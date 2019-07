Sommerhaus der Stars: RTL schickt neues Promipaar rein - Wer sind die?

Sabrina Lange zieht mit ihrem Partner in „Das Sommerhaus der Stars 2019“.

Das Sommerhaus der Stars 2019: RTL schickt ein neue Promipaar rein. Sabrina Lange aus „Big Brother“ und ihr Partner ziehen in die Villa.

Das gab es noch nie in der Geschichte vom „Sommerhaus der Stars“: Nachdem das erste Promipaar die Villa verlassen hat, schickt RTL einfach ein Nachrücker-Paar ins Sommerhaus. Am Ende der zweiten Folge ist zu sehen: Nachdem Jessika Cardinahl und Quentin Parker die Villa freiwillig verlassen haben, marschieren Sabrina Lange und ihr Partner den Weg zum Haus hoch. Wer sind diese Typen? Dazu gleich mehr...

In Folge zwei beschließen Jessika Cardinahl und Quentin Parker, dass es keinen Sinn mehr macht, im Sommerhaus der Stars zu bleiben. Das liegt vor allem am dicken Quentin. Er hat sich mit sexistischen Sprüchen und Grabbel-Attacken sowohl bei den Frauen als auch bei deren Partnern ins Abseits geschossen. Menowin Fröhlich drohte ihm sogar Prügel an, sollte er seine Freundin Senya anfassen.

Am Ende der Folge werden Jessika und Quentin von sechs anderen Paare ihn und Jessika auf die Abschussliste gesetzt. Michael Wendler und seine Teeenie-Freundin Laura landen hinter ihnen.

Da zeigt Quentin scheinbar Einsicht und entschuldigt sich für sein Benehmen. Dann verkünden er und seine Lebensgefährtin: Wir gehen freiwillig! Wodurch der Wendler und Laura auf der Abschussliste nachrücken. Sie dürfen nicht am kommenden Spiel teilnehmen, das sie vor einer Rauswahl bewahren könnte. Aber Quentin und Jessika sagen dem „Sommerhaus der Stars“ 2019 Lebewohl.

Am Ende der Folge wird noch kurz angeteasert, wie Sabrina Lange mit ihrem Partner ins „Sommerhaus der Stars“ einzieht.

Im Jahr 2000 war Sabrina Lange bei „Big Brother" zu sehen.

Sommerhaus der Stars 2019: Sabrina Lange war bei der ersten „Big Brother“-Staffel dabei

Nein, der jüngeren Zuschauer-Generation wird Sabrina Lange wohl kein Begriff mehr sein. Obwohl sie kurzzeitig mal einem großen TV-Publikum bekannt war. Das war aber vor 19 Jahren.

Im Jahr 2000 war „Big Brother“ das große Ding im deutschen TV. Nein, nicht „Promi Big Brother“, sondern die Ausgabe mit unbekannten Kandidaten. Die blieben auch nicht zwei Wochen im TV-Container sondern fast vier Monate. Damals fieberte die halbe Nation mit Zlatko und Jürgen mit. Die andere fand den TV-Knast schlicht zum Kotzen. Mitten während der Staffel schickte RTL II - nachdem zuvor Kandidatin Jona freiwillig gegangen war - Dachdeckerin Sabrina in den TV-Container. Sie zog also schon mal mitten während einer Staffel in ein TV-Format. Man darf gespannt sein, wie die anderen Kandidaten reagieren.

Im Video sehen Sie: So war das damals, als Sabrina in den Big-Brother-Container zog (ab 41.35 Minuten).

„Sommerhaus der Stars“ 2019: Sabrina im Big-Brother-Container

RTL II versuchte uns damals, Sabrina als Sexbombe zu verkaufen. Tatsächlich war sie ziemlich prollig und sorgte mit anzüglichen Sprüchen für Aufsehen. Kostproben: „Ich könnte mir eigentlich vorstellen, mit allen Sex zu haben.“ Und: „Pervers gibt‘s ja überhaupt nicht, oder? Was ist pervers?“

Sie flirtete im Container heftig mit Jürgen Milski. Der begleitet sie allerdings nicht ins Sommerhaus der Stars 2019. Sondern ein bislang namenloser Unbekannter.

Sex hatte sie übrigens nicht bei „Big Brother“. Vielleicht holt sie das ja im „Sommerhaus der Stars“ nach.

Sabrina Lange im „Sommerhaus der Stars“ 2019: Das machte sie nach „Big Brother“

Die Frage kann man ganz kurz beantworten: Nicht mehr viel. Wie andere Kandidaten brachte sie eine Single raus. Im Gegensatz zu Zlatko und Jürgen, die Nummer-Eins-Hits schafften, reichte es für Sabrinas Song „Olé Ola“ nur für Platz 57 in den Charts. In den folgenden Jahren brachte sie noch ein paar Titel raus. Die aber allesamt eher Rohrkrepierer waren.

2010 tauchte sie mal in der TV-.Resterampe „Das perfekte Promi-Dinner“ auf. 2013 war Sabrina Lange in der ProSieben-Show „Reality Queens auf Safari“ zu sehen. Schon in der ersten Folge flog sie raus. Ob sie im „Sommerhaus der Stars“ 2019 mehr Erfolg hat?

