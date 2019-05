In den Medien tauchen immer neue Promipaare für „Das Sommerhaus der Stars“ 2019 auf. Diese Kandidaten sollen bei der RTL-Show dabei sein.

„Promis“ bei denen jeder sich zwangsläufig fragt: „Woher kennt man die eigentlich?“ Hinzu kommen Zoff vor laufender RTL-Kamera, Tränen und krasse Prüfungen. Klingt nach Dschungelcamp. Findet aber im Sommer statt. Die Rede ist natürlich von „Das Sommerhaus der Stars“, das auch 2019 wieder stattfinden soll.

Längst werden in den Medien potenzielle Promipaare gehandelt, die ins RTL-Sommerhaus ziehen sollen. Noch hat der Privatsender keine Namen bestätigt. Allerdings vermeldet RTL selbst einige Promipaare, die laut Medienberichten bei der Show dabei sein sollen. Warum RTL sowas macht? „Das Sommerhaus der Stars“ 2019 bringt einem viele User über Google auf die Seite. Und da will RTL natürlich sein Stück vom Klick-Kuchen abhaben. Wir auch. Deswegen stellen wir Ihnen hier alle Kandidaten vor, die möglicherweise ins RTL-Sommerhaus ziehen werden.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2019: Diese Promipaare sollen dabei sein

Domenico de Cicco und seine Freundin Julia: „Satz mit X - das war wohl nix!“ Unter diesem Motto stand das Dscungelcamp 2019 für den ehemaligen Bachelorette-Kandidaten Domenico de Cicco. Er flog als Erster aus dem Camp - als Strafe dafür, wie er sich in der Sendung gegenüber seiner Ex Evelyn Burdecki aufgeführt hatte. Zur Erinnerung für alle, die sich mit RTL-Formaten nicht allzu gut auskennen: Domenico und Evelyn waren über die Bachelor- und Bachelorette-Resterampe „Bachelor in Paradise“ ein Paar geworden. Schon nach wenigen Wochen schoss Evelyn ihn im RTL-Interview wieder ab. Der Grund: Domenico hatte ihr die kleine aber doch nicht ganz unwichtige Tatsache verschwiegen, dass eine andere Frau von ihm schwanger war. Egal, Domenico hakte Evelyn ab und erlebte mit Julia, der Mutter des Kindes ein Liebes-Comeback. Mit eben jener Julia soll Domenico de Cicco nun in „Das Sommerhaus der Stars“ 2019 ziehen.

+ Domenico de Cicco und seine Freundin Julia sollen als Promipaar bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2019 dabei sein. © Instagram (domenico_decicco_official)

Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller: Wetten, die beiden kann bis zum Start von „Das Sommerhaus der Stars“ 2019 schon gar keiner mehr sehen? Derart nervig zelebrieren der 48-jährige Schlagersänger und seine 18-jährige Freundin ihr junges Glück via Instagram. Auf so tollen Bildern wie dem, auf dem der Wendler sein Gemächt an Lauras Popo drückt.

In ein paar Folgen der Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“ waren Michael Wendler und Laura schon zu sehen. Wie das Portal Promiflash unter Berufung auf einen Insider berichtet, sollen die beiden auch einen RTL-Vertrag für „Das Sommerhaus der Stars“ 2019 ergattert haben.

+ Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller sollen Kandidaten bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2019 sein. © Instagram (wendler.michael) Was für ein Zufall: Im März zitierte das Magazin Closer eine Vertraute von Michael Wendler mit der Behauptung, die beiden würden eine Fake-Beziehung führen: „Meiner Meinung nach sind die beiden kein echtes Paar. Ich denke, Laura ist eingekauft und macht das alles, um berühmt zu werden. Wahrscheinlich bekommt sie noch nicht mal viel Geld dafür.“ Und warum sollte man so etwas machen? „Michael will noch mal richtig Geld machen und Reality-Shows wie ‚Das Sommerhaus der Stars‘ mitnehmen“, meint die Wendler-Vertraute gegenüber Closer. „Mit seiner Frau Claudia würde es bei Weitem nicht so viel Gage geben wie mit seiner vermeintlichen Teenie-Freundin.“ Das mit dem „Sommerhaus der Stars“ scheint nun geklappt zu haben...

Gina-Lisa Lofink mit ihrem Freund Antonino Carbonaro: Bei der Nackt-Datingshow "Adam sucht Eva" lernten sie sich im vergangenen Jahr auf RTL kennen. Nun kann man wohl - ebenfalls auf RTL - bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2019 verfolgen, wie die beiden den Liebes-Alltag meistern. Wie Promiflash berichtet, sollen Gina-Lisa Lohfink und Antonino Carbonaro bei einem Sommerhaus-Casting gewesen sein. „Bestätigt wurde die Teilnahme bisher nicht von offizieller Seite – als Gewinner-Pärchen von Adam sucht Eva - Promis im Paradies stehen die Chancen auf einen Einzug der beiden aber gut. “

Sollten die beiden sich in „Das Sommerhaus der Stars“ 2019 nackig zeigen, dürfte das niemanden mehr schocken. Seit "Adam sucht Eva" weiß TV-Deutschland wie die beiden komplett hüllenlos aussehen. Und dass beide extrem viele Tattoos haben...

