Sehr mysteriöser Fall bei „Aktenzeichen XY“: ZDF-Sendung sucht erneut nach Lars Mittank

Ismaning/Warna - Es ist einer der mysteriösesten Kriminalfälle Deutschlands und offenbar auch einer der rätselhaftesten Fälle der beliebten ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“. In einem eigens dafür abgedrehten Interview erinnert Alfred Hettmer vom LKA München an den verschwundenen Lars Mittank. Der Grund für den erneuten Fahndungsaufruf: Die Angehörigen des damals verschwundenen 28-Jährigen leben noch immer mit der Ungewissheit. „Die Ungewissheit ist das Schlimmste und stellt eine enorme Belastung dar. Deshalb wollen die Angehörigen vor allem eines wissen: Was ist passiert?“, erklärt Alfred Hettmer die erneute Erinnerung an den Fall.

„Aktenzeichen XY“ erneuert Suchaufruf: Wo ist Lars Mittank?

Obwohl der Vermisstenfall bereits in einem „Aktenzeichen XY“-Spezial im Juni 2015 behandelt wurde, fehlt von dem damals 28-Jährigen auch nach knapp fünf Jahren jede Spur. Sein Verschwinden gibt noch immer Rätsel auf. Am 30. Juni 2014 startete Mittank mit Freunden einen Trip nach Varna in Bulgarien. Dort wollte die kleine Gruppe einen unbeschwerten Sommerurlaub am Goldstrand verbringen.

Bei einer Auseinandersetzung mit Fremden erlitt Mittank dann einen Schlag auf sein Ohr, das berichtete der junge Mann zumindest damals seinen Freunden. Zwei Tage später, am geplanten Abflugtag, „kamen Lars plötzlich Zweifel, ob er den Flug mit seinem angeschlagenen Ohr wirklich antreten kann“, erklärt Alfred Hettmer. Am selben Tag suchte der damals 28-Jährige einen Arzt auf, ein diagnostizierter Trommelfellriss hinderte Lars Mittank daran, nach Deutschland zurückfliegen zu dürfen.

Lars Mittank noch immer vermisst: „Aktenzeichen XY“ veröffentlicht Aufruf

Während seine Kumpels die Heimreise tatsächlich ohne Lars angetreten hatten, ließ sich der junge Deutsche in einer Spezialklinik erneut untersuchen. Eine empfohlene Operation plante Mittank jedoch in Deutschland durchführen zu lassen. Mit einem verschriebenem Antibiotikum im Gepäck checkte der damals 28-Jährige in einem günstigen Hotel ein. Dieses verließ er überstürzt mitten in der Nacht. In Panik rief er seine Mutter an und berichtete, verfolgt zu werden. Warum Lars Mittank sich verfolgt fühlte und wieso der junge Mann das Hotel fluchtartig verließ, ist noch immer unklar.

Um sich für einen Rückflug nach Deutschland eine Flugerlaubnis zu holen, konsultierte Mittank anschließend den Flughafenarzt. Auch dieser riet Mittank dazu, erst einmal in Bulgarien zu bleiben, bis die Ohrverletzung behandelt sei.

Auf einem der Polizei vorliegendem Überwachungsvideo ist dann zu sehen, wie der junge Mann fluchtartig noch während des Gesprächs die Praxis verlässt. Lars Mittank ließ bei seiner Flucht auch sein Handy und sein Gepäck in dem Behandlungsraum zurück. Die Kamera zeichnete noch auf, wie der damals 28-Jährige sogar über den Außenzaun des Flughafens klettert, seit diesem Moment fehlt von Lars Mittank jede Spur. Obwohl seine Mutter bis zu diesem Zeitpunkt in kontinuierlichem Kontakt zu ihrem Sohn stand, trat der junge Mann den gebuchten Flug nicht an.

Familie sucht nach Lars Mittank: Heute 33-Jähriger noch immer vermisst

Auch eine durch seine Mutter alternativ gebuchte Busverbindung nahm Mittank nicht wahr. Obwohl die Familie des Vermissten seit seinem Verschwinden unaufhörlich nach ihrem Lars suchte und sogar über das bulgarische TV einen Fahndungsaufruf startete, bleibt der heute 33-Jährige verschwunden. Eine eigens eingerichtete Homepage erinnert an das mysteriöse Verschwinden, dort hält die Familie des Vermissten den Fahndungsaufruf aktuell. Das Bundeskriminalamt bittet noch immer um Hinweise zu dem Verbleib des jungen Mannes.

