Nach TV-Aus bei ProSieben: Star-Koch Steffen Henssler vor Show-Comeback

Nach dem Ende von „Schlag den Henssler“ kehrt der TV-Koch nun mit einem Comeback zurück. Steffen Henssler wird sich für den TV-Sender VOX wieder an den Herd stellen.

Köln - Star-Koch Steffen Henssler stellt sich bei Vox wieder an den Herd. Geplant ist eine Neuauflage seiner Koch-Show „Grill den Henssler“, die dem Sender in den Jahren 2013 bis 2017 ordentliche Marktanteile gesichert hatte, wie Vox am Freitag mitteilte. Hensslers Comeback ist für 2019 geplant. „Was soll ich lang schnacken, ich habe wieder richtig Bock auf „Grill den Henssler““, zitiert der Sender den 46-jährigen Star-Koch. „Beim Sommer-Special in Magdeburg habe ich gemerkt, wie sehr mir die Sendung gefehlt hat. Dazu kam noch die ständige Frage meiner Fans: Wann ziehst du wieder die Kochjacke an?“

ProSieben Show „Schlag den Henssler“ eingestellt: nun Comeback des Kochs

Dagegen ist „Schlag den Henssler“ bei ProSieben Geschichte. Der Sender stellte die Show Ende September ein - wegen notorisch schlechter Einschaltquoten. Zuvor hatte die letzte Ausgabe der fünf Stunden langen Show nur noch 1,10 Millionen Zuschauer gesehen, der Marktanteil lag mit 7,9 beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren im einstelligen Bereich.

Die Entscheidung, „Grill den Henssler“ wieder aufleben zu lassen, ist Vox zufolge schon zuvor gefallen. „Das „Grill den Profi Sommer-Special“ mit Steffen Henssler hat uns und den Zuschauern sehr viel Spaß gemacht“, erklärte Vox-Chefredakteur und -Unterhaltungschef Kai Sturm. „Von daher haben wir bereits nach den Dreharbeiten im Juli die Gespräche mit Steffen aufgenommen und schnell festgestellt, dass wir nach der einjährigen Pause nun alle große Lust darauf haben, die Zusammenarbeit fortzusetzen.“