+ Gina-Lisa Lohfink und Antonino Carbonaro sollen bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2019 dabei sein. © MG RTL D

Philipp Stehler und seine Freundin Antonia Elena: Ihn kennt man auch aus einem RTL-Format: Philipp Stehler (30), war Kandidat bei "Bachelor in Paradise" (BiP). Seit Oktober ist er offiziell mit Fitness-Bloggerin Antonia Elena (25) liiert. Was an in ihren Instagram-Accounts mehr als deutlich ablesbar ist: Seither posten die beiden Turteltauben ein verliebtes Foto nach dem anderem. Laut Promiflash sollen sie bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2019 dabei sein.

+ Philipp Stehler und seine Freundin Antonia Elena sind Kandidaten bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2019. © Instagram (philipp_stehler)



Katzenberger-Mama Iris Klein und ihr Mann Peter: Hubert Fella war bereits Kandidat bei „Das Sommerhaus der Stars“. Er will erfahren haben, dass Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser an der Sendung teilnimmt. Von Promiflash gefragt, wen er denn gerne im RTL-Sommerhaus sehen würde, antwortete er: "Natürlich die Katze mit ihrem Mann, die würde ich mir wünschen. Aber so wie ich vielleicht ein paar Glöckchen gehört habe, geht die Mutter, die Iris, wahrscheinlich rein." Iris Klein kennt sich aus mit RTL-Formaten: Sie war schon im Dschungelcamp zu sehen. Die Katzen-Mama ist bekannt für ihr scharfes Mundwerk - und dafür, dass sie keinem Konflikt aus dem Weg geht. Von daher passt sie super in „Das Sommerhaus der Stars“.

+ Iris Klein und ihr Mann Peter sollen Kandidaten bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2019 sein. © picture alliance / dpa / Fredrik von Erichsen

Nik Schröder und Jessica Neufeld: Auch so Gesichter, die man als regelmäßiger RTL-Zuschauer bestens kennt! Ex-Bachelorette-Kandidat Nik Schröder und seine Verlobte Jessica Neufeld haben laut Closer bereits für die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ unterschrieben.

+ Sind angeblich auch in „Das Sommerhaus der Stars“ 2019 zu sehen: Nik Schröder und Jessica Neufeld. © Instagram (nik_schroeder)

Benjamin Boyce und Kate Merlan: Auch die beiden letzten Namen auf der Liste mit den Sommerhaus-Promipaaren haben hinreichend Erfahrung mit Reality TV. Benjamin Boyce (50, früher in der Boy-Band „Caught in the Act“) war bereits im Dschungelcamp. 2015 wurde er Neunter, sorgte nach seiner Rauswahl aber gleich noch mal für Aufsehen. Damals soll er seine Freundin geschlagen haben - was er allerdings bestritt. RTL kündigte trotzdem die Zusammenarbeit auf. Aktuell ist er mit Kate Merlan (31) liiert. Die war auch mal mit Nino de Angelo zusammen und im vergangenen Jahr in der ProSieben-Extrem-Show „Get the F*uck out of my House“ zu sehen.

+ Benjamin Boyce und seine Freundin Kate Merlan sollen bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2019 dabei sein. © picture alliance / dpa / Geisler-Fotopres

RTL fragt Fans: Welche Promipaare sollen in „Das Sommerhaus der Stars“ 2019 ziehen?

RTL hat bereits via Instagram die Fans befragt, welche Promipaare in „Das Sommerhaus der Stars“ 2019 ziehen sollen. Klare Favoriten der Instagram-Follower von RTL: Heidi Klum und Tom Kaulitz. RTL dämpft die Euphorie aber gleich: „Doch ob das Model und der "Tokio Hotel"-Bassist ihre Luxus-Villa in Amerika gegen eine bescheidene Unterkunft in Europa tauschen werden?“

+ RTL hat bereits via Instagram die Fans befragt, welche Promipaare in „Das Sommerhaus der Stars“ 2019 ziehen sollen. © RTL Instagram

Wirklich sehr diplomatisch formuliert. Als ob Heidi Klum und Tom Kaulitz jemals ins Sommerhaus ziehen werden, um sich dort mit F-Promis zu fetzen! Zudem steht Frau Klum bekanntlich bei Konkurrenz-Sender ProSieben unter Vertrag. Für eine Reality-TV-Show auf RTL wird sie kein Ende von GNTM in Kauf nehmen.

Auch Dieter Bohlen und seine Carina würden die Fans gerne im Sommerhaus der Stars 2019 sehen. Für Bohlen gilt aber auch: Das hat der nicht nötig! Zudem ist der Pop-Titan es gewohnt, als Juror auszuteilen. Bei Streitereien mit anderen Promipaaren könnte er selbst mal blöd aus der Wäsche schauen. Diesen Image-Schaden wird Dieter Bohlen niemals riskieren.

Bachelor Andrej Mangold und Jennifer Lange, die von den Fans ebenfalls favorisiert werden, scheinen schon weit realistischere Kandidaten für „Das Sommerhaus der Stars“ 2019. Nur: Die Reality-TV-Show stellt Beziehungen auf eine harte Probe. Ob Andrej und Jennifer ihr junges Glück so leichtfertig aufs Spiel setzen würden?

Wann startet „Das Sommerhaus der Stars“ 2019?

RTL hat bereits bekannt gegeben, dass es im Sommer 2019 eine vierte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ geben wird. Nur: Einen konkreten Termin nannte der Sender noch nicht.

Man darf aber davon ausgehen, dass die neue Staffel im Juli oder spätestens Anfang August 2019 starten wird.