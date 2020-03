„The Masked Singer“ 2020: Hat sich Promi bei „Schlag den Star“ mit dieser Aktion verraten?

Ups, das war wohl so nicht geplant! Eine Prominente hat sich bei „Schlag den Star“ ziemlich auffällig verhalten - steckt sie hinter dem Hasen-Kostüm bei „The Masked Singer“?

Deutschland ist derzeit wieder im Rätsel-Fieber: Wer steckt hinter den „The Masked Singer“-Kostümen*?

Doch immer wieder gibt es Indizien, wer hinter den aufwendigen Masken stecken könnte.

Hat sich eine Prominente versehentlich bei „Schlag den Star“ verraten?

Köln - Mit seinen flauschigen langen Ohren und seiner niedlichen, schüchternen Art verzückt der „Hase“* in der ProSieben-Show „The Masked Singer“* derzeit halb Deutschland. Immer dienstags treten auf ProSieben Prominente in Kostümen auf und das prominente Rate-Team* muss herausfinden, wer sich hinter den Masken* verbirgt. Doch hat sich jetzt ein Promi verraten, der in einem Kostüm steckt?

„The Masked Singer“ 2020: Hat sich Promi versehentlich als „Hase“ geoutet?

Beim Hasen-Kostüm kursierten kürzlich noch Spekulationen*, dass Wendler-Freundin Laura Müller (19) unter der Maske steckt. Allerdings gibt es seit Freitag Indizien, dass eine ganz andere Prominente hinter der Hasen-Maske stecken könnte: Denn am Freitag trat Sängerin Blümchen (39), die mit echtem Namen Jasmin Wagner heißt, bei „Schlag den Star“ gegen YouTuberin Dagi Bee (25) an - als Ersatz für Cathy Hummels, die wegen Corona-Fällen in ihrer Familie „Schlag den Star“ kurzfristig abgesagt hatte*.

„The Masked Singer“ 2020: Steckt Blümchen hinter dem Hasen-Kostüm?

Bei dem beliebten „Schlag den Star“-Spiel „Blamieren oder Kassieren“ kam es schließlich zu einem äußerst auffälligen - und vielsagenden - Moment: Moderator Elton, der in der zweiten Folge im „The Masked Singer“-Rateteam saß, fragte: „Derzeit ist hier auf Pro7 die zweite Staffel von ,The Masked Singer’ zu sehen. Die Show mit Faultier, Wuschel und Co. ist auch dieses Mal wieder ein großer Erfolg. Wie heißt der Moderator von ,The Maked Singer’?“

Doch während YouTuberin Dagi Bee ziemlich ratlos wirkte und über den Moderator der Sendung grübelte, reagierte Blümchen ziemlich seltsam: Ohne erkennbaren Grund fing Blümchen an zu lachen und auch Moderator Elton konnte sich nicht zusammenreißen und stieg in das Gelächter mit ein.

„The Masked Singer“ 2020: Blümchen startet Rettungsversuch bei „Schlag den Star“

Auffälliger geht‘s wohl wirklich kaum! Blümchens Rettungsversuch machte die Situation auch nicht besser: „Guck ich voll gerne. Ist eine super Sendung“, stammelte sie und blickte verlegen nach unten. Dann schob sie auch noch ein leises „Oh Mann“ hinterher. Die richtige Antwort - Matthias Opdenhövel - wusste Blümchen aber trotzdem genauso wenig wie Dagi Bee.

„The Masked Singer“ 2020: Deshalb könnte Blümchen der Hase sein

Einiges spricht dafür, dass Blümchen imHasen-Kostüm steckt: Gastjurorin Carolin Kebekus (39) hatte schon zuvor die Vermutung geäußert, Blümchen könnte unter dem - mit auffällig vielen Blumen verzierten - Hasenkostüm stecken. Auch im Indizien-Einspieler tauchen immer wieder Blumen auf, genauso wie eine Herz-Girlande. Die könnte ein Hinweis auf Blümchens „Song Herz an Herz“ sein.

Ob es noch weitere Hinweise auf Blümchen im Hasenkostüm gibt, und wer als nächstes demaskiert wird, sehen wir in der nächsten „The Masked SInger“-Folge am Dienstag*.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

spl

Rubriklistenbild: © ProSieben/Willi Weber