Drehbuchautoren des Frankfurt-Tatorts haben sich verzettelt

Okay, ARD, in der zweiten Jahreshälfte hast du das Thema Überwachung in deiner Tatort-Reihe überstrapaziert. Und es hat die unentschlossenen Drehbuchautoren des Frankfurt-Tatorts überfordert. Die TV-Kritik.

Die erste Viertelstunde des Frankfurt-Tatorts ist Regisseur Markus Imboden und den Drehbuchautoren Stephan Brüggenthies und Andrea Heller gut gelungen. Auf das große "Aber" gehe ich später ein. Ein junger Mann, Nils Engels, fühlt sich verfolgt, sogar von Tieren beobachtet. Er verbarrikadiert sich in seinem von Oma geerbten Haus, lässt alle Rollläden herunterfahren und schaut argwöhnisch auf zig Bildschirme, die Live-Bilder seiner Überwachungskameras zeigen, die er überall auf seinem Grundstück angebracht hat. Dann verschwindet sein Nachbar. Für die Krimischriftstellerin, die in derselben Sackgasse mit den Einfamilienhäusern lebt, ist der Fall natürlich Anlass für allerlei Spekulationen. Endlich passiert mal so etwas außerhalb ihrer Buchseiten. Die Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) müssen sich über die Bewohner dieser Vorstadtsiedlung arg wundern.

Der Tatort heute, "Wendehammer", erinnert an Tom-Hanks-Film "Meine teuflischen Nachbarn"

+ Anna Janneke (Margarita Broich, links), Paul Brix (Wolfram Koch) und Betti (Cornelia Froboess). © HR/Degeto/Bettina Müller Die Anfangsszenen weisen Parallelen zu der herrlichen Komödie "Meine teuflischen Nachbarn" aus dem Jahr 1989 auf. Tom Hanks spielt darin den Pragmatiker Ray Peterson, der mit Frau (Carrie Fisher) und Sohn in einer gepflegten, ruhigen Vorstadtstraße wohnt und nicht glauben will, dass seine neuen Nachbarn, die Klopeks, den verschwundenen Besitzer des Pudels Queenie ermordet haben. Doch irgendwann steigert er sich zusammen mit den anderen Männern in der Straße in genau diese Vorstellung hinein. Wissen Sie was? Sie sollten "Meine teuflischen Nachbarn" am Sonntagabend schauen statt den Tatort. Davon haben sie ehrlicher Weise mehr.

Will der Frankfurt-Tatort heute belustigen? Beängstigen? Er ist unentschlossen

Die Szenen ergeben kein rundes Ganzes, das enttäuscht. Vielen Zuschauern wird es unwichtig sein, ob sich der Fall "Wendehammer" aufklärt, oder nicht. Über den Tatort würde man am Montagmorgen nicht mit den Kollegen reden, wären da nicht die letzten zehn Filmminuten. Vielleicht schalten einfach um 21.35 das Erste ein.

Tipp an künftige Drehbuchautoren, die sich für das Thema Zukunft/Überwachung/Datensicherheit entscheiden: Schauen Sie die britische Science-Fiction-Serie "Black Mirror", dann wissen Sie, wie Sie sich diesem Thema auf düstere Erzählweise nähern können.

