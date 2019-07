Sommerhaus der Stars: Michael Wendler als „dreckiges Ar***loch“ beschimpft

Krasse Beleidigung im „Sommerhaus der Stars“ 2019: Michael Wendler wird als „dreckiges Arschloch“ beschimpft. Daran ist er aber auch selbst schuld.

Update vom 30. Juli 2019: Jessika Cardinahl und Quentin Parker sind raus. Als Nachrücker ziehen Sabrina Lange und ihr Partner ins "Sommerhaus der Stars" 2019.

Da fliegen die Fetzen im „Sommerhaus der Stars“: Schlagersänger Michael Wendler wird von TV-Auswanderer Roland Bartsch am Esstisch als „dreckiges Arschloch“ beschimpft. Dass Roland derart ausrastet, das hat der Wendler mit einem herablassenden Spruch über dessen Frau Steffi provoziert. Aber der Reihe nach...

„Sommerhaus der Stars“ 2019: Wendler mit respektlosem Spruch über Kandidaten-Frau

Als sich gegen Ende der heutigen Folge abzeichnet, dass Quentin Parker und Jessika Cardinahl das Sommerhaus der Stars verlassen werden, feilschen die übrigen Bewohner, wer denn ihr geräumiges Schlafzimmer bekommen soll.

An vorderster Front melden Michael Wendler (47) und seine Teenie-Freundin Laura (18) Bedarf an. Denn: Beide wollen unbedingt einen Rückzugsort für Sex. Ein anderes Thema scheint es für die beiden in der RTL-Sendung ohnehin nicht zu geben. „Ich bin gerade auf Wolke 7“, schwärmt der Wendler. „Wir brauchen immer noch ein Liebes-Zimmer“, betont Laura. Der Wendler spricht die Thematik gleich noch ein wenig direkter an: „Wir wollen endlich wieder Sex haben!“

Update vom 20. Juli 2019: Wie schaut es mit den Bewohnern aus? Wir haben zusammengefasst, wer bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019 schon raus ist - und wer noch dabei ist.

Das Sommerhaus der Stars: So dramatisch und emotional - heute Abend

Neben den beiden spechtet auch Roland Bartsch auf das Schlafzimmer. Er und seine Frau Steffi haben vom Geschnarche der anderen Kandidaten, mit denen sie sich das Wohnzimmer teilen müssen, die Nase voll. „Steffi, wir schlafen wieder im Zimmer!“, ruft Roland seiner Frau zu.

„Nix da!“, fährt ihm der Wendler in die Parade. „Meinst Du, ich will Zuschauer?“ Diese Aussage verwundert schon etwas. Immerhin fummeln er und Laura doch die ganze Zeit vor allen anderen.

Aber dann gibt er Roland Bartsch, der unbedingt auch das freie Zimmer im Sommerhaus der Stars haben will, einen unter die Gürtellinie: „Ihr habt wunderschöne Frauen... Also: Du nicht!“ Den anderen Promipaaren gefrieren die Gesichtszüge. Nach ein paar Augenblicken, in denen man die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören kann, geht Roland den Wendler an: „Du bist ein dreckiges Arschloch! Weißt Du das?“

Sommerhaus der Stars 2019: Willi Herrens Ausraster

Schon vorher brachte der Wendler gegenüber Steffi Bartsch einen verletzenden Spruch. Er stellte ihr gegenüber fest, dass sie „einen Tacken älter“ aussehe. Er schätzte ihr Alter auf 49 (tatsächlich sie ist 46), was Steffi sichtlich traf.

Deswegen kam Wendlers Bemerkung, wonach sie als einzige der Promi-Frauen unattraktiv sei, bei Steffi Bartsch ganz schlecht an. Als Roland ihr später davon berichtet, bricht sie in Tränen aus. Und ihr Mann kündigt an, dass er auf Konfrontationskurs mit dem Wendler gehen wird: „Der kriegt jetzt von mir Paroli!“ Davon will Steffi ihn abbringen. Sie befürchtet, dass weitere Streits auf ihre Nerven schlagen könnten.

Wetten, dass es im Sommerhaus der Stars 2019 noch richtig kracht? Der Wendler bringt so langsam ein Promipaar nach dem anderen gegen sich auf! Nach dem Auszug von Quentin Parker und Jessika Cardinahl dürften er und Laura das nächste Hass-Paar werden.

fro