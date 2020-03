Mit dem rätselhaften Titel „Leonessa“ tritt der neue Lena-Odenthal-Tatort an. Er wird damit erklärt, dass Leon und Vanessa, zwei von den Eltern ähnlich vernachlässigte Jugendliche, nach dem Vorbild Brangelina als quasi unzertrennliches Duo gerufen werden. Dass es dann im Film keiner tut, ist nicht verwunderlich: Brad Pitt und Angelina Jolie sind Vergangenheit, mindestens für Teenager. Und besonders wohl für die Teenager, die hier die Hauptrollen spielen und deren Leben eine große Härte ist – eine Härte, der sie mit einer Coolness zu begegnen versuchen, die nicht ganz ihre Verzweiflung verdecken kann.

Der herzhaft nach Westernmanier dekorierte „Saloon“ von Hans & Hanne, in dem zu Beginn des Films Hans erschossen wird, liegt in einem traurig-schmutzigen Betonklotz. Davor hängen oft die Jugendlichen ab, kaufen sich alkoholische Getränke, bekommen sie auch vom Kneipenbesitzerpaar, angeblich damit sie „nichts Schlimmeres“ nehmen.

Vanessa schiebt einen Hunderter über die Theke; da fragt sich doch die Kommissarin gleich, woher ein Kind, dessen Eltern von Hartz IV leben, so viel Geld hat.

„Tatort: Leonessa“, ARD, So., 20.15 Uhr

Das hat sich womöglich auch Hans gefragt, der, so hören die Ermittler, nicht abgeneigt war, sich notfalls auch handgreiflich einzumischen in so allerlei rund um seinen „Saloon“, außerdem Anzeige zu erstatten bei der Polizei. „Das ist doch ’ne Kneipe hier, das ist doch normal“, sagt Hanne, und packt sofort auch einen beliebten Vorwurf aus: „Muss erst einer sterben, dass ihr kommt?“ Dieser Tatort nach einem Drehbuch von Wolfgang Stauch und in der Regie Connie Walthers wird keinen Preis für originelle Dialoge gewinnen, immerhin vermeidet er die allerschlimmsten Klischees. Na ja, fast: Zuletzt muss Ulrike Folkerts doch noch was von „kaputten Seelen“ sagen.