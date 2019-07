Das Sommerhaus der Stars 2019: Wer ist raus? Wer ist heute noch dabei?

Johannes Haller war Kandidat bei „Die Bachelorette“, „Promi Big Brother“ und „Bachelor in Paradise“. Seine Freundin Yeliz war Kandidatin bei „Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“.

Benjamin Boyce war Mitglied der Boy Band „Caught in the Act“, und Kandidat im Dschungelcamp. Kate Merlan ist Model und war Teilnehmerin bei „Newtopia“ und „Get the F*ck out of my House“.