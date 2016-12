„Wie eine Obdachlose“: Naddel schockt Peter Zwegat in RTL-Show

Köln - Deutschlands berühmtester Schuldnerberater ist zurück: Peter Zwegat knöpft sich in der ersten Folge des Promi-Specials von „Raus aus den Schulden“ Nadja abd el Farrag vor - und nimmt diese hart ran.

Nadja abd el Farrag ist ganz unten angelangt. Seit fast einem Jahr hat die Ex-Frau von Dieter Bohlen keine Wohnung. Die 51-Jährige pendelt zwischen der Wohnung ihrer Mutter, der einer Freundin und einem Hotel. Ihr Hab und Gut lagert in einer Halle, zudem hat sie hohe Schulden. Ende November dann die Beichte: Naddel schafft es nicht mehr alleine.

+ Naddel legte bei Peter Zwegat vieles offen. © RTL

Letzte Rettung: Peter Zwegat. Der Schuldnerberater sollte der gestrandeten Moderatorin und Sängerin aus der Patsche helfen. Der legte gleich richtig los - und ließ kein gutes Haar an Naddel. In der neuen RTL-Show „Raus aus den Schulden - Promispezial“ schildert Zwegat, wie er Dieters Bohlens Ex beim ersten Treffen erlebte: „Sie glich einem Obdachlosen“, so Zwegat. „Hatte allerdings insgesamt eine bessere Ausgangssituation, da sie nicht unter einer Brücke am Bahnhof schlafen musste.“