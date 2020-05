The Taste 2020: Das ist der neue Mann an Frank Rosins Seite

Die "The Taste"-Jury besteht in diesem Jahr aus (v.li.) Frank Rosin, Alexander Kumptner, Tim Raue und Alexander Herrmann. Moderatorin ist Angelina Kirsch (mi.)

In München haben die Dreharbeiten zur neuen Staffel von The Taste begonnen. Mit dabei: Frank Rosin und ein neuer Juror, der Herzen höher schlagen lässt.

Seit Ende Mai wird in Grünwald bei München eine neue Staffel der beliebten Sat.1-Sendung "The Taste" gedreht.

der beliebten gedreht. TV-Koch Frank Rosin aus Dorsten ist seit 2013 fester Bestandteil der Jury .

aus Dorsten ist seit 2013 fester Bestandteil der . In diesem Jahr komplettiert ein Neuzugang die Juroren-Runde, der für Aufregung sorgt.

München - Seit dieser Woche ist klar: Trotz Coronavirus wird es auch im Jahr 2020 eine neue Staffel der beliebten Koch-Show "The Taste" bei Sat.1* geben. Das berichtet RUHR24.de* Wieder mit dabei: Star-Koch Frank Rosin (53)* - und ein aufregender Neuzugang.

TV-Show: The Taste Jahr(e): seit 2013 Produktions-Unternehmen: Redseven Entertainment GmbH Ausstrahlungs-Turnus: wöchentlich Episoden: 46+ (+3 Specials) in 7 Staffeln Besetzung: Alexander Herrmann, Frank Rosin, Roland Trettl, Tim Mälzer, Cornelia Poletto, Christine Henning, Lea Linster

"The Taste" 2020 - Frank Rosin aus Dorsten wieder Teil der Sat.1-Jury

In dieser Woche haben in Grünwald bei München die Dreharbeiten für die neue Staffel von "The Taste" begonnen. Wie Sat.1* am Donnerstag (28. Mai) bestätigte, wird sich in diesem Jahr jedoch einiges ändern.

Die größte Veränderung, die bislang bekannt gegeben wurde: Die Jury besteht 2020 ausschließlich aus Männern. Neben "The Taste"-Urgestein Frank Rosin* und Sterne-Koch Alexander Herrmann (48) wird 2020 auch der Berliner Star-Koch Tim Raue (46) wieder Teil des Juroren- und Coaches-Teams sein.

"The Taste"-Jury 2020 (Sat.1): Ein neuer Mann an Frank Rosins Seite

Die Herrenrunde um Frank Rosin, der jetzt auch beim ARD-Quizduell teilnimmt*, mischt ein besonderer Neuzugang auf: Der Österreicher Alexander Kumptner (36), der laut Bild der Frau als schönster Koch der Fernsehlandschaft bezeichnet wird.

Zuschauern könnte der "junge Wilde" bereits aus der ZDF-Sendung "Küchenschlacht" bekannt sein, wo er Frauenherzen hat höher schlagen lassen (alle Artikel über Promis und TV bei RUHR24.de).

Der Österreicher ersetzt Köchin Maria Groß (40), die nur in der vergangenen Staffel die Herrenrunde aufmischte. Dass sich Sat.1 in diesem Jahr für eine reine Männer-Jury entschieden hat, ist nicht verwunderlich - schließlich sind Profi-Köchinnen in der Spitzen-Gastronomie auch im Jahr 2020 immer noch eine Seltenheit.

Neues Jury-Mitglied bei "The Taste" (Sat.1): Alexander Kumptner will sich nicht von Frank Rosin einschüchtern lassen

Neu-Juror Alexander Kumptner will sich von den alteingesessenen Jury-Mitgliedern jedoch nicht einschüchtern lassen: "Wer einer Horde Kinder spielerisch das Kochen und den verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln beibringen kann - der schafft es locker, mit drei Sterneköchen klarzukommen", stellte Alexander Kumptner gegenüber Sat.1 klar und spielt damit auf seine Teilnahme in der Kinder-Kochshow "Schmatzo - Der Koch-Kids-Club" an.

Video: "Mr. Grey": TV-Koch Alexander Herrmann nicht wiederzurerkennen

Neue Staffel von "The Taste" - Moderatorin Angelina Kirsch erstmals in Sat.1-Koch-Show dabei

Auch die Moderatorin wechselt für die neuen Folgen: Durch die Koch-Casting-Show führt ab sofort das deutsche Curvy-Model Angelina Kirsch (31).

Das Curvy-Model will die ehrgeizige Männerrunde am Jury-Pult zügeln: "Ich plädiere ja immer dafür, alle Eitelkeiten zu Hause zu lassen. Das kann ich den Herren auch nur empfehlen. Hier bei "The Taste" stehen die Talente im Mittelpunkt – und ich bin gespannt, welche Genussgerichte sie auf ihre Löffel bringen werden."

Sat.1-Sendung "The Taste": Gerichte auf kleinen Löffeln

Bei "The Taste" treten Profi- und Hobbyköche in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander an. Ziel der Sendung ist es, komplizierte Gerichte und Geschmackswelten auf einem kleinen Löffel anzurichten.

Jeder Kandidat wird außerdem einem Coach zugeordnet, der am Ende im großen Finale mit einem Kandidaten aus seinem Team den "goldenen Löffel" ergattern will.

+ Frank Rosin ist seit 2013 Teil der "The Taste"-Jury und wirkte auch beim Prominenten-Sepzial (hier mit Comedian Oliver Pocher) mit. © SAT.1/Benedikt Mueller/dpa

"The Taste" bei Sat.1 - Frank Rosin hat Koch-Show noch nie gewonnen

Brisant: Star-Koch Frank Rosin aus Dorsten ist zwar seit der ersten "The Taste"-Staffel im Jahr 2013 fester Bestandteil der Jury, konnte aber bisher noch nie eine Staffel mit seinen Kandidaten gewinnen.

Ob es ihm in diesem Jahr gelingt? "Everybodys Darling" Alexander Kumptner wird es ihm nicht einfach machen.

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.