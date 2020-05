„Alles was zählt“-Star Ron Holzschuh gestorben: Letztes Video erscheint in neuem Licht

Der TV-Schauspieler Ron Holzschuh ist mit nur 50 Jahren überraschend verstorben. Er war vor allem durch seine Rollen in „Verbotene Liebe“ und „Alles was zählt“ bekannt.

Update 7. Mai: Der überraschende Tod von „Alles was zählt“-Star Ron Holzschuh schockiert die Fans noch immer. Unerwartet verlor er mit nur 50 Jahre sein Leben. Von seiner schweren Erkrankung wussten die Zuschauer nichts. Doch wann sehen sie ihn zum letzten Mal in seiner Serienrolle als Geschäftsmann Niclas Nadolny?

Normalerweise gibt es bei der RTL-Soap AWZ eine Vorlauf-Drehzeit von etwa acht Wochen. Es scheint daher unwahrscheinlich, dass restliches Filmmaterial mit ihm noch im Juni gezeigt werden kann. Wahrscheinlicher ist laut dem Portal kino.de dagegen, dass seine letzte Episode am 20. Mai ausgestrahlt wird. Das sei zumindest das Datum der letzten Vorschaubilder, auf denen seine Serienfigur derzeit zu sehen sei. Wie die Drehbuchautoren mit dem Ableben von Holzschuh umgehen, ist derzeit noch unbekannt.

Derweil erscheint das letzte Instagram-Video des TV-Star in einem neuen, bizarren Licht. Gepostet hatte es Holzschuh am 8. März. Am Anfang liegt er mit geschlossenen Augen vor der Kamera - wie auf einem Sterbebett. Eine letzte versteckte Botschaft an seine Fans? Im Nachhinein ist auch klar, wieso der Schauspieler dort bereits geschwächt und blass aussieht. Er grüßt zum Frauentag und wünscht sich mit emotionalen Worten Weltfrieden. An einigen Stellen scheint seine Stimme zu brechen, er setzt neu an. Am 27. April verstarb Holzschuh.

Update vom 30. April, 9.40 Uhr: Die Nachricht über den Tod von Schauspieler Ron Holzschuh schockte Fans und Kollegen. Nach schwerer, kurzer Krankheit verstarb der „Alles was zählt“-Star vor wenigen Tagen. Die Bestürzung ist weiterhin groß. Zahlreiche Menschen nehmen auf Social Media Abschied vom Darsteller - darunter sind auch einige Berühmtheiten. Nachdem sein langjähriger Schauspielkollege Sam Eisenstein bereits öffentlich um ihn getrauert hatte, folgten nun rührende Worte des "AWZ"-Serien-Gefährtens Tijan Njie.

"Ein wahrer Künstler ist von uns gegangen. Ruhe in Frieden, Ron", schreibt der "Let's Dance"-Kandidat zu einem Schwarz-Weiß-Foto. Weiter schreibt er: "Das Leben ist kurz. Sieh nichts als selbstverständlich an, in einem Moment kann sich alles verändern. Sei dankbar für das, was du hast und für das, was du bist. Erinnere dich immer daran, wer wichtig für dich ist und wertschätze sie."

Update vom 29. April, 16:14 Uhr: Nach dem plötzlichen Tod von Schauspieler Ron Holzschuh, meldet sich jetzt offiziell seine Serie „Alles was zählt“ zu Wort. Ron Holzschuh war dort seit etwa einem Jahr Teil der Sendung.

In ihrem offiziellen Instagram Account schreibt die Serie AWZ: „Leidenschaftlich, talentiert, engagiert, so war Ron und so werden wir ihn vermissen.“ Auch der Sender RTL, der die Serie ausstrahlt, teilte ein Foto von Ron Holzschuh und sprach sein Beileid aus.

Sein langjähriger Schauspielkollege Sam Eisenstein war merklich geschockt vom Tod des erst 50-Jährigen. Er könne es „nicht fassen“, schreibt er auf Instagram.

„Unfassbar“, schreibt er weiter. „Wir hatten so viel Spaß und Du wirst mir sehr fehlen. Ruhe in Frieden mein Freund.“

Update vom 29. April, 9:10 Uhr: Er war bekannt aus Serien wie „Alles was zählt“ und „Verbotene Liebe“ - jetzt ist Ron Holzschuh plötzlich verstorben.

Ein emotionaler Post auf Instagram rührt seine Fans - es war seine letzte Meldung in seinem Instagram-Account. Am 8. März postete er ein Video zum Weltfrauentag. Wie es die Fans von Ron Holzschuh gewohnt waren, startet er das Video mit Witz und einer ironischen Bemerkung. Zum Ende hin wird er sehr emotional.

In seinem kurzen Video spricht er alle Frauen direkt an: „Ihr lieben, ich wünsche euch von ganzem Herzen einen guten wunderbaren, prächtigen Frauentag.“ Viele Fans kommentieren das emotionale Video des verstorbenen Schauspielers und zeigen ihr Mitgefühl.

„Ich bin gerade wirklich geschockt (...). Für deine Familie ganz viel Liebe, Kraft und Wärme in dieser Zeit“, schreibt eine Userin. „R.I.P.“ und „viel Kraft den Angehörigen“ wünschen weitere User der Familie Ron Holzschuhs.

Erstmeldung vom 28. April: Köln - Es ist ein trauriger Tag für die Verantwortliche und Fans der beliebten RTL-Serie „Alles was zählt“. Der Schauspieler Ron Holzschuh, der seit 2019 die Rolle des Niclas Nadolny in der Telenovela spielte ist im Alter von nur 50 Jahren verstorben.

Wie das Management von Ron Holzschuh bekannt gab, verstarb der Star aus „Alles was zählt“ nach kurzer schwerer Krankheit. Genauere Informationen zu der Todesursache waren am Dienstagabend noch nicht bekannt.

Ron Holzschuh wurde einem breiteren Publikum neben seiner Rolle in „Alles was zählt“ zuvor auch als eine der Hauptrollen in den Telenovelas „Verbotene Liebe“ und „Eine wie Keine“ bekannt. Darüber hinaus wirkte er auch in Serien „Anna und die Liebe“ und „Unter uns“ mit.

Der AWZ-Star, der ausgebildeter Schauspieler war, stand auch für Musicals und Theaterproduktionen auf der Bühne. Dazu arbeitete das Multitalent auch als Musiker, Choreograf und als Coach unter anderem im Bereich Leistungssport.

Auf Twitter verabschieden sich nun viele treue Fans der Telenovela „Alles was zählt“ von Ron Holzschuh. „Ich bin geschockt. Mein aufrichtiges Beileid geht an seine Familie und seine Freunde. Ruhe in Frieden“, schreibt eine Nutzerin.

Eine andere Userin schreibt fassungslos: „Ron Holzschuh, alias Niclas Nadolny, ist mit 50 Jahren verstorben. Gestern war er doch noch bei „Alles was zählt“ zu sehen. Die Telenovela „Alles was zählt“ läuft seit über zehn Jahren täglich um 19.05 Uhr auf RTL. Auch am 28. April war er noch im Abendprogramm zu sehen. Die Folgen sind voraufgezeichnet.

