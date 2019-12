"Das hat man schon Tausend Mal gesehen": Vernichtende Kritik bei Shopping Queen

Am zweiten Tag der aktuellen Woche von "Shopping Queen" hagelte es Kritik für Kandidatin Janina. (Symbolbild)

Nach einem punktereichen Wochenstart versuchte am Dienstag Kandidatin Janina, das Motto zu erfüllen. Guido Maria Kretschmer konnte sie mit ihrer Interpretation jedoch nicht überzeugen.

An Tag zwei aus der Hamburg-Woche bei "Shopping Queen" ist Janina dran

Die Hamburgerin entschied sich für ein Kleid

Designer Guido Maria Kretschmer ist von ihrem Outfit nicht begeistert

Tag zwei der aktuellen "Shopping-Queen"-Woche in Hamburg war Janinas Tag. Die 36-Jährige mit Musical-Ausbildung stellte sich, ebenso wie schon Patricia am Montag, nun der Wochenaufgabe, die dieses Mal nicht von Designer Guido Maria Kretschmer präsentiert wurde, sondern von vier Mitgliedern der Tanzgruppe "Sixpaxx", wie msl24.de* berichtet.

"Shopping Queen": Guido Maria Kretschmer ist gegen den Schuh

Und darum geht es: Die fünf Kandidatinnen sollen ein Outfit finden, das sie für einen Mädelsabend bei der Show der männlichen Strip-Tänzer tragen können. Patricia legte die Messlatte bereits am ersten Tag der Woche von "Shopping Queen" hoch: Sie erhielt 31 Punkte von den anderen Teilnehmerinnen. Auch Guido Maria Kretschmer war von ihrer Auswahl angetan.

Janina bestritt den zweiten Tag der Hamburg-Woche von "Shopping Queen" mit Freundin Miriam als Shopping-Begleitung. Die 36-Jährige hatte bei ihrem Shoppingtrip klare Vorstellungen: Im Schuhgeschäft arbeitete sie sich energisch durch die Regale. "Ehrlich gesagt finde ich sowas Oma-haft", lehnte sie mit deutlichen Worten den Vorschlag des Verkäufers ab. Guido Maria Kretschmer ist jedoch auch von der finalen Schuh-Wahl der Hamburgerin nicht begeistert.

So bewertet Guido Maria Kretschmer das Outfit von Janina

Schlussendlich wählte die 36-Jährige ein Glitzer-Kleid und weiße, offene Pumps. Am Ende des Tages blieben ihr noch 30 von den verfügbaren 500 Euro übrig. Der Kommentar von Guido Maria Kretschmer klingt zunächst gar nicht so schlecht: "Wie eine Schönheitskönigin von 1989", sagt er zu dem Outfit.

Doch der 54-Jährige meint das nicht im positiven Sinne – er ist eher enttäuscht von Janinas Auswahl. "Das hat man schon Tausend Mal gesehen – es fehlt mir so ein bisschen das Jugendliche." Auch vom Schnitt und dem Muster des Kleides ist Guido Maria Kretschmer nicht beeindruckt. Er beschreibt den Look als etwas, das eine Engländerin im Urlaub tragen würde.

Kandidatinnen widersprechen Guido Maria Kretschmer

Kandidatin Renate widerspricht Guido Maria Kretschmer in seiner Bewertung. Sie findet das Outfit gelungen. Ihr gefallen besonders das Kleid und Janinas Make-Up. Lediglich der Schmuck fehlte ihr, daher gab es acht Punkte. Für alle anderen Kandidatinnen reichte der Look nur für sieben Punkte. So kommt die 36-Jährige insgesamt auf 29 Punkte und liegt damit hinter Patricia.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.