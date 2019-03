Kitchen Impossible: Tim Mälzer macht kuriose Aufgabe vor Duell mit Max Strohe

Hitzkopf Tim Mälzer muss bei der "Kitchen Impossible" auf Vox eine kuriose Entspannungs-Übung machen, bevor er gegen Max Strohe kochen darf.

Tim Mälzer fordert bei "Kitchen Impossible" Profi-Koch Max Strohe zum Duell

Vor der Koch-Challenge muss sich Tim Mälzer in der TV-Show einer kuriosen Zusatzaufgabe stellen

"Kitchen Impossible" mit Koch Tim Mälzer läuft jeden Sonntag um 20.15 Uhr auf dem TV-Sender Vox

Hamburg - Im Koch-Duell gegen Kontrahent Max Strohe muss sichTim Mälzer einer ganz besonderen Challenge stellen: Wie nordbuzz.de* berichtet, muss der 48-jährige Hamburger bevor er überhaupt kochen darf, eine kuriose Entspannungs-Übung absolvieren. Für Hitzkopf Mälzer keine leichte Aufgabe.

"Kitchen Impossible": Tim Mälzer wird vor Duell mit Max Strohe zum Entspannen "gezwungen"

Nicht ohne Grund hat sich Profi-Koch Max Strohe eine kleine Zusatzaufgabe für Tim Mälzers Koch-Challenge auf Kreta einfallen lassen. In der vergangenen Staffel nörgelte Mälzer nämlich: "Wenn ich der FC Bayern München bin, dann mäh' ich mir ja auch nicht selbst den Rasen, bevor ich Fußball spiele". Zwar lässt Max Strohe seinen spitzzüngigen Gegner nicht Rasen mähen, dafür soll sich Tim Mälzer mit einer besonderen Entspannungs-Übung auseinandersetzen.

Bevor sich Tim Mälzer an die Zubereitung von Essigwurst mit Bohnen unter freiem Himmel machen "darf", muss sich der Heißsporn mit einer Aktivität auseinandersetzen, die viele Leute als extrem entspannend und meditativ beschreiben: Töpfern! Töpfern passt zu dem fluchenden, temperamentvollen Tim Mälzer ungefähr so gut wie Ketchup in die Fünf-Sterne-Küche. Wie sich Der Hamburger Promi-Koch bei dieser speziellen Aufgabe schlagen wird und ob er Max Strohe im Koch-Duell schlagen kann, erfahren die Zuschauer am Sonntag, 10. März, 20.15 Uhr, bei "Kitchen Impossible auf VOX.

