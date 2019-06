Rechtsstreit um Pippi-Langstrumpf-Lied: Darf es bald nicht mehr gespielt werden?

Darf die deutsche Version der Pippi Langstrumpf-Titelmelodie bald nicht mehr genutzt werden? Das wäre der mögliche Ausgang eines aktuellen Rechtsstreits.

Hamburg - Um die deutsche Version der bekannten Titelmelodie zu Pippi Langstrumpf tobt aktuell ein Rechtsstreit, der das Aus für den Song bedeuten könnte. Die Erbengemeinschaft der Langstrumpf-Schöpferin Astrid Lindgren sieht ihr Urheberrecht verletzt und zog nun vor Gericht.

Das Hamburger Landgericht beschäftigte sich am Mittwoch erstmals mit dem Fall. Zentral ist nach Angaben der Bild dabei die Frage, ob die deutsche Version des Liedes „Hey, Pippi Langstrumpf“ nur eine Bearbeitung des schwedischen Originals ist oder, ob es sich dabei um ein eigenständiges Werk handelt.

Pippi-Langstrumpf-Song landet vor Gericht - Nutzungsverbot?

Es klagt die schwedische Erbengemeinschaft der Langstrumpf-Autorin Astrid Lindgren. Ziel sei es, dass die Urheberrechts-Erlöse aus der Gema in Zukunft nicht mehr an die deutsche Firma FKM gehen. Zudem soll ein Nutzungsverbot für den Liedtext beantragt worden sein.

Die beklagte deutsche Firma zeigte sich dem Bericht nach sehr verwundert über die Klage, schließlich habe man 50 Jahre „gute Arbeit“ geleistet.

Der vorsitzende Richter hält die Klage dem Bericht nach für durchaus aussichtsreich. Auch ein Nutzungsverbot sei vorstellbar, was aber selbst der Richter „schade“ fände, wie er dem Blatt berichtete.

Pippi-Langstrumpf-Lied: Original stammt von Astrid Lindgren selbst

Der Originaltext der Pippi-Langstrumpf-Titelmelodie in schwedischer Sprache stammt von Astrid Lindgren persönlich. Für die deutsche Fernsehserie wurde der Song 1969 übersetzt. Als Übersetzer werden bei der Gema Wolfgang Franke und Helmut Harun genannt. Sie orientierten sich stark an dem schwedischen Original. Allerdings kommen die in Deutschland berühmten ersten Zeilen des Liedes in der schwedischen Fassung nicht vor.

Erst im Februar 2019 trauerte die Fan-Gemeinde wegen des Todes eines der Pippi-Film-Stars.

rjs