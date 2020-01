Dschungelcamp 2020: Raul Richter war GZSZ-Star - und was kam danach?

Raul Richter ist der obligatorische GZSZ-Fritze im Dschungelcamp 2020. Das sind seine Pläne für die RTL-Show.

Ex-GZSZ-Star Raul Richter (32) ist einer von 12 Dschungelcamp-Kandidaten .

ist einer von . Er ist der obligatorische GZSZ-Fritze dieser Staffel.

Der Schauspieler soll eine stattliche Gage kassieren.

soll eine stattliche Gage kassieren. Die Dschungel-Diät kommt dem Schauspieler außerdem ziemlich gelegen.

Früher gefeierter GZSZ-Frauenschwarm, heute darf er sich Dschungelcamp-Kandidat nennen: Ex-GZSZ-Star Raul Richter wird sich ab dem 11. Januar den Dschungelprüfungen stellen. Dann startet die 14. Dschungelcamp-Staffel.

In diesem Jahr hat sich RTL mal wieder aus den eigenen Reihen bedient. Nicht nur Raul Richter ist vor allem im RTL-Kosmos bekannt - auch die meisten anderen Kandidaten, wie zum Beispiel „Trödelfuchs“ Markus Reinecke, DSDS-Gewinner Prince Damien und „Temptation Island“-Sternchen Anastasiya Avilova, stammen aus Sendungen der RTL-Gruppe.

Raul Richter zieht ins Dschungelcamp 2020 - doch was hat er nach seiner GZSZ-Zeit gemacht?

Einem großen Publikum bekannt wurde Raul Richter durch seine Rolle in der RTL-Daily-Soap GZSZ. Dort spielte er ab 2007 die Rolle des Dominik Gundlach. 2014 stieg er freiwillig aus, weil er sich neuen Film- und TV-Projekten widmen wollte. Doch das gelang dem Schauspieler nur bedingt.

Zwar war Raul Richter nach seinem GZSZ-Ausstieg in einigen TV-Shows wie „Die Küchenschlacht“ und „Global Gladiators“ zu sehen. Auch in den ZDF-Schmonzetten „Rosamunde Pilcher“ und „Kreuzfahrt ins Glück“ spielte er mit und hatte einige Gastauftritte in weiteren Serien. Doch die großen Kino- und Fernsehfilme blieben aus.

Privat läuft es bei Raul Richter hingegen blendend: Gegenüber Bild erzählte er, dass er seit 2018 mit der Vanessa Schmitt (23) zusammen ist. Die schöne Blondine ist Erzieherin und darf sich außerdem „Miss Tuning 2017“ nennen. Vor ihrer Beziehung mit Raul Richter war sie mit Model Nico Schwanz zusammen. Herr Schwanz war seinerseits übrigens auch mal im Dschungelcamp dabei. Das war im Jahr 2009. So schließt sich der Kreis im RTL-Kosmos.

Raul Richters Ziel im Dschungelcamp 2020: Er will Beziehungspfunde verlieren

Die Dschungel-Diät, bestehend aus Bohnen und Reis, ist von den meisten Camp-Bewohnern gefürchtet - doch Raul Richter kommt sie gerade recht. Denn wie er im RTL-Interview verrät, hat er während seiner knapp einjährigen Beziehung mit Vanessa bereits zehn Kilo zugenommen: „Ich habe sonst immer um die 72 Kilo gewogen, jetzt sind es 82 bei 1,78 Meter. Das sind Beziehungspfunde“, erklärt er lachend. Allerdings ist nicht nur seine Freundin Vanessa schuld an seinen Extrakilos, auch ein Unfall mit anschließender Schulter-OP sei ein Grund gewesen: „Ich war mehr oder weniger ein Dreivierteljahr nicht mehr sportlich aktiv. Da hat es schon angefangen anzusetzen.“

Das Dschungelcamp als Karriere-Kick für Raul Richter?

Das Dschungelcamp könnte für den 32-Jährigen Raul Richter eine Chance sein, zurück ins Rampenlicht zu kommen. Doch darauf ist nicht immer Verlass - es gab auch schon Dschungelcamp-Kandidaten, deren Karriere nach ihrem Auftritt im australischen Busch komplett hinüber war.

Man erinnere sich nur an Helena Fürst, die derart unsympathisch im Dschungel rüberkam, dass sie Spitznamen wie „Höllena“ bekam. Danach erhob sie schwere Vorwürfe: „Die Marke Helena Fürst wurde im Dschungel durch RTL zerstört.“

Von Raul Richter ist allerdings eher zu erwarten, dass er die Rolle des „Everybody‘s Darling“ im Dschungelcamp einnimmt und somit durchaus seiner Karriere einen Anstups verleihen könnte. So wie es GZSZ-Kollege Jörn Schlönvoigt im Jahr 2016 bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gelang. Mit einem von Raul Richters Luxusartikeln im Dschungelcamp stimmt immerhin schon mal die Optik.

Gagen-Hammer! Raul Richter soll beim Dschungelcamp 2020 finanziell abräumen

Im September endete sein Engagement bei den Karl-May-Spielen Bad Segeberg. Die Dschungelcamp-Teilnahme würde Raul Richter also wohl gut in den Kram passen - zumal der Schauspieler laut Bild-Zeitung eine beachtliche Gage von 110.000 Euro kassieren soll. Ein Promi-Experte geht jedoch von einer niedrigeren Dschungelcamp-Gage aus. Damit kommt der 32-Jährige aber noch lange nicht an die Gagen der Dschungelcamp-Moderatoren ran - Sonja Zietlow soll angeblich 40.000 Euro pro Sendung verdienen.

Was können wir von Raul Richter im Dschungelcamp 2020 erwarten?

Die für ihre bissigen Kommentare bekannten Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich werden wohl nicht all zu viel an Raul Richter zu meckern haben. Denn der Schauspieler machte bisher viel mehr durch sein gutes Aussehen als durch schlechtes Benehmen auf sich aufmerksam. Er wird sich wohl in die Rolle des stillen GZSZ-Schönlings fügen. So wie es auch Jörn Schlönvoigt vor ein paar Jahren machte.

In die Rolle der Drama-Queen könnte im Dschungelcamp 2020 wohl eher „Sommerhaus der Stars“-Siegerin Elena Miras schlüpfen, die für ihre Ausraster im TV bekannt ist. Spannend wird auch, wie sich Ex-Bundesminister Günther Krause verkaufen wird - schließlich ist er bereits mit dem ein oder anderen Skandälchen aus der Reihe getanzt. Alle Kandidaten, die im Dschungelcamp 2020 dabei sind, können Sie übrigens hier nachlesen.

spl

Rubriklistenbild: © TVNOW / Arya Shirazi