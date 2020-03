„The Masked Singer“: Nach „Let‘s-Dance“-Aus bei Bruder John - Wieso verlässt Angelo Kelly wirklich die Show? 

"The Masked Singer"

Die Kakerlake hat sich freiwillig von „The Masked Singer“ zurückgezogen. Wie viele bereits vermutetet hatten steckte unter der Maske Angelo Kelly. Was waren seine Beweggründe?

Der Grund für den Austritt aus der Show ist offenbar die Ausbreitung des Coronavirus

Köln - Zu Beginn der dritten Folge der diesjährigen „The Masked Singer“-Show verkündete Moderator Matthias Opdenhövel den freiwilligen Austritt der Kakerlake. Am Ende der Sendung wird die Kakerlake per Video zugeschalten, damit sie vor der Kamera ihre Maske fallen lassen kann. Wie sowohl das Rateteam, als auch die Zuschauer bereits vermutet hatten, verbarg sich unter dem KostümAngelo Kelly.

Der Grund für seinen freiwilligen Ausstieg ist, dass er nicht das Risiko eingehen möchte, seine Familie und Mitmenschen zu gefährden. Jedoch vermuten viele Fans einen Zusammenhang zwischen Angelo Kellys Ausstieg und dem Ausstieg seines Bruders John Kelly* aus der Tanzshow „Let‘s Dance“.

Nach eigener Aussage möchte Angelo Kelly den weiten Weg zum Drehort Köln nicht mehr auf sich nehmen. Der „The Kelly Family“-Star wohnt in Irland mit seiner Familie und muss für „The Masked Singer*“ jede Woche nach Köln fliegen. Durch die aktuelle Situation würden seine wöchentlichen Flugreisen nicht nur ihn selbst, sondern auch seine Familie und seine Mitmenschen gefährden „Es hat einen unglaublichen Spaß gemacht“ sagt Angelo Kelly und verabschiedet sich als Kakerlake* aus der Show.

Möchte Angelo Kelly es wegen des großen Risikos einer Coronavirus-Infektion nicht mehr verantworten, zu fliegen? Es ist auch verständlich, dass er in diesen ungewissen Zeiten der Ausbreitung des Virus bei seiner Familie sein möchte. Seltsam ist es dann aber doch, dass am selben Tag seinBruder John ebenfalls seinen freiwilligen Austritt bekannt gibt.

Bereits in der vierten Folge von „Let‘s Dance*“ musste John Kelly aussetzen. Am Dienstag wurde dann verkündet, dass John komplett aus der Show aussteigen wird. Als Grund dafür nannte er einen Krankheitsfall in der Familie.

Wie RTL nun jedoch bekannt gab, sei ein familiärer Krankheitsfall nicht der einzige Grund, der John Kelly dazu veranlasst habe die Show frühzeitig zu verlassen. Die schwierigen Verhältnisse in seinem spanischen Heimatort, wegen der steigenden Zahl der Coronavirus-Infizierungen, seien ein weiterer Auslöser für den Austritt aus der Tanzshow gewesen.

die "kakerlake" ist freiwillig ausgestiegen. dürfte dann wohl wirklich angelo kelly sein. sei bruder hat auch bei let's dance aufgehört #maskedsinger — steve✌ (@stevii1900) March 24, 2020

Viele Fans vermuten nun einen Zusammenhang zwischen den beiden. Sowohl John, als auchAngelo Kelly, nennen als Grund nicht explizit das Coronavirus. Ray Garvey sagte bei der Auflösung der Kakerlaken-Maske* „Wir respektieren jeden der nicht weitermachen will“ und auch Matthias Opdenhövel* bekräftigte, dass man es voll und ganz akzeptiere "in diesen Zeiten", wenn ein Kandidat sage, er wolle bei seinen Lieben sein.

Unfreiwillig musste die schöne Göttin* die Show verlassen. Bei „The Masked Singer“ wurde sie nun enttarnt. Einige Zuschauer sind über die Enthüllung gar nicht begeistert, da sie sich größere Prominenz erhofft hatten. Auch der ProSieben-Moderator Klaas Heufer-Umlauf äußerte sich zu der Enthüllung

nach rebecca Immanuel wird the #maskedsinger für mich erst richtig spannend zum mitraten. es könnte ja wirklich jeder sein! ich hab meinen nachbar dimitri schon länger nicht gesehen. WER WEISS! — klaas heufer-umlauf (@damitdasklaas) March 24, 2020

