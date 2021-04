Promis unter Palmen: Chris Töpperwien legt sich mit Désirée Nick an

Sat.1-Zoff

Streitereien sind bei „Promis unter Palmen“ an der Tagesordnung. Nun entbrennt seine hitzige Diskussion zwischen Chris Töpperwien und Désirée Nick.

Phuket/Thailand – Désirée Nick und Chris Töpperwien gehören zu „Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!“ bei Sat.1 wie die Butter aufs Brot. Während erste in der ersten Staffel Claudia Obert das Leben zu Hölle machte, pöbelt letzter in der zweiten Staffel gemeinsam mit Willi Herren und Henrik Stoltenberg in seiner Tour gegen Mitstreiterin Melanie Müller. Nun entbrannte zwischen der Ex-PuP-Kandidatin und dem Currywurst-Meister eine hitzige Diskussion.

Nachdem Läster-Expertin Désirée Nick in einem Interview schonungslos über Chris Töpperwien abgelästert hatte, brannten bei ihm die Sicherungen los. Auf Instagram teilte er nicht nur einen Screenshot des gemeinsamen Whatsapp-Verlauf der beiden Streithähne, sondern schoss mit fiesen Sticheleien gegen die Trash-Ikone zurück. * nordbuzz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.