtigkeit nicht verloren geht. Die fast 90 000 Besucher des Rock am Ring-Festivals machten vor, wie das geht: Während der Evakuierung sangen sie „You’ll never walk alone“ und „Die pure Lust am Leben“. Campino, Frontmann der Toten Hosen, rief am Samstagabend von der Bühne: „Ihr wart absolut großartig, Leute, da könnt ihr euch was drauf einbilden!“

Quelle: op-online.de