„The Voice of Germany“: Start in die neunte Staffel - Das ist die neue Jury 

Am Donnerstag singen sich junge Talente wieder durch die Wohnzimmer der „The Voice of Germany“-Fans. Die Castingshow wird abwechselnd bei ProSieben und Sat. 1 ausgestrahlt. Das sind die Neuigkeiten:

Berlin - Ungeduldig haben die Fans darauf gewartet: „The Voice of Germany“ (TVOG) startet in die neunte Staffel. Die erste Blind Audition der ProSieben/Sat. 1-Produktion beginnt an diesem Donnerstag. 2019 werden die Fans mit mehr als nur neuen Musiktalenten überrascht. Es gibt auch markante Neuerungen - unter anderem sind zwei neue Gesichter an den Buzzern.

Während Mark Forster („Einmal“) sozusagen als alter Hase bereits zum dritten Mal in Folge teilnimmt, dürften sich eingefleischte TVOG-Fans auch an den Sieger-Coach aus der zweiten Staffel, Rea Garvey („Kiss me“), erinnern, der nach dreijähriger Abstinenz wieder zurück auf den roten Stuhl kommt. Neu - aber wahrscheinlich trotzdem nicht schüchtern - sind in diesem Jahr die Münchnerin Alice Merton („No Roots“) und Sido („Tausend Tattoos“).

„The Voice of Germany“: Neues in der neunten Staffel

ProSieben und Sat. 1 strahlen TVOG im Wechsel aus. Den Auftakt macht am Donnerstag ab 20.15 Uhr ProSieben. Die zweite Blind Audition wird am 15. September zu gleichen Zeit auf Sat. 1 ausgestrahlt. Der finale Sieger wird voraussichtlich im Dezember gekürt. Im vergangenen Jahr konnte sich Samuel Rösch mit „In diesem Moment“ durchsetzen. Mit ihm gewann Coach Michael Patrick Kelly, der für 2019 aber zu einer anderen beliebten Musiksendung wechselte: Bei „Sing meinen Song“ bei Vox gab Kelly ein emotionales Geständnis zu seiner Vergangenheit preis.

In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen: Die Coaches werden sich nach jedem Song umdrehen - können somit erstmals wirklich jedem Kandidaten persönlich Feedback geben. Somit erhalten auch die Sänger in den Blind Auditions die Chance, die Jury einmal zu Gesicht zu bekommen. Außerdem soll ein „fünfter Juror“, ausgeschiedene Talente zurückholen können: Nico Santos führt sein eigenes Online-Team durch die Show und kann Kandidaten eine zweite Chance geben, sie wieder in die Challenge bringen. Das berichtet Bild.de.

Die Moderation bleibt laut ProSieben und Sat. 1 übrigens beim Alten: Thore Schöllermann und Lena Gercke führen durchs Programm.